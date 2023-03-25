Андрей Кобелев: «Карпину надо уходить из сборной, если он не держится за место. Болельщикам можно повесить лапшу, но не надо дураков делать из людей, которые по 40-50 лет в футболе»

призвал уйти из сборной России после его слов.

«Если Карпин сказал, что не держится за место в сборной, то надо уходить. Если человек говорит, что не держится, значит не надо держаться – надо уходить спокойно.

Зачем тогда тренировать вообще? Теперь руководство должно подумать и решить, зачем нужен такой человек, который безразлично относится к сборной. Пусть тогда тренирует « ».

Здесь даже обсуждать нечего. Я просто со своей стороны скажу, что, может, болельщикам, которые не сильно разбираются, можно повесить лапшу. Однако из людей, которые по 40-50 лет в футболе, дураков делать не надо», – сказал бывший главный тренер «Динамо».

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К сожалению, сборная России – это фантом