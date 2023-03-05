Депутат Терюшков о посещаемости с Fan ID: «РПЛ в шаге от отмены российского футбола: и назад в безоблачный январь 2022-го не получается, и вперед сани не едут»

Теги Спартак премьер-лига Россия Организация РПЛ болельщики Урал Государственная дума Политика Роман Терюшков Fan ID Футбол

Роман Терюшков высказался о ситуации с посещаемостью матча «Спартак» – «Урал» (2:2).

Игру посетил 4281 зритель. Это был первый матч Мир РПЛ на «Открытие Банк Арене» после введения Fan ID.

«Слышал про одну историю в Риге, там один театр отменил постановку с крайне популярной в прошлом актрисой из России с простой формулировкой – «за творческий провал».

Российская Премьер-Лига в шаге от подобных причин отмены российского футбола: и назад в безоблачный январь 2022 у них никак не получается, и вперед сани никак не едут», – сказал депутат Госдумы .

Напомним, с весенней части сезона для посещения всех матчей РПЛ нужен паспорт болельщика.

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось

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62 комментария

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Adeen
Ответ АГОШКИН Алексей
У нас всегда так ,они придумали,а организовать должны были в рпл. Меня одно интересует кого боятся в Госдуре+1,из-за чего все это было сделано?
Ментов. Это инициатива от высшего ментовского руководства. Там нашлись "ясные" умы и решили, соединив англо-китайский опыт провернуть вот это.
Но, как обычно – обосрались. Менталитет, политическую ситуацию и прочие нюансы нужно учитывать.
Эта задумка была на дальнюю перспективу, о финансовой составляющей здесь не думали вообще.
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Петроград
Ответ ygcn5c2ty9
Я просто пытаюсь понять причинно-следственную связь)
Вы явно не знакомы с творчеством Терюшкова)
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Рамазан Сарвардинов
зачем ваще нужен паспорт болельщика, всё равно обсолютно всё могут оформить это документ
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Евгений Соболев
Всё так..нужен PU-уйди!...может тогда по "веселее" станет на стадиках!)
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dimkaa1
Ответ topsatan
Прсотой вопрос ко всем, в чем проблемв сделать фан айди и почему из за этого перестали ходить на футбол?
Простой вопрос, в чем проблема сделать метро айди, магазин айди, кухня айди?
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Виктор Войнов
Какой то набор слов...
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Санитар-волк
Ну конечно, это РПЛ все устроила. Интересно, как эти простейшие дальше переобуваться будут.
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Alexis80
Он сам понял, что сказал?
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maksipol
Ответ chili
А знаешь, какие "члены" имелись в виду? Члены политбюро: Брежнев там, Суслов и прочая лабуда. В виде матрёшек.
имелись ввиду конечно они, но режиссёр, думаю, умышленно сделал так, чтоб фраза звучала двусмысленно.
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притвиц
Ахинею несет этот депутат, и не футбол надо отменять , а никому не нужный Fan ID.
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masek
Не удивлюсь, если через полгода Терюшков уже будет размахивать желто-синим флагом, везде говорить, что он изначально был против этой авантюры, а в Единую Россию вступил специально, чтобы развалить её изнутри.
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Алекс Я
Ответ haymaker
А ты и терюшкову вылизываешь чтоль?
Этот вы постоянно лижете ,а я привык правду говорить.и мне всё равно о ком
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-4
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Сергей Чекрыжов
Я вообще не понял что он сказал, но думаю речь о том, что в мизерной посещаемости виноват запад.
+3
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В. Порзингис
А?
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s_h_a_m_a_n
Во всем виновато РПЛ?
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rcbkz6mrtd
Живу возле Лужников, постоянно с дочкой там гуляю осень несколько раз прогулка совпадала с проведением футбольных матчей. Мы заходили всей семьей , от игры торпеды удовольствия мало,но саму атмосферу стадиона люблю, поэтому все круто! Вот у меня вопрос кому нужен этот Fan id лично моей семье он мешает ходить на футбол так как я гражданин Беларуси и зарегистрироваться на Госуслугах с беларуским паспортом НЕВОЗМОЖНО.
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Arty K.
А КТО в этом виноват, дурень?
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Владимир Ш
Депутаты ни в чем не виноваты
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Док163
Он типа угрожает - не будете ходить на игры с фан айди, мы футбол совсем у вас заберем!!! Классическое поведение власть имущих у нас в стране.
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Алексей Кузнецов
Ответ Вячеслав Краснов
Это он типа так наехал на руководство РПЛ, не сумевшее затащить зрителей на трибуны? Если так, то Терюшков ещё хуже, чем казалось раньше
А когда он был лучше?
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forward1988
Кукуха у этого персонажа давно поехала,но зачем Спортс. Ру постоянно публикует новости с этим умалишенным?
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chili
Ответ Александр Евдокимов
Суходрищев: "Видел я этого п...ра! Он в Химках деревянными членами торговал!" Бессмертная классика
А знаешь, какие "члены" имелись в виду?
Члены политбюро: Брежнев там, Суслов и прочая лабуда. В виде матрёшек.
+15
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Sla Slo
В Воронеже народ ходит на футбол, несмотря на фан ид. Столичные товарищи как всегда считают себя "илитой" , которым закон не писан
+2
-8
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topsatan
Прсотой вопрос ко всем, в чем проблемв сделать фан айди и почему из за этого перестали ходить на футбол?
+2
-2
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Михаил1970
Ответ ygcn5c2ty9
Какая связь Риги и Fan id?)
рифмуются с фиги хорошо
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