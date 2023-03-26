Мостовой о матче с Ираком: «Никто даже не знал, что там есть футбол. Россия должна выиграть 3:0 минимум»
Александр Мостовой лишь недавно узнал, что в Ираке существует футбол.
Сборная России сегодня примет команду Ирака в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.
«Елки-палки, многие, в том числе и я, узнали, что в Ираке вообще играют футбол после анонсирования матча с Россией. Российские футболисты должны выиграть матч минимум со счетом 3:0.
Мы сейчас уже начали говорить об Ираке, если бы не вся эта ситуация про них вообще никто не вспомнил. Никто даже не знал, что в этой стране существует футбол.
После матча с Ираном будут всякие отговорки. А если Ирак обыграем со счетом 3:0, то вообще все неудачи забудутся, и опять все встанет на свои места», – сказал бывший футболист сборной России.
Видимо, он - штатный провокатор Спортс ру))))
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12.01.2023 Ирак - Катар 2:1 (2:1, 0:0)
06.01.2023 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 (0:1, 0:1)
12.11.2022 Эквадор - Ирак 0:0 (0:0, 0:0)