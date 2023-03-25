Андрей Кобелев: «Карпину надо уходить из сборной, если он не держится за место. Болельщикам можно повесить лапшу, но не надо дураков делать из людей, которые по 40-50 лет в футболе»

Теги Ростов Андрей Кобелев премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС болельщики Валерий Карпин Чемпионат.com Футбол

Андрей Кобелев призвал Валерия Карпина уйти из сборной России после его слов.

«Если Карпин сказал, что не держится за место в сборной, то надо уходить. Если человек говорит, что не держится, значит не надо держаться – надо уходить спокойно.

Зачем тогда тренировать вообще? Теперь руководство РФС должно подумать и решить, зачем нужен такой человек, который безразлично относится к сборной. Пусть тогда тренирует «Ростов».

Здесь даже обсуждать нечего. Я просто со своей стороны скажу, что, может, болельщикам, которые не сильно разбираются, можно повесить лапшу. Однако из людей, которые по 40-50 лет в футболе, дураков делать не надо», – сказал бывший главный тренер «Динамо».

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65 комментариев

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Евгений Цыбулин
Ответ Ig2023K
А кто сказал что они всю карьеру будут товарки гонять, молодёжь пусть себя сразу сейчас начинает проявлять
Как бы молодежи, не пришлось всю карьеру,товарняки гонять...
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AVKU
Смысл существования сборной в сегодняшних условиях непонятен. Когда будут отборы, хоть в Европе, хоть в Азии, тогда и можно будет собирать парней, смотреть, пробовать сочетания. Сейчас это лишняя трата времени, денег и здоровья игроков.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Karel
Да всё. Нет цели не у сборной - а у конкретного (конкретных) человека (людей). Найдется очень много тренеров, для которых результат в сборной будет очень большой целью и мотивацией. Так же и с игроками.Дзюбе вон за тридцать - а рвётся в сборную. У Кузяева до сих пор еще какой смысл. Соболев, да полно игроков "замотивированных на товарняки", твоими словами. Карпина же надо убирать от сборной - тем более, ему похеру, еще и рад будет.
А можешь "Дзюба рвётся в сборную" примерами из осени 2021 года подтвердить?
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kutavlik
Не высокого же ты мнения о болельщиках....Может поэтому и невостребован????
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Veminal Danmer
нашли дураков выкладываться в товарняках)) что-бы травму получить и вообще закончить карьеру???
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mahurat
Сумбур какой-то.
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Neyron
Да кому она нужна эта сборная. Кто-нибудь, вообще товарники смотрит?
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Can
Ответ Damien King
На место Карпина уже очередь из физруков. Соперники так себе уровня, матчи товарищеские, зарплата капает.
Товарищи, кто последний?! Мостовой!)))
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СИ
Да, Карпин не собрал сборную молодую легкую с жаждой борьбы и хотя бы с элементарной красивой игрой имея огромные ресурсы и денежные и людские и имея лояльных людей в руководстве рфс и РПЛ.
Карпин должен уйти но и прихватить тех людей из руководства рфс и РПЛ которые лоббировали Карпина.
У Карпина нет даже элементарных результатов межд игр сборной.
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Alexandr Sokolov
Ответ Алекс Я
Отношение к сборной.в сборной должны играть лучшие,а не пойми кто.
а ради чего там играть лучшим? в чем мотивация?
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Neyron
Кобель проснулся. Весна...
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Он саМый
Ответ Tpy6kaMerlina
Прав от "а" до "я". Поставьте мотивированного тренера у руля сборной, пожалуйста. Ну и квалифицированнного, заодно
И что будет?
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Он саМый
Ответ Шамиль Шамшетдинов
помню, как Черчесова мочили до самой первой игры на ЧМ. Заняться не чем..
Помнишь? А как играла сборная до ЧМ, видимо забыл
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Дави На кнопы
Может в плане бреда Мостового назначить?))
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Алексѣй Пестовъ
Ответ TheSportNik
Ну в принципе Карпин не справляется с работой в сборной, провал с Хорватией и теперь невнятная игра, без мысли и ума. Карпин просто пиарится за счет Гутцайта,Генича,Казанского, то есть шоу продажных журналистов вешает лапшу на уши болельщикам и чем тупее фанат, тем он больше верует в Карпина. Оснавная задача Карпина в сборной- это продвижение игроков Спартака и Ростова, чтоб потом их выгодно продать и это видно всем, кто понимает футбол. Нужно уволить Карпина и его друзей из штаба и серьезно заняться подготовкой сборной к следующем матчам, когда нашу сборную вернут в мировой футбол, то чтоб мы не были мальчиками для битья. Нужен опытный тренер, условно уровня Хиддинка, который сможет построить новую сборную, причем прицел должен сделан, чтоб в ней потом играли бразильцы, которые имеют российское гражданство. Кстати Слуцкий сделал намек в интервью с Семиным, мол не возглавите ли сборную и тот согласен, правда речь не шла о России, а типа в будущем какую -нибудь. Но думаю Семин не справится, нужен человек знающий хорошо бразильцев, но вот Газзаева можно попробовать в этой роли.
Провал с Хорватией? Проиграть на выезде 0:1 действующему вице-чемпиону мира и будущему 3-му месту на ЧМ из-за обидного автогола в концовке - это прям провал?
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Северный болельщик
Ну и?
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Сергей Орлов
Ещё один мастер чеканки мяча вылез)
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МТБ
Вообще не понимаю, что к Карпину привязались. Ну уйдёт он, что, сборная начнёт играть? Она сейчас бессмысленно существует, поездка туда это просто способ отобрать у себя выходные
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Rundatgame
Так Валера и не вешает лапшу. Он прямым текстом говорит, что не держится за место ГТ главной команды страны. И вообще, такому звёздному специалисту приходится ездить на товарняки с азиатскими сборными второго, если не третьего эшелона. Вместо заслуженного отдыха и ещё большего количества розданных интервью.
Может стоит найти для сборной тренера, которому не будет настолько похрен на результат?
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Николай Криницкий
Карпин самовлюблённый чел, ему пофиг Россия,Испания или Эстония. Оставьте его в покое. А игра сборной с Ираном, просто убожище, стыд и срам.
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xomamb
не думал, что буду вспоминать Черчесова с сожалением
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artpal
Колебев сам вместо того, чтобы уйти из Динамо в 2016, плавил команду в пердив до последнего. Так что здесь чья бы корова мычала
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Ig2023K
Ответ Евгений Цыбулин
А как игроков замотивировать,если они понимают,что,вся их карьеры в сборной-будут только товарняки?Всем критикам-просто хочется зарплаты за товарки)
А кто сказал что они всю карьеру будут товарки гонять, молодёжь пусть себя сразу сейчас начинает проявлять
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Шамиль Шамшетдинов
помню, как Черчесова мочили до самой первой игры на ЧМ.
Заняться не чем..
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Роман Ижевский
Понятно дело Карпину надо уходить, а назначить надо Кобелева который 10 лет сидит без работы, это же любому понятно. Вообще пофигист Карпин наверно лучший тренер в период нынешнего безвременья. Нам вот ещё только пафоса не хватало на матче Россия - Ирак!
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