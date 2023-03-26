Мостовой о матче с Ираком: «Никто даже не знал, что там есть футбол. Россия должна выиграть 3:0 минимум»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Мостовой лишь недавно узнал, что в Ираке существует футбол.

Сборная России сегодня примет команду Ирака в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.

«Елки-палки, многие, в том числе и я, узнали, что в Ираке вообще играют футбол после анонсирования матча с Россией. Российские футболисты должны выиграть матч минимум со счетом 3:0.

Мы сейчас уже начали говорить об Ираке, если бы не вся эта ситуация про них вообще никто не вспомнил. Никто даже не знал, что в этой стране существует футбол.

После матча с Ираном будут всякие отговорки. А если Ирак обыграем со счетом 3:0, то вообще все неудачи забудутся, и опять все встанет на свои места», – сказал бывший футболист сборной России.

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38 комментариев

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deimon7.7
Ответ Teodrakis
Али Аднан епт. Много лет на слуху, знают все, кто интересуется футболом. Уж поизвестнее почти всех русских футболистов на этой позиции за последние лет 20
Да это такой типаж глупых людей, типо, "кто там такие против нас вышли, я там никого не знаю - значит слабаки". У меня сосед так же про Египет рассуждал на ЧМ18, когда в группе с нашими были. А потом ему пару моментов с участие Салаха показали, так его чуть откачивать не пришлось)
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окечуква
Он бы еще сказал, что не знал о том, что в Ираке, оказывается, тоже люди живут. Кто у него эти бредовые интервью только берет.
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Тюменский медвежонок
О чем этот поехавший говорит? сборная Ирака на самом деле точно не "мальчики для битья" они вот совсем недавно выиграли кубок Персидского залива, где между прочим участвовали участники чемпионат мира в лице Саудовской Аравии и Катара и по пути к кубку они эти сборные победили. Побеждать мы безусловно дома в Питере обязаны Ирак, но точно не 3-0, думаю боевая игра будет и выиграем горе-пополам 2-1, сборная под руководством Карпина мучается, а не играет
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Утренняя Аврора
Мостовой на Спортсе прописался. Видимо начинает денежки копить на лицензию. Годам к 60 накопит. К тому времени и мозги на место встанут.
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Утренняя Аврора
Чем показывать свою тупость, лучше бы копил деньги на лицензию. ФНЛ уж заждался царя.
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Сергей Орлов
Я знал. С детства, причём. Мостовой опять позорится.
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serge86
Каждый маломальский любитель футбола знает, что Дик Адвокат недавно возглавлял сборную Ирака, так что футбол там по-любому есть
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Konstantin Zorin
Мостовой и про футбольный Иран тоже не знал. Напрашивается вопрос, а он вообще о футболе что-то знает?
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градус ненависти
Что вы хотите от Моста, он даже ЛЧ и РПЛ не смотрит, и не знает игроков, какой ему Ирак
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kso77
В России тоже особо футбола нет , за границей 2 ое играют , государство спонсорит клубы, катаются как сыр в масле в нищщей стране...
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rusichi
Как бы наш ресурс раскручивался без перлов Мостового?!
Видимо, он - штатный провокатор Спортс ру))))
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Pb-SE
Ответ Homelender_666
Не царское это дело Ирак тренировать
Адвокат тренировал. Он, правда, до царя не дорос- всего лишь Маленький Генерал, но все же.
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Экселлент
Это все из-за отсутствия лицензии😂
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Геннадий Тёкин
Там даже не знают такого "великого" футболиста как Мостовой)).
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Igbin
Самое страшное открытие у Мостового впереди. В Ираке, может быть, никто не знает, что был такой футболист Мостовой.
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.ru
совсем не удивлюсь если тамошним тренерам даже тренерская категория для работы необходима...
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Антиполитпроект
Ответ Kemal Gul
Назовёте хоть одного игрока сборной Ирака навскидку?
Был игрок из Крыльев - Сафа Хаади. Не знаю, правда, вызывают его сейчас в сборную или нет
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Arty K.
Как много нам открытий чудных...
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Pertinax Gandi
Ответ Pertinax Gandi
Я кроме Месси и Ди Марии никого не знаю и что?
В смысле в сборной Аргентины
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Pertinax Gandi
Ответ Kemal Gul
Назовёте хоть одного игрока сборной Ирака навскидку?
Я кроме Месси и Ди Марии никого не знаю и что?
+2
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Ezra-Matthew Miller
Ответ ezhik38
Мостовой видел результаты последних матчей Ирака с участниками ЧМ? )) 12.01.2023 Ирак - Катар 2:1 (2:1, 0:0) 06.01.2023 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 (0:1, 0:1) 12.11.2022 Эквадор - Ирак 0:0 (0:0, 0:0)
Эквадор играл вторым составом и все равно имел громадное преимущество. Но всё-таки и у Ирака был физрук.
Аравия на кубок ПЗ привезла олимпийскую сборную, а Катар – вторую.
+1
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Sevuska
Ответ Homelender_666
Не царское это дело Ирак тренировать
Ну падишахом быть тоже круто 👍
+1
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Teodrakis
Ответ Kemal Gul
Назовёте хоть одного игрока сборной Ирака навскидку?
Али Аднан епт. Много лет на слуху, знают все, кто интересуется футболом. Уж поизвестнее почти всех русских футболистов на этой позиции за последние лет 20
+20
-1
+19
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Ненавидящий2.0
Всегда не понимал этого шапкозакидательского настроения. Ну Россия = Бразилия минимум, если таких экспертов слушать
+3
0
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ezhik38
Мостовой видел результаты последних матчей Ирака с участниками ЧМ? ))

12.01.2023 Ирак - Катар 2:1 (2:1, 0:0)
06.01.2023 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 (0:1, 0:1)
12.11.2022 Эквадор - Ирак 0:0 (0:0, 0:0)
+5
-1
+4
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