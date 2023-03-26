Владимир Пономарев: «Пусть Карпин уходит из сборной, зачем ему мучиться? Таких слабых футболистов у нас еще не было»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Владимир Пономарев призвал Валерия Карпина покинуть пост тренера сборной России.

Ранее Карпин, также тренирующий «Ростов», заявил, что не держится за место главного тренера сборной России.

– Слова Карпина подействуют на игроков. Валерий Георгиевич неправ, он поступил некрасиво и нетактично, что произнес такие слова. Так нельзя говорить. Это влияет на коллектив. Карпин видит, что сборная – это глухой вариант.

– Получается ему надо уходить из сборной?

– Да, пусть пишет рапорт и уходит с поста главного тренера. Зачем ему мучиться? Он мучается и футболисты тоже. Карпин уже понимает, что с этой сборной ничего не получится и ничего не выйдет.

Игроки слабые. Таких слабых футболистов у нас еще не было. Вроде бы условия сейчас идеальные, а ничего не могут сделать. Раньше в Сухуми ездили на сборы, в грязи ковырялись и на камнях тренировались, и был результат, – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР.

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9 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Royal Watcher
Это не вина Карпина, что такое слабое поколение футболистов, а вот то что он говорит: «Я не держусь за место» вот это действительно не совсем правильное поведение…
Поколение, которое не позволяет выиграть у Кыргызстана? Серьёзно?
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Футболшоу
Придет "Галактионов" и игроки сразу станут сильными? Где логика? Хотя у древних спартачей ее давно нет
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kk.abb
Ответ Teodrakis
Им явно платят за эти нападки. Либо просто ради хайпа вокруг сборной, либо опять агентские игры, может хотят пропихнуть другого тренера.
Т.е тебя устраивает "игра" сборной? Мы сейчас играем на уровне Зимбабве, а может и хуже. Это позор
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RSI
Согласен с ветераном.
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Teodrakis
Им явно платят за эти нападки. Либо просто ради хайпа вокруг сборной, либо опять агентские игры, может хотят пропихнуть другого тренера.
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Bill Zapulil
«Да, пусть пишет рапорт и уходит.»

Рапорт?😕
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Royal Watcher
Это не вина Карпина, что такое слабое поколение футболистов, а вот то что он говорит: «Я не держусь за место» вот это действительно не совсем правильное поведение…
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igls54
Да ладно! Валера вполне нормальный футболист был :)
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Только Крылья
да и тренера тоже
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