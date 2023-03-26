Андрей Канчельскис: «Почему критикуют сборную? Мы еще 8 лет нигде не будем играть. Надо сделать команду как у Бельгии и Англии за это время»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Канчельскис Матч ТВ Футбол

Андрей Канчельскис не понимает критики в адрес сборной России.

«Почему многие критикуют сборную? Не понимаю, что сейчас не устраивает людей. Критикуйте шахматы! Ни один человек не может критиковать шахматы, а зато в футбол все лезут.

Слушайте, мы еще восемь лет нигде не будем играть. Нам нужно сейчас узнать, какая у нас молодежь. С этим уже разбирать игру. А певуны всегда есть, вот и пусть поют дальше, но футбол не трогайте.

Я совершенно нормально отношусь к Артему Дзюбе, но когда люди говорят, что его надо вызывать – вы нормальные? Нас еще восемь лет нигде не будет. Зачем он сейчас? Через восемь лет Артему будет 42 года.

За это время надо сделать такую сборную, как у Бельгии, Англии. Нам нужно такую молодежь собирать. Время есть, работайте и двигайтесь вперед. О результатах будете судить, когда будем играть в Европе», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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15 комментариев

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Просто Я
Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Как у Бельгии и Англии - это несколько десятков африканцев натурализовать?
назови хоть одного натурализованного африканца у англичан, умник
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Konstantin Zorin
Андрей просто жжёт мыслью! 🤣
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Аркадий Аркадич
Как сделать команду, когда тренер в открытую говорит, что ему плевать на результат и на саму игру?
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Не уверен!!
Я предлагаю начать с отключением гос финансирование клубов. Мы ещё лет 8 не будем играть в еврокубках. Так зачем эти раздутые бюджеты для клубов на которые никто не будет ходить.
+1
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Ненавидящий2.0
многие через 8 лет повесят бутсы на гвоздь
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Quiet Dad
Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Как у Бельгии и Англии - это несколько десятков африканцев натурализовать?
Милан, давеча, без единого итальянца играл. И че? В апл играть без англичан в команде давно не новость...
Нафига только?)
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-1
-1
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Алексей Полиенков
Почему 8?
+1
0
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Arty K.
Андрюха, ЗАКУСЫВАЙ
0
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Jhon Jhon
Как модно сделать сборную уровня Англии в изоляции?) Причем изоляция как извне, так и изнутри за счёт лимита)
+2
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avcgloronalduMU
что мешает делать при соревновательном графике?))
больше натурализованных и лимитчиков?
+1
0
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Gaizka Mendieta Zabala
Как у Бельгии и Англии - это несколько десятков африканцев натурализовать?
+2
-1
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melmi
Если 8 лет не будем играть , то наши горе чиновники нас точно в Азию переведут . Тогда можно будет забыть об играх в Европе . А вернутся обратно ой как непросто будет
+1
-1
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swinostyd
А почему именно 8 лет? Это инсайд? Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
0
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blaugrano
Как сделать такую сборную, как у Англии или Бельгии, если ты нигде не играешь?
+9
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Антон Панарин
Ну и… где мы будем 8 лет?)
+3
0
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