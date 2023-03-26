Татьяна Тарасова: «От сборной России по футболу всегда одно разочарование у болельщиков»
Татьяна Тарасова высказалась о футбольной сборной России и разочаровании болельщиков.
«Не хочу говорить о сборной России по футболу, от нее всегда одно разочарование у болельщиков», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Сборная России сегодня примет команду Ирака в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.
А зачем говоришь? Под пыткой?
Обязательно надо повторять за РБ-Спорт такую мощную новость, состоящую из одной фразы?..
И от тебя тоже.