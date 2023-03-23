Катарский шейх и миллиардер Рэтклифф сделали улучшенные предложения о покупке «МЮ». Сделка может стать рекордной в истории спорта

Джим Рэтклифф и катарский шейх вновь направили предложения о покупке « ».

Шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и владелец нефтяной компании INEOS Рэтклифф сделали улучшенные предложения, уложившись в установленный дедлайн.

Отмечается, что миллиардер Рэтклифф лично присутствовал на собраниях совета директоров, чтобы собрать информацию и наладить отношения с руководством.

Потенциальные покупатели надеются получить ответ до конца месяца и уверены, что их предложения будут серьезно рассмотрены. Кроме того, по-прежнему рассматривается вариант привлечения миноритарных инвестиций без продажи клуба.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, в случае, если предложения будут приняты к рассмотрению, сумма сделки по продаже клуба будет рекордной в истории спорта. На данный момент самая крупная сделка по покупке спортивного клуба была оформлена в 2022 году, когда клуб НФЛ «Денвер Бронкос» был продан за 4,65 млрд долларов (3,75 млрд фунтов).

Суммы предложений о покупке «Ман Юнайтед» в данный момент не публикуются. Изначальные предложения обоих инвесторов оценивались в сумму около 4,5 млрд фунтов.

Сколько стоит «Манчестер Юнайтед»? И сколько готовы платить покупатели?

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