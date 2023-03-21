Катарcкий шейх сделает второе предложение о покупке «МЮ» в среду. Претенденты на клуб уверены, что Глейзеры его продадут

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия бизнес Глейзеры стадионы деньги Футбол

Катарцы сделают второе предложение о покупке «Манчестер Юнайтед» в среду.

Как сообщает Sky Sports, переговоры делегации шейха Джассима ибн Хамада Аль Тани с руководством «МЮ» в прошлый четверг прошли успешно. Советники шейхи работают над составлением нового предложения, которое, как ожидается, будет сделано до вечера среды, 22 марта.

Среди претендентов на покупку растет уверенность в том, что семья Глейзеров, владеющая «МЮ», продаст клуб. Ранее считалось, что катарцы не намерены переплачивать за «Юнайтед», но после визита делегации на «Олд Траффорд», эта позиция смягчилась.

Источники в Нью-Йорке сообщили Sky Sports, что после этого визита нет никаких сомнений в том, что шейх Джассим хочет стать владельцем «Манчестер Юнайтед».

Катарцы не собираются переплачивать за «МЮ». Они предлагают 4,5 млрд фунтов, Глейзеры хотят 6 млрд

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самозанятый
Ответ ranelgee
Клуб с кальяном и шейхами в 7 километрах от Олд Траффорд находится
Боюсь вы неправильно расшифровали "ш..ха..") И в вашей версии это звучит менее привлекательно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ranelgee
Ответ Самозанятый
Вы так говорите, как будто это что-то плохое)
Клуб с кальяном и шейхами в 7 километрах от Олд Траффорд находится
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Шейхи лучший вариант. Рэтклифф такой же шарлатан как и Глейзеры, который в итоге повесит на клуб очередной долг (а вы думаете на какие шиши он хочет купить команду).
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самозанятый
Ответ Jesse Boy
как бы они из него ночной клуб не сделали, с кальяном и ш...хами
Вы так говорите, как будто это что-то плохое)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Наверное, лучше любой владелец, нежели Глейзеры. Кроме Майка Эшли и Лима )
Но фанаты МЮ здешние умиляют: от обзывательств Сити бензоколонкой до "Лишь бы нас шейхи купили" - один шаг.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jesse Boy
как бы они из него ночной клуб не сделали, с кальяном и ш...хами
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
И настало утро. И Шахерезада прекратила свои дозволенные речи...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U. M. A. Muhammad
Welcome to Qatar.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий