Миллиардер Рэтклифф о возможной покупке «МЮ»: «Как определить цену картины? Она не связана со стоимостью краски. Наш интерес к клубу – в том, чтобы выигрывать»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы бизнес деньги Джим Рэтклифф Футбол

Миллиардер Джим Рэтклифф высказался о возможном приобретении «Манчестер Юнайтед». 

«Как определить цену картины? Как определить цену дома? Это не связано с тем, сколько стоило строительство или сколько стоила краска. Чего не хочется делать, так это платить глупые цены, потому что впоследствии ты об этом пожалеешь.

Наш интерес к этому клубу – исключительно в том, чтобы выигрывать», – сказал бизнесмен в интервью The Wall Street Journal. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amalfitano
Ч.т.д. Англичане хотят сбить цену, катарцы спрашивают куда перечислить бабки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Простая философия человека родившегося в Манчестере и всю жизнь болеющего за этот клуб 👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Это будет второй Леви, хоть бы катарцы купили МЮ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
felipe89
Аль Тани скорее выкупит клуб, чем Ретклифф - вряд ли он сможет выложить 6 млрд., в отличие от шейха
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Что за набор слов я только что прочитал?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий