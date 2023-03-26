Тарасова о Смолове в «Ледниковом периоде»: «Было бы интересно, но предложение нужно получить от Авербуха. Шанс есть у каждого человека»

оценила желание принять участие в «Ледниковом периоде».

«Конечно, мне было бы интересно посмотреть на Смолова в «Ледниковом периоде». Почему бы и нет?

Но предложение нужно получить от Илюши Авербуха — это ведь его шоу. Могу только сказать, что шанс есть у каждого человека», — сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.