Депутат Терюшков: «Назрело расширение РПЛ до 18 команд. Возвращению болельщиков поможет «весна‑осень», зачем в декабре кутаться в пальто?»

Роман Терюшков выступил за расширение Мир .

«Футбол – самый массовый вид спорта. Вопрос болельщиков стоит очень остро. По моему мнению, возвращению болельщиков поможет переход на систему «весна‑осень». «Осень‑весна» была актуальна в период еврокубков, сейчас же их нет. Зачем болельщикам в декабре кутаться в пальто, чтобы смотреть футбол на стадионе?

По моему мнению, назрело расширение числа участников РПЛ до 18 команд, чтобы как можно больше объектов было затронуто в чемпионате России», – сказал депутат Госдумы.

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