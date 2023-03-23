Катарский шейх и миллиардер Рэтклифф сделали улучшенные предложения о покупке «МЮ». Сделка может стать рекордной в истории спорта

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Денвер деньги Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф и катарский шейх вновь направили предложения о покупке «Манчестер Юнайтед».

Шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и владелец нефтяной компании INEOS Рэтклифф сделали улучшенные предложения, уложившись в установленный дедлайн.

Отмечается, что миллиардер Рэтклифф лично присутствовал на собраниях совета директоров, чтобы собрать информацию и наладить отношения с руководством.

Потенциальные покупатели надеются получить ответ до конца месяца и уверены, что их предложения будут серьезно рассмотрены. Кроме того, по-прежнему рассматривается вариант привлечения миноритарных инвестиций без продажи клуба.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, в случае, если предложения будут приняты к рассмотрению, сумма сделки по продаже клуба будет рекордной в истории спорта. На данный момент самая крупная сделка по покупке спортивного клуба была оформлена в 2022 году, когда клуб НФЛ «Денвер Бронкос» был продан за 4,65 млрд долларов (3,75 млрд фунтов).

Суммы предложений о покупке «Ман Юнайтед» в данный момент не публикуются. Изначальные предложения обоих инвесторов оценивались в сумму около 4,5 млрд фунтов.

Сколько стоит «Манчестер Юнайтед»? И сколько готовы платить покупатели?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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14 комментариев

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Максим Черкашин
Ответ Иван Иванов
Думаю, там Мбаппе уже панцырем чувствует, что перейдёт в Манчестер Юнайтед.
А мы и не против, будет с Филей Джонсом на скамейке сидеть.😎🔴
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Verhovn
Ну и норм. Надо соглашаться. В противном случае купят китайцы. Гыы)
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Даня Чебыкин
Ответ Рамиль Кизимов
С чего это? Хуже владельцев сложно придумать. Рэтклифф и шейх уже неоднократно объявляли, что у них будет всё наоборот
ох чот уже не верится. хотя может это я просто по стариковски ворчу? =)
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Иван Иванов
Ответ Dmitry Kochnev
Это было бы круто, конечно. Но тогда нужно будет куда-то девать либо Антони, либо Санчо - которых тоже купили совсем недавно и за огромные деньги. Не Рэшфорда же.
Разве это проблема? Желающих будет предостаточно, тем более за хорошую скидку. Челси, Барселона, Тоттенхэм, Ньюкасл.... Выбирай - не хочу!
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Dmitry Kochnev
Ответ Иван Иванов
Думаю, там Мбаппе уже панцырем чувствует, что перейдёт в Манчестер Юнайтед.
Это было бы круто, конечно. Но тогда нужно будет куда-то девать либо Антони, либо Санчо - которых тоже купили совсем недавно и за огромные деньги. Не Рэшфорда же.
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Рамиль Кизимов
Что-то есть чуйка, что либо Рэтклиффу отдадут клуб, либо Глейзеры привлекут доп инвесторов. Шейха прокатят
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Рамиль Кизимов
Ответ Даня Чебыкин
чот вот я сейчас уже реально опасаюсь. как бы мы глейзеров добрым словом не начали вспоминать!
С чего это? Хуже владельцев сложно придумать. Рэтклифф и шейх уже неоднократно объявляли, что у них будет всё наоборот
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Иван Иванов
Думаю, там Мбаппе уже панцырем чувствует, что перейдёт в Манчестер Юнайтед.
+8
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Даня Чебыкин
чот вот я сейчас уже реально опасаюсь. как бы мы глейзеров добрым словом не начали вспоминать!
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BananaMantana
суперлига АПЛ. остальные клубы начинают потихоньку курить бамбук и ждать матчей ЛЧ больше всего остального.

суперлига не нужна ага. давайте английский мононациональный чемп)
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Lionel Van Damme
норм доят папуасов...
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Усатый КозлоБык ©
Ответ rigobersong
Глоры скама переобулись уже?:)🤣🤣🤣
Педобир чпоньк, дуй спать
Школу прогуляешь
+2
-3
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Donald J. Trump
Ответ rigobersong
Глоры скама переобулись уже?:)🤣🤣🤣
Так не Барселону же покупают.
+13
-3
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rigobersong
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