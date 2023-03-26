Мостовой о матче с Ираком: «Никто даже не знал, что там есть футбол. Россия должна выиграть 3:0 минимум»

лишь недавно узнал, что в Ираке существует футбол.

сегодня примет команду в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.

«Елки-палки, многие, в том числе и я, узнали, что в Ираке вообще играют футбол после анонсирования матча с Россией. Российские футболисты должны выиграть матч минимум со счетом 3:0.

Мы сейчас уже начали говорить об Ираке, если бы не вся эта ситуация про них вообще никто не вспомнил. Никто даже не знал, что в этой стране существует футбол.

После матча с Ираном будут всякие отговорки. А если Ирак обыграем со счетом 3:0, то вообще все неудачи забудутся, и опять все встанет на свои места», – сказал бывший футболист сборной России.