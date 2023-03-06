Депутат Терюшков о Fan ID: «Преждевременно решать, оправдала ли себя система. Статистика складывается не за одни выходные, а со временем»
Депутат Роман Терюшков высказался о возможной отмене Fan ID.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что готовит инициативу об отмене Fan ID: «Это безумие – добились противоположного эффекта. Система себя не оправдала».
«Выносить решения о том, оправдала ли себя система идентификации и аутентификации зрителей, участников и иных лиц, или не оправдала, преждевременно. Статистика складывается не за одни выходные, а со временем.
В случае крайней убежденности в верности своей инициативы коллеге Милонову следует направить ее в Минспорта.
В соответствии с законом о физической культуре и спорте именно это ведомство уполномочено Правительством России на утверждение перечня мероприятий на которых требуется персонифицированная карта», – сказал депутат Госдумы.
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Ключевое слово - «Общественная» но при этом чиновники рфс умудрились применять ПОЛИГРАФ!!!!
А сказать обоснованно, что она себя оправдала, невозможно. Можно только ляпнуть, что некая "безопасность" повысилась. И это недоказуемо ) Поэтому всегда можно сказать, что угодно.
Фан айди на ЧР не имеет к нему никакого отношения, кроме названия. Чистый барьер безо всякой пользы
а со временем... ставлю на зеро