Владимир Пономарев: «Пусть Карпин уходит из сборной, зачем ему мучиться? Таких слабых футболистов у нас еще не было»
Владимир Пономарев призвал Валерия Карпина покинуть пост тренера сборной России.
Ранее Карпин, также тренирующий «Ростов», заявил, что не держится за место главного тренера сборной России.
– Слова Карпина подействуют на игроков. Валерий Георгиевич неправ, он поступил некрасиво и нетактично, что произнес такие слова. Так нельзя говорить. Это влияет на коллектив. Карпин видит, что сборная – это глухой вариант.
– Получается ему надо уходить из сборной?
– Да, пусть пишет рапорт и уходит с поста главного тренера. Зачем ему мучиться? Он мучается и футболисты тоже. Карпин уже понимает, что с этой сборной ничего не получится и ничего не выйдет.
Игроки слабые. Таких слабых футболистов у нас еще не было. Вроде бы условия сейчас идеальные, а ничего не могут сделать. Раньше в Сухуми ездили на сборы, в грязи ковырялись и на камнях тренировались, и был результат, – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР.
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