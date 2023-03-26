Корнеев о словах Карпина про сборную: «Похож на тренера‑космонавта, который ни за что не держится. Делай свою работу правильно, а там как Бог даст»
Игорь Корнеев отреагировал на слова Валерия Карпина о сборной России.
Ранее Карпин сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»
«Странное интервью, до этого говорил, что не держится за место в сборной России, теперь в «Ростове» не держится. Похож на тренера‑космонавта, который ни за что не держится.
Он любит свое дело? Не понимаю, для чего это говорить и обсуждать. Просто смысла нет говорить о том, что кто‑то за что держится. Делай свою работу правильно, а там как Бог даст», – считает экс-игрок «Барселоны» и бывший спортивный директор «Зенита».
Игр нормальных нет, результата работы никто не увидит. Можно получать год деньги за мифическую работу и не париться. Главное, сказать пренебрежительно о том, что ему плевать, уволят его или нет, он не держится ни за сборную, ни за Ростов.
Когда же уже карпинофилы прозреют??
Всё это так возвышенно и высоко .
Вначале надо хорошо научиться играть в футбол на земле , чтобы это стало возвышенно и божественно.