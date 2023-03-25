Андрей Кобелев: «Карпину надо уходить из сборной, если он не держится за место. Болельщикам можно повесить лапшу, но не надо дураков делать из людей, которые по 40-50 лет в футболе»
Андрей Кобелев призвал Валерия Карпина уйти из сборной России после его слов.
«Если Карпин сказал, что не держится за место в сборной, то надо уходить. Если человек говорит, что не держится, значит не надо держаться – надо уходить спокойно.
Зачем тогда тренировать вообще? Теперь руководство РФС должно подумать и решить, зачем нужен такой человек, который безразлично относится к сборной. Пусть тогда тренирует «Ростов».
Здесь даже обсуждать нечего. Я просто со своей стороны скажу, что, может, болельщикам, которые не сильно разбираются, можно повесить лапшу. Однако из людей, которые по 40-50 лет в футболе, дураков делать не надо», – сказал бывший главный тренер «Динамо».
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Карпин должен уйти но и прихватить тех людей из руководства рфс и РПЛ которые лоббировали Карпина.
У Карпина нет даже элементарных результатов межд игр сборной.
Может стоит найти для сборной тренера, которому не будет настолько похрен на результат?
Заняться не чем..