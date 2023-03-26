Корнеев о словах Карпина про сборную: «Похож на тренера‑космонавта, который ни за что не держится. Делай свою работу правильно, а там как Бог даст»

Теги Ростов Игорь Корнеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Игорь Корнеев отреагировал на слова Валерия Карпина о сборной России.

Ранее Карпин сказал: «Я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

«Странное интервью, до этого говорил, что не держится за место в сборной России, теперь в «Ростове» не держится. Похож на тренера‑космонавта, который ни за что не держится.

Он любит свое дело? Не понимаю, для чего это говорить и обсуждать. Просто смысла нет говорить о том, что кто‑то за что держится. Делай свою работу правильно, а там как Бог даст», – считает экс-игрок «Барселоны» и бывший спортивный директор «Зенита».

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16 комментариев

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Фут.Боль
Ответ Наталья Ларионова
В том, что ему плевать и на сборную, и на Ростов. Он же прямым текстом это сказал.
Он прямым текстом это сказал?) Прямым текстом!!! Давайте ссылку на именно эти слова,что ему плевать на сборную и на Ростов)
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Мосгорсуд
Ясно одно, пока мы в бане, всё равно какой тренер у руля, но если его снимут, и допустят до официальных игр, Карпина нужно гнать поганой метлой. Не нужен России такой наставник, с таким настроем, и такими мыслями
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Наталья Ларионова
Ответ Фут.Боль
А прозреют в чем? Он сказал и не один раз, вы тоже самое повторили. Всем предельно все ясно и понятно. Вы конкретно что хотите?
В том, что ему плевать и на сборную, и на Ростов. Он же прямым текстом это сказал.
+2
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Михаил Максаков
Лучше так, пускай действительно лучше за своё место не держится, чем, например, как Капелло или Адвокат, которые держались буквально зубами и ждали когда ж их наконец выгонят и дадут неустойку.
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Геннадий Тимченко
Валера всё правильно сказал: решат уволить-уволят, не перед кем лебезить он не собирается, просто делает так, как считает правильно (и в клубе и в сборной)👏
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Честный контроль
Забыли упомянуть что Корнеев чемпион России и обладатель Кубка в составе ЦСКА!
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Фут.Боль
Ответ Наталья Ларионова
Ясно-понятно, что Карпин не держится за сборную, а зачем? Игр нормальных нет, результата работы никто не увидит. Можно получать год деньги за мифическую работу и не париться. Главное, сказать пренебрежительно о том, что ему плевать, уволят его или нет, он не держится ни за сборную, ни за Ростов. Когда же уже карпинофилы прозреют??
А прозреют в чем? Он сказал и не один раз, вы тоже самое повторили. Всем предельно все ясно и понятно. Вы конкретно что хотите?
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Наталья Ларионова
Ответ Кбшарф
Мне иногда кажется, что Валера кокса нюхнул!
Иногда кажется, или иногда кажется, что нюхнул?
0
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-6
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Наталья Ларионова
Ясно-понятно, что Карпин не держится за сборную, а зачем?
Игр нормальных нет, результата работы никто не увидит. Можно получать год деньги за мифическую работу и не париться. Главное, сказать пренебрежительно о том, что ему плевать, уволят его или нет, он не держится ни за сборную, ни за Ростов.
Когда же уже карпинофилы прозреют??
+2
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Кбшарф
Мне иногда кажется, что Валера кокса нюхнул!
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bad
Говорит то, что думает, а не то , что хотят слышать! Валера - молодец 👍🏻
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svft
конечно, ему нравится: работы особой нет, за резалты никто не спрашивает, бабки платят, игрочков своих древоногих пиарит. сказка!
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Sevuska
Бог , Космос .
Всё это так возвышенно и высоко .
Вначале надо хорошо научиться играть в футбол на земле , чтобы это стало возвышенно и божественно.
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Ебздрогыч
Еще один забытый и невостребованный вылез
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Sobachkin
А разве Бог платит зарплату?
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Faust Doc
Тренер-космонавт это Леня!
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