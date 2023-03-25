Валерий Карпин: «Главная проблема наших игроков – в голове. Психологические проблемы у сборной те же, что и после Хорватии, там была боязнь ответственности»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Хорватии по футболу Валерий Карпин Виктор Мелехин Футбол

Валерий Карпин рассказал о психологических проблемах сборной России.

«Психологические проблемы у сборной России все те же, что и были после игры с Хорватией. Люди ходят к психотерапевту годами, чтобы проблему решить. А мы видимся раз в три месяца.

Мы выходим из обороны через пас сейчас. Да, теряем много раз мячи. Но мы это делаем, чтобы решать наши психологические проблемы. Ошибки, которые мы делаем при выходе из обороны, направлены на то, чтобы ребята перестали бояться ошибиться.

Ну ошиблись, и что? Все живыми приехали в Санкт-Петербург. Я хочу, чтобы это привело к тому, чтобы таких матчей, как с Хорватией, было гораздо меньше. Там была боязнь ответственности.

В «Ростове» то же самое? Ну вот ошибся Мелехин с «Пари НН». Но там меньше боязни, потому что мы постоянно тренируемся. Если они теряют мячи, то это моя вина, а не игроков. Временами в клубе проявляется, но меньше, чем в сборной. Это постоянный процесс. Я так думаю, что это так работает.

Главная проблема наших игроков – в голове. Мастерство есть, физически можно подготовить, тактически можно научить. Если не сейчас пробовать изменить голову, то когда?» – сказал тренер сборной России.

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12 комментариев

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Виктор Литвинов
Главная проблема-денежное ожирение
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kutavlik
О какой ответственности сейчас речь???? Какая разница, какой будет результат сейчас???? Самое главное для болел - игра!!!! Выходите и показывайте, что умеете, красиво и раскованно!!!! В чем проблема???? А на этих тошнотиков просто противно смотреть!!!!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ denimo21
Да да, Валер. Особенно с Комличенко, Глебовым, Осипенко, Песьяковым, , Уткиным, ты видишься раз в 3 месяца
Ну что ты придираешься, разве нашмужыгВалера не может свозить своих пацанов на пикничок и развеяться? Тимбилдинг-вещь хорошая😎
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Усы Шлюбы
Слишком много ошибок, слишком! А профессионалы ли вы на самом деле?
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Alexandr Sokolov
А кажется, что в ногах...
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Зизуха
"Решу все ваши психологические проблемы, приём по записи раз в 3 месяца. Главный психотерапевт страны В.Карпин"
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Дмитрий
Если не сейчас изменить голову, то когда?
Да уже никогда Валера! Очнись, ты не в детской футбольной школе. Ты гл. тренер Сборной страны, в ней уже взрослые дяди. Жена психологиней что ли заделалась? Откуда эта муть?))
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Ебздрогыч
- Ну ты ей хоть по морде дал за такое?
- Простите, а вы точно психолог?
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LAOWAI
####### у него лучше получается , а тренировать физрукам не дано
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Дима Зезуль
«Люди годами ходят к психотерапевту»-Мостовому бы не помешало
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denimo21
Да да, Валер. Особенно с Комличенко, Глебовым, Осипенко, Песьяковым, , Уткиным, ты видишься раз в 3 месяца
+19
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Гамарджоба Генацвале
Так он психолог в сборной или тренер?
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