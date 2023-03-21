Миллиардер Рэтклифф о возможной покупке «МЮ»: «Как определить цену картины? Она не связана со стоимостью краски. Наш интерес к клубу – в том, чтобы выигрывать»
Миллиардер Джим Рэтклифф высказался о возможном приобретении «Манчестер Юнайтед».
«Как определить цену картины? Как определить цену дома? Это не связано с тем, сколько стоило строительство или сколько стоила краска. Чего не хочется делать, так это платить глупые цены, потому что впоследствии ты об этом пожалеешь.
Наш интерес к этому клубу – исключительно в том, чтобы выигрывать», – сказал бизнесмен в интервью The Wall Street Journal.
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