«Возможно, футболисты в России не такие сильные, как про них думают». Якубко о сборной

Словацкий футболист оценил уровень российских игроков.

«Поменялось поколение футболистов, у нас в Словакии возникла такая же проблема. Старое поколение ушло, а новое еще не готово играть на таком уровне, как привыкли болельщики.

Возможно, у вас ситуация похожа – попросту футболисты не такие сильные, как футбольное сообщество про них думает», – сказал бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии.

Из четырех последних товарищеских матчей сборная России выиграла только один – против Кыргызстана (2:1). Остальные игры завершились вничью – с Узбекистаном (0:0), Таджикистаном (0:0) и Ираном (1:1).

Сегодня Россия сыграет с Ираком. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.