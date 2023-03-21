Депутат Терюшков: «Назрело расширение РПЛ до 18 команд. Возвращению болельщиков поможет «весна‑осень», зачем в декабре кутаться в пальто?»
Роман Терюшков выступил за расширение Мир РПЛ.
«Футбол – самый массовый вид спорта. Вопрос болельщиков стоит очень остро. По моему мнению, возвращению болельщиков поможет переход на систему «весна‑осень». «Осень‑весна» была актуальна в период еврокубков, сейчас же их нет. Зачем болельщикам в декабре кутаться в пальто, чтобы смотреть футбол на стадионе?
По моему мнению, назрело расширение числа участников РПЛ до 18 команд, чтобы как можно больше объектов было затронуто в чемпионате России», – сказал депутат Госдумы.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Вот все гадости пишут об РПЛ, а чемпионат очень ровный. Каждый может обыграть каждого. И вчерашний чемпион Локо уже на вылет стоит.
А есть ещё Самара. Вот там Акрону и пришлось бы скорее всего играть договорившись с КС.
Если активизировалась секта "18 команд в лиге", значит сезон подходит к концу... 🤣
Чей-то сраный депутат" (АУ)
🤡