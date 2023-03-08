Депутат Терюшков: «Добрая часть фанатов ушла на фронт. Они самые патриотично настроенные граждане России, поддерживают СВО»
Депутат Роман Терюшков связал низкую посещаемость с Мир РПЛ отправкой фанатов на фронт.
– Каковы риски, что ушедшие с трибун фанаты начнут перенаправлять энергию в негативное русло?
– Все говорят, что фанаты – самые патриотично настроенные граждане нашей страны, поддерживают СВО. Поэтому никаких опасений по поводу их агрессии быть не может.
Добрая часть из них ушла на фронт, а те, кто остались, наверняка ведут социально ответственную деятельность: поддерживают стар и млад, опекают семьи мобилизованных, собирают средства на нужды наших бойцов и охраняют по-мужски порядок во дворах, на своей улице, в своем городе, – сказал депутат Госдумы РФ.
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А борцы про фан ади пишут)))
Ведь, по логике, это именно остальная часть населения - менее сознательная, ответственная и патриотичная представляет б0льшую угрозу общественному порядку.
¯|_(ツ)_/¯
к примеру, в сегодняшних постах о Грузии. мой комментарий, стремительно набиравший популярность, там вообще был удалён, хотя, на мой взгляд, не содержал в себе совершенно ничего противоречащего правилам сайта)
но всё-таки, каким образом тут решается, кто правит бал на конкретной ветке?)