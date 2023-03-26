Андрей Канчельскис: «Почему критикуют сборную? Мы еще 8 лет нигде не будем играть. Надо сделать команду как у Бельгии и Англии за это время»

не понимает критики в адрес сборной России.

«Почему многие критикуют сборную? Не понимаю, что сейчас не устраивает людей. Критикуйте шахматы! Ни один человек не может критиковать шахматы, а зато в футбол все лезут.

Слушайте, мы еще восемь лет нигде не будем играть. Нам нужно сейчас узнать, какая у нас молодежь. С этим уже разбирать игру. А певуны всегда есть, вот и пусть поют дальше, но футбол не трогайте.

Я совершенно нормально отношусь к , но когда люди говорят, что его надо вызывать – вы нормальные? Нас еще восемь лет нигде не будет. Зачем он сейчас? Через восемь лет Артему будет 42 года.

За это время надо сделать такую сборную, как у Бельгии, Англии. Нам нужно такую молодежь собирать. Время есть, работайте и двигайтесь вперед. О результатах будете судить, когда будем играть в Европе», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.