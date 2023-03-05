Депутат Терюшков о посещаемости с Fan ID: «РПЛ в шаге от отмены российского футбола: и назад в безоблачный январь 2022-го не получается, и вперед сани не едут»

Роман Терюшков высказался о ситуации с посещаемостью матча « » – « » (2:2).

Игру посетил 4281 зритель. Это был первый матч Мир РПЛ на «Открытие Банк Арене» после введения Fan ID.

«Слышал про одну историю в Риге, там один театр отменил постановку с крайне популярной в прошлом актрисой из России с простой формулировкой – «за творческий провал».

Российская Премьер-Лига в шаге от подобных причин отмены российского футбола: и назад в безоблачный январь 2022 у них никак не получается, и вперед сани никак не едут», – сказал депутат Госдумы .

Напомним, с весенней части сезона для посещения всех матчей РПЛ нужен паспорт болельщика.

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось

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