Катарcкий шейх сделает второе предложение о покупке «МЮ» в среду. Претенденты на клуб уверены, что Глейзеры его продадут

Катарцы сделают второе предложение о покупке « » в среду.

Как сообщает Sky Sports, переговоры делегации шейха Джассима ибн Хамада Аль Тани с руководством «МЮ» в прошлый четверг прошли успешно. Советники шейхи работают над составлением нового предложения, которое, как ожидается, будет сделано до вечера среды, 22 марта.

Среди претендентов на покупку растет уверенность в том, что семья Глейзеров, владеющая «МЮ», продаст клуб. Ранее считалось, что катарцы не намерены переплачивать за «Юнайтед», но после визита делегации на «Олд Траффорд», эта позиция смягчилась.

Источники в Нью-Йорке сообщили Sky Sports, что после этого визита нет никаких сомнений в том, что шейх Джассим хочет стать владельцем «Манчестер Юнайтед».

Катарцы не собираются переплачивать за «МЮ». Они предлагают 4,5 млрд фунтов, Глейзеры хотят 6 млрд

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