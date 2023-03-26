Корнеев о словах Карпина про сборную: «Похож на тренера‑космонавта, который ни за что не держится. Делай свою работу правильно, а там как Бог даст»

отреагировал на слова о сборной России.

Ранее Карпин сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в « ». Мне нравится, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

«Странное интервью, до этого говорил, что не держится за место в сборной России, теперь в «Ростове» не держится. Похож на тренера‑космонавта, который ни за что не держится.

Он любит свое дело? Не понимаю, для чего это говорить и обсуждать. Просто смысла нет говорить о том, что кто‑то за что держится. Делай свою работу правильно, а там как Бог даст», – считает экс-игрок «Барселоны» и бывший спортивный директор «Зенита».