Депутат Терюшков: «Назрело расширение РПЛ до 18 команд. Возвращению болельщиков поможет «весна‑осень», зачем в декабре кутаться в пальто?»

Теги премьер-лига Россия Государственная дума Роман Терюшков Матч ТВ Футбол

Роман Терюшков выступил за расширение Мир РПЛ.

«Футбол – самый массовый вид спорта. Вопрос болельщиков стоит очень остро. По моему мнению, возвращению болельщиков поможет переход на систему «весна‑осень». «Осень‑весна» была актуальна в период еврокубков, сейчас же их нет. Зачем болельщикам в декабре кутаться в пальто, чтобы смотреть футбол на стадионе?

По моему мнению, назрело расширение числа участников РПЛ до 18 команд, чтобы как можно больше объектов было затронуто в чемпионате России», – сказал депутат Госдумы. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chernoy
Прямо сейчас я оскорбляю представителя власти, а именно депутата Терюшкова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Сан-Марино
Ответ Balt
Так уже два года как нельзя делать. Но у Акрона в Тольятти есть стадион Торпедо в реконструкцию которого можно было бы вложиться, но он государственный вроде как и через чинуш пробиться тоже задача не из лёгких. А есть ещё Самара. Вот там Акрону и пришлось бы скорее всего играть договорившись с КС.
Логично, что лучше реконструировать тольяттинский стадион или договориться с КС, но, что в КДК, что в РФС сидят дебилы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Отличное решение.
Вот все гадости пишут об РПЛ, а чемпионат очень ровный. Каждый может обыграть каждого. И вчерашний чемпион Локо уже на вылет стоит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Albert Rrahmani
Ответ Никита Самарин
Хорошая попытка, но нет. Химкам в этом сезоне дружно скажем прощайте, до лучших времён.
Надеюсь, навсегда.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Ответ Фанат Сан-Марино
Каких объектов? Я представляю, выйдет какой-нибудь Акрон, и чтобы многострадальное наследние ЧМ было использовано, домашние матчи придётся провести на легендарной заброшке под названием "Саранск-Арена"
Так уже два года как нельзя делать. Но у Акрона в Тольятти есть стадион Торпедо в реконструкцию которого можно было бы вложиться, но он государственный вроде как и через чинуш пробиться тоже задача не из лёгких.
А есть ещё Самара. Вот там Акрону и пришлось бы скорее всего играть договорившись с КС.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор*
Народная примета.
Если активизировалась секта "18 команд в лиге", значит сезон подходит к концу... 🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Невыездной
"К нам приехал в Ленинград
Чей-то сраный депутат" (АУ)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
Ответ kutavlik
А давайте сначала спросим с тех, кто лоббировал переход на осень-весна!!!! Дивидендов никаких не получили, зато летом не играем!!! Кому и, самое главное, зачем это было нужно????
Кто летом не играет? Треть чемпионата и сейчас в летний период проходит😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kutavlik
А давайте сначала спросим с тех, кто лоббировал переход на осень-весна!!!! Дивидендов никаких не получили, зато летом не играем!!! Кому и, самое главное, зачем это было нужно????
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Ответ Григорий Молотков
Григорий Иванов хотя бы в этом сезоне отдохнет
Ну, Урал не то чтобы себя обезопасил хотя бы от стыков.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Началась операция "Спасение Химок от вылета".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kutavlik
С расширением РПЛ только один плюс - заставить миллионерчиков бегать больше на 4 матча в год!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kit244098
Терюшкин то, смотрю, обидчивый у нас. Свои ветки блюдет. Ничего, я не гордый. Я тебя в другом месте ковырну))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kutavlik
Правильно больше Химок и Торпедо (не в обиду) - еще больше бабла под роспил!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Сагайдачный
Но две на вылет. А 4 заходят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тренерские конспекты Бормана
Эффективный развивальщик футбола, за год выведший крепкого середняка в Лучшую лигу мира высказал свое супер авторитетное мнение))
🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yndestad
Назрело решение не публиковать терюшкова. Назрело, причем, давно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нурбол Жумаскалиев
давно пора возвращать весна-осень. хоть летом будет что посмотреть. сейчас на фоне топовых чемпов, смотреть РПЛ это как уздечку рвать. а летом сойдет вполне
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nebolela
Так нас же убеждали, что в декабре кутаться в пальто, чтобы смотреть футбол на стадионе, это обалденно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavelaznaurov
Эх Терюшков(((((( ну и ….. же ты ……
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Начинаем переставлять кровати обратно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Молодой ствол
Как же хочется, чтобы когда отменили фануйди, какой-нибудь фан-сектор за воротами зарядил троекратное: "Терюшков - сondóm"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Григорий Молотков
Ответ Ебздрогыч
Как обычно, под конец чемпионата начинается плач вылетающих о необходимости расширения лиги. Классика!
Григорий Иванов хотя бы в этом сезоне отдохнет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red Line
депутатишка Терюшков опять пустозвонит и делает трафик спорцу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Моутиньо оформляет 40
Ответ Конешевич
А какая разница, весна-осень, осень-весна, от перестановки слагаемых сумма не меняется. Еврокубки когда нибудь вернутся, а вот мозги этому деятелю околофутбольному уже не вернут.
Ну раз нет разницы, надо и переходить, логичней и правильнее будет, а проблем перейти нет, плюс зимой не играть
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий