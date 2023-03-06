Депутат Терюшков о Fan ID: «Преждевременно решать, оправдала ли себя система. Статистика складывается не за одни выходные, а со временем»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Министерство спорта России стадионы Виталий Милонов Политика Роман Терюшков Fan ID Футбол

Депутат Роман Терюшков высказался о возможной отмене Fan ID.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что готовит инициативу об отмене Fan ID: «Это безумие – добились противоположного эффекта. Система себя не оправдала».

«Выносить решения о том, оправдала ли себя система идентификации и аутентификации зрителей, участников и иных лиц, или не оправдала, преждевременно. Статистика складывается не за одни выходные, а со временем.

В случае крайней убежденности в верности своей инициативы коллеге Милонову следует направить ее в Минспорта.

В соответствии с законом о физической культуре и спорте именно это ведомство уполномочено Правительством России на утверждение перечня мероприятий на которых требуется персонифицированная карта», – сказал депутат Госдумы.

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46 комментариев

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СИ
Ответ krealpmoney
под названием "российский футбол" :)
Точнее - Общероссийская общественная организация « Российский футбольный союз»
Ключевое слово - «Общественная» но при этом чиновники рфс умудрились применять ПОЛИГРАФ!!!!
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Maxeg
А какой критерий "оправдания"? ) Как вообще можно понять, что она себя оправдала? ))) Можно понять только, что она себя НЕ оправдала, если будет явное снижение количества людей.
А сказать обоснованно, что она себя оправдала, невозможно. Можно только ляпнуть, что некая "безопасность" повысилась. И это недоказуемо ) Поэтому всегда можно сказать, что угодно.
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Evengar
Да, лет за 300 - самое то.
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Никита Тулаев
Ответ Russ Ivan
Видимо обяжут бюджетников заполнять стадионы и ровнять статистику...
так вроде что то было про Питер
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Ivanessense
Ответ Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Разве что раздавать free билеты
А я и не против был бы.
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Тимофей Кушнир
Терюшкову пора в ту же лечебницу, что и Свищеву. Эти двое готовы оправдываться, пока пена из глотки не брызгнет.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ OrganicChemist
Действительно. Когда станет посещаемость не 3000 человек, а 300, тогда и можно будет сделать выводы
Когда будет 300, то и статью уже успеют подготовить для критиков. Проблема и решится
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Russ Ivan
Видимо обяжут бюджетников заполнять стадионы и ровнять статистику...
Разве что раздавать free билеты
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Андрей Балабаев
А что в Ростове, Самаре, Нижнем, Екатеринбурге полгода подряд выходные?
Ага, на дачах все
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Arthurino
Ответ OrganicChemist
Действительно. Когда станет посещаемость не 3000 человек, а 300, тогда и можно будет сделать выводы
Будь уверен, даже в таком случае ошибку не признают, просто в один прекрасный день на каком-нибудь РИА выйдет новость, что гарант поручил отменить обязательную регистрацию Fan ID для зрителей внутренних турниров. Вангую к концу этого года, чтобы к 2024 году маркетологи бункерного хоть какие-то успехи смогли откопать
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Sobachkin
Там же дачи в мае
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Валерий Питерский
Дауну понятно, что вы, г-н депутат, занимаетесь хернëй! Вы доиграетесь там со своими инициативами. Не злите народ, он и так озлоблен.
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krealpmoney
Ответ blaugrano
Властный режим воспринимает fan id так: если гражданин хочет получить услугу под названием "футбол", то он должен выстрадать, заслужить это право, помучиться.
под названием "российский футбол" :)
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krokodilych
Терюшков - поистине уникальный человек. На его фоне даже Милонов умудряется выглядеть нормальным...
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Natan Pilkin
Ответ evgen123
Образ будущего @obrazbuduschego2 специально для Друида @wisedruidd Провал Fan ID на футбольных стадионах – хорошая иллюстрация к тому, как на нашей натурально удобренной почве не прорастают искусственные изобретения. Причём успешная работа этого формата на Чемпионате мира по футболу 2018 года только подтверждает правило: когда речь идёт об управлении большим событием, оно срабатывает. По простой причине: интерес к чемпионату без всяких дополнительных причин был очень высок, а Fan ID упорядочил и отсеял высокий спрос. Условно, чтобы и сейчас просев цифровыми паспортами болельщиков работал, интерес к каждому матчу должен зашкаливать. На 20-тысячный стадион должны хотеть прийти 30-40 тысяч болельщиков. Но кризис и общие принципы развития отечественного футбола вкупе с санкциями убили интерес к соревнованиям, оставив в тонусе лишь фанатские группировки, к несчастью самых непримиримых борцов с излишествами в надзорной околоспортивной политике. Вот и вся природа краха. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Так будет с любым проектом слепого использования трендов цифровизации. Практика всегда будет приводить в чувство фанатов "цифры". Как их привели в чувство фанаты футбола. И поделом!!
Фан айди на ЧМ, если я не ошибаюсь, приносил пользу: служил иностранцам как удостоверение личности, упрощающее многие процедуры

Фан айди на ЧР не имеет к нему никакого отношения, кроме названия. Чистый барьер безо всякой пользы
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endrioo
Статистика складывается не от посещения, а кто смелый и сможет дяде Вове, сказать, что ему в уши налили вранья с цифрами о посещаемости и оформленных паспортах. Смелых нет, поэтому, в качестве популизма народ поговорит, как вариант к президенским выборам, сделают небольшое послабление, чтобы задобрить электорат, но не более, сам закон не отменят.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Лет за 23?
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Илья Савчук
этот не пробиваемый клубень
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Артём Горбенко
Ответ SAF22
Так и с путиным можно: преждевременно решать, оправдал себя пересидент или нет. Статистика складывается не за одну четверть века
ещё лет 10 потерпим, а потом кааааак заживём)
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poolshh
Ответ SAF22
Так и с путиным можно: преждевременно решать, оправдал себя пересидент или нет. Статистика складывается не за одну четверть века
Потомки оценят, если они вообще будут.
+14
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.ru
Статистика складывается не за одни выходные, а со временем...
а со временем... ставлю на зеро
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poolshh
«С надеждой на лучшее, ваш Терюшков»
+2
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BillShen
Ответ Russ Ivan
Видимо обяжут бюджетников заполнять стадионы и ровнять статистику...
Да что с них ты возьмешь? Они бабки тебе же не принесут, да и каждые выходные на фанатку не пойдут.
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Антон Александров
Ответ Заборостроитель
А за 23 года?
За 23 уже поздно решать...
+7
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blaugrano
Властный режим воспринимает fan id так: если гражданин хочет получить услугу под названием "футбол", то он должен выстрадать, заслужить это право, помучиться.
+10
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