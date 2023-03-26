Татьяна Тарасова: «От сборной России по футболу всегда одно разочарование у болельщиков»

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова Сборная России по футболу болельщики Футбол

Татьяна Тарасова высказалась о футбольной сборной России и разочаровании болельщиков.

«Не хочу говорить о сборной России по футболу, от нее всегда одно разочарование у болельщиков», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Сборная России сегодня примет команду Ирака в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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44 комментария

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Arty K.
То ли дело - фигурное катание...
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Olga.t
У Тарасовой появилась какая-то болезненная тяга к футболу) Прямо "кушать не могу, дайте про футбол поговорить..."
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dimur
"Не хочу говорить о сборной России по футболу".
А зачем говоришь? Под пыткой?
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polkoffnik
Абстрагируясь от евро 2008, чм 2018, фигурное катание вообще не вызывает эмоций. Лучше уж разочарование, чем вечный треп про допинг.
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Andrey
Ответ Татьяна Попова
Все правильно сказала. Сборная футболистов позорище. Ничего завоевать не могут. Не то что фигуристы. И Олимпиаду и чемпионаты мира, Европы.
Футбол любят сотни миллионов человек, а на фигурку всем похер, никогда популярным не был спортом и не будет, вот ее и подрывает
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rusichi
Татьяна Анатольевна, уважаем! Но оставьте футбол в покое, пожалуйста. Вы в нем не разбираетесь.
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закрыт по беспределу
Ответ Татьяна Попова
Все правильно сказала. Сборная футболистов позорище. Ничего завоевать не могут. Не то что фигуристы. И Олимпиаду и чемпионаты мира, Европы.
Добрее надо быть, дорогуша.
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закрыт по беспределу
Ответ Sgi
Зато Загитова всех радует который год 😂
Веселит, если точнее)
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Алексей Иванов
Кроме Борцов, фигуристов, гимнасток и синхронисток кто не разочаровывает?
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закрыт по беспределу
Да нафига вы публикуете такую херню?
Обязательно надо повторять за РБ-Спорт такую мощную новость, состоящую из одной фразы?..
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Ответ Алексей Токарев
У Камилы нашли в 5000 раз меньше одной дозы. Фигуристы не бухают вместо тренировок, и не дерутся в барах, поэтому и лучшие.
Они за ЗОЖ. В проруби ныряют.
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Алексей Иванов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Пусть допингистками своими займётся. То что все это Валиевы – побеждают благодаря допингу, это ее не разочаровывает?
Кто всё? Перечисли. И с Валиевой ты свечку держал?
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Balt
Не всегда и не везде. Сборная у нас всегда была на уровне добротной средней команды и регулярно с 2012 года была на всех турнирнах вплоть до Евро-2020/2021 включительно. В отборе к ЧМ-22 ноздря в ноздрю с Хорватией за 1-е место бились. А потом всё это и теперь гляди-ка, разнылись. А сборная нигде при этом не играет и ни за что не борется.
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Anna Kovaleva
Ответ Зизуха
В 2008 она ещё не была бабкой
А сбитым лётчиком в своём профильном виде спорта уже была.
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Зизуха
Ответ градус ненависти
Где эта бабка была в 2008? «Всегда», ###
В 2008 она ещё не была бабкой
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Александр Кудрявцев
Ответ окечуква
Последний раз сборная России меня разочаровала в 1999 году, в матче с Украиной. Потом уже не было никаких ярких эмоций, так что зря Тарасова за всех говорит
А что ещё в 90е что ль играть умела
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Александр Кудрявцев
Ответ градус ненависти
Где эта бабка была в 2008? «Всегда», ###
Это редкое исключение было
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Александр Кудрявцев
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кстати, у меня вопрос. С какого перепуга в голосовании на спортсе, Загитова на 30 месте в рейтинге лучших российских спортсмен за последние 30 лет?
Ну впрочем можешь и на первое место поставить. Хотел было проголосовать но надо самому спортсменов выбирать и предлагать.
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Александр Кудрявцев
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Пусть допингистками своими займётся. То что все это Валиевы – побеждают благодаря допингу, это ее не разочаровывает?
А что не права что ль.
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Инженер Управляющий
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.sports.ru/amp/post/3125184/&ved=2ahUKEwjM5dnEvfn9AhXQAxAIHd5sC2YQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw2TVQmsLaEnlVZomL0HcMxV
спасибо
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Татьяна Попова
Все правильно сказала. Сборная футболистов позорище. Ничего завоевать не могут. Не то что фигуристы. И Олимпиаду и чемпионаты мира, Европы.
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Андрей Балабаев
Ответ Black Phoenix
Напомните этой даме про знаменательный Евро-2008, или недавний ЧМ-2018. Задолбали писать про исключительно негатив, когда это заведомо неправда. А когда это делают далёкие от футбола люди - печально вдвойне.
Для меня критерий что человек ничего не знает о футболе, это когда говорят что сборной надо что-то выиграть. Люди даже не понимают, что всего 2 турнира: че и чм. Всего 1 трофей раз в 4 года с бешеной конкуренцией. Это не плавание, гимнастика или лыжи. Но таким упёртым сложно объяснить.
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Старый Сухи
«Не хочу говорить о сборной России по футболу, от нее всегда одно разочарование у болельщиков».
И от тебя тоже.
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GaasJT
Своими малолетними допингистами займись и не лезь туда, где ничего не понимаешь. ФК возвела в супер вид спорта, который по факту интересен в основном домохозяйкам и родителям детей, которые им занимаются) Таблетки выпей старая и не неси чушь.
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Sgi
Зато Загитова всех радует который год 😂
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