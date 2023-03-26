Тарасова о Смолове в «Ледниковом периоде»: «Было бы интересно, но предложение нужно получить от Авербуха. Шанс есть у каждого человека»
Татьяна Тарасова оценила желание Федора Смолова принять участие в «Ледниковом периоде».
«Конечно, мне было бы интересно посмотреть на Смолова в «Ледниковом периоде». Почему бы и нет?
Но предложение нужно получить от Илюши Авербуха — это ведь его шоу. Могу только сказать, что шанс есть у каждого человека», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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