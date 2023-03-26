Владимир Пономарев: «Пусть Карпин уходит из сборной, зачем ему мучиться? Таких слабых футболистов у нас еще не было»

Владимир Пономарев призвал покинуть пост тренера сборной России.

Ранее Карпин, также тренирующий «Ростов», заявил, что не держится за место главного тренера сборной России.

– Слова Карпина подействуют на игроков. Валерий Георгиевич неправ, он поступил некрасиво и нетактично, что произнес такие слова. Так нельзя говорить. Это влияет на коллектив. Карпин видит, что сборная – это глухой вариант.

– Получается ему надо уходить из сборной?

– Да, пусть пишет рапорт и уходит с поста главного тренера. Зачем ему мучиться? Он мучается и футболисты тоже. Карпин уже понимает, что с этой сборной ничего не получится и ничего не выйдет.

Игроки слабые. Таких слабых футболистов у нас еще не было. Вроде бы условия сейчас идеальные, а ничего не могут сделать. Раньше в Сухуми ездили на сборы, в грязи ковырялись и на камнях тренировались, и был результат, – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР.

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К сожалению, сборная России – это фантом