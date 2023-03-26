Тарасова о Смолове в «Ледниковом периоде»: «Было бы интересно, но предложение нужно получить от Авербуха. Шанс есть у каждого человека»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Татьяна Тарасова Динамо Москва Чемпионат.com Футбол

Татьяна Тарасова оценила желание Федора Смолова принять участие в «Ледниковом периоде».

«Конечно, мне было бы интересно посмотреть на Смолова в «Ледниковом периоде». Почему бы и нет?

Но предложение нужно получить от Илюши Авербуха — это ведь его шоу. Могу только сказать, что шанс есть у каждого человека», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doronya
Дядя Фёдор в паре с Газаевым под «как бы не было зимы» 👌
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ну если шанс есть у каждого человека, то возьмите меня)
ну возьмите меня©
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарлыков
Откуда столько разговоров про Смолова? Он что, карьеру закончил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Может Федя перепутал с мультиком и подумал что нужно сыграть белку ?😅
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий