Татьяна Тарасова: «От сборной России по футболу всегда одно разочарование у болельщиков»

высказалась о футбольной сборной России и разочаровании болельщиков.

«Не хочу говорить о сборной России по футболу, от нее всегда одно разочарование у болельщиков», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

сегодня примет команду в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.