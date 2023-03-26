«Возможно, футболисты в России не такие сильные, как про них думают». Якубко о сборной

Теги Мартин Якубко премьер-лига Россия Сборная России по футболу Футбол

Словацкий футболист Мартин Якубко оценил уровень российских игроков.

«Поменялось поколение футболистов, у нас в Словакии возникла такая же проблема. Старое поколение ушло, а новое еще не готово играть на таком уровне, как привыкли болельщики.

Возможно, у вас ситуация похожа – попросту футболисты не такие сильные, как футбольное сообщество про них думает», – сказал бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии.

Из четырех последних товарищеских матчей сборная России выиграла только один – против Кыргызстана (2:1). Остальные игры завершились вничью – с Узбекистаном (0:0), Таджикистаном (0:0) и Ираном (1:1).

Сегодня Россия сыграет с Ираком. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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9 комментариев

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blaugrano
Ответ Антиполитпроект
Люксембург - так-то крепкий орешек среди карликов, игравший вничью совсем недавно с венграми и турками
Люксембург вынесет такую сборную России. Термин "карлик" к ним уже не применим.
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Александр Зубков
А футболисты думают, что они сильные ребята.
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tankist231
Ну если честно, я тоже думаю что у нас завышенные требования к нашей сборной, мы не топы, чтоб всех выносить, мы средняя команда, объективно
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Антиполитпроект
Ответ Злобный Конь
Какие там футболисты в Словакии,что Люксембург обыграть не могут ?! Без Гамшика - всё ?
Люксембург - так-то крепкий орешек среди карликов, игравший вничью совсем недавно с венграми и турками
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#SharkTeam
После недавнего матча коней это мнение имеет место
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Злобный Конь
Какие там футболисты в Словакии,что Люксембург обыграть не могут ?! Без Гамшика - всё ?
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Антиполитпроект
Кто-то думает, что они сильные?😅
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Sevuska
Может Якубко стоит задуматься о мотивации игроков и тренеров сборной России!? Карпин уже сказал , что ему пофиг 👍
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-= Masteryuga =-
Футбольное сообщество адекватно думает, проблема, что наши футболеры думают, что они сильные...
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