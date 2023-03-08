Депутат Терюшков: «Добрая часть фанатов ушла на фронт. Они самые патриотично настроенные граждане России, поддерживают СВО»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума стадионы Политика Роман Терюшков Fan ID Футбол

Депутат Роман Терюшков связал низкую посещаемость с Мир РПЛ отправкой фанатов на фронт.

– Каковы риски, что ушедшие с трибун фанаты начнут перенаправлять энергию в негативное русло?

– Все говорят, что фанаты – самые патриотично настроенные граждане нашей страны, поддерживают СВО. Поэтому никаких опасений по поводу их агрессии быть не может.

Добрая часть из них ушла на фронт, а те, кто остались, наверняка ведут социально ответственную деятельность: поддерживают стар и млад, опекают семьи мобилизованных, собирают средства на нужды наших бойцов и охраняют по-мужски порядок во дворах, на своей улице, в своем городе, – сказал депутат Госдумы РФ.

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60 комментариев

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priova 2
Ответ Иван Балашов
Добрая часть ушла... Военкоматы мужиков по фануйди вычисляли?
Ну зачем же так) «Вычисляли». Все сугубо добровольно. Десятки тысяч болельщиков сходили в МФЦ, зарегистрировались для хххуid, далее домой за вещами и в военкомат. Брат друга хорошего знакомого рассказывал.
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Андрей Катиков
Добрая часть фанатов ушла на фронт. А Злая часть осталась. Поэтому депутаты - патриоты и ввели Fan ID.
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Sergey Mamoshin
Ответ auggust
Непонятна связь между патриотизмом и сво, но для депутата это норм
Что тут непонятного, кто воспитывался в патриотической семье, те на фронте защищают землю от нацистской заразы и нато. В донбассе вообще многие после Одессы 2 мая взяли в руки оружие и в ополчение пошли. До нас еще не дошли масштабы трагедии, уготовленной нам западом.
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Совесть Черданцева
Выходит, что Терюшков - иноагент
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Sinister Kid
Как обычно, надо подождать, потом как попрёт.
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Arty K.
А что ж ты не помогаешь ребятам на СВО? Что ты здесь сидишь, а?!
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auggust
Непонятна связь между патриотизмом и сво, но для депутата это норм
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Iuasanotu
Ответ BenderRodri
Пока лидер по тупости отмазки фануйди.
Лол. Базу выдал
Около 300к мужчин, среди которых полно фанатов футбола, ушли на фронт
А борцы про фан ади пишут)))
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Atsuktuvas
Ответ Semper fidelis
На фото-туры ездят периодически отдельные личности
В семье не без героев... ))
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Fallesk
Ответ bellyashe
товарищи, чрезвычайно заинтересован следующим вопросом: как так получается, что в одной половине политических новостей на спортсе в топе, так сказать, оппозиционно настроенные к рос. власти комментарии, а «патриоты» нещадно минусуются, а в другой половине всё с точностью наоборот? к примеру, в сегодняшних постах о Грузии. мой комментарий, стремительно набиравший популярность, там вообще был удалён, хотя, на мой взгляд, не содержал в себе совершенно ничего противоречащего правилам сайта) но всё-таки, каким образом тут решается, кто правит бал на конкретной ветке?)
Думаю какие то ветки выделены только для "патриотов "
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Iuasanotu
Ответ Влад Путман
А если бы не твой хозяин, все могли бы просто нормально жить.
Комментарий скрыт
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Иван Балашов
Добрая часть ушла... Военкоматы мужиков по фануйди вычисляли?
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
О боги)))))))))) 🤣🤣
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dpv
Мне кажется он не идиот а чертов гений!!!
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haymaker
Добрая часть ушла, злая осталась. Наконец-то стало ясно, зачем фануйди.
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Андрей Балабаев
Ответ Homelender_666
"Если бы не проклятая депутатская бронь, то я уже бы сидел в окопе под Херсоном. "
Передайте ему что от брони можно отказаться, а то он наверное не знает)
+3
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Злодей Спб
Тогда возникает резонный вопрос, зачем фанатов - самых "сознательных, ответственных и патриотичных" граждан страны необходимо в принудительном порядке снабжать FAN ID.

Ведь, по логике, это именно остальная часть населения - менее сознательная, ответственная и патриотичная представляет б0льшую угрозу общественному порядку.

¯|_(ツ)_/¯
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ilmir84
"ой дурак" сказал как-то Жорж Милославский
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Джанлука Пальюка
Терюшков - Терешкова.
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Juliajulia
Закусывать надо, когда 8 Марта отмечаешь 🤦‍♀️🙈
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Владимир Шешко
не свисти терешков.
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kos.vohrt
Какой цирк. 🤦🏻‍♂️
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bellyashe
товарищи, чрезвычайно заинтересован следующим вопросом: как так получается, что в одной половине политических новостей на спортсе в топе, так сказать, оппозиционно настроенные к рос. власти комментарии, а «патриоты» нещадно минусуются, а в другой половине всё с точностью наоборот?
к примеру, в сегодняшних постах о Грузии. мой комментарий, стремительно набиравший популярность, там вообще был удалён, хотя, на мой взгляд, не содержал в себе совершенно ничего противоречащего правилам сайта)
но всё-таки, каким образом тут решается, кто правит бал на конкретной ветке?)
+7
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Вечно в бане
Ну кто бы сомневался, что самое кринжовое обоснование падения посещаемости, выдаст Терюшков. Люди, оказывается, не на дачах, а на СВО.
+1
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LostHeaven
он же троллит. ну не может быть настолько тупым
+3
-2
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