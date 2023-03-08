Депутат Терюшков: «Добрая часть фанатов ушла на фронт. Они самые патриотично настроенные граждане России, поддерживают СВО»

Депутат Роман Терюшков связал низкую посещаемость с Мир отправкой фанатов на фронт.

– Каковы риски, что ушедшие с трибун фанаты начнут перенаправлять энергию в негативное русло?

– Все говорят, что фанаты – самые патриотично настроенные граждане нашей страны, поддерживают СВО. Поэтому никаких опасений по поводу их агрессии быть не может.

Добрая часть из них ушла на фронт, а те, кто остались, наверняка ведут социально ответственную деятельность: поддерживают стар и млад, опекают семьи мобилизованных, собирают средства на нужды наших бойцов и охраняют по-мужски порядок во дворах, на своей улице, в своем городе, – сказал депутат Госдумы РФ.

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?