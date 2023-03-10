Мэр Кузнецка: «Телевизор включаешь – футбол, хоккей, танцы, а с другой стороны – судьба страны решается. Надо на следующий этап мобилизованности переходить»

Мэр Кузнецка высказался о том, что по телевидению показывают футбол, хоккей и танцы.

«Как-то у нас разнопланово все происходит. Телевизор включаешь – там футбол, хоккей, танцы, песни, а с другой стороны – вроде как судьба страны решается.

В брянские села заходят какие-то там партизаны... Стреляют в простых мужиков, в детей. Мальчикам подвиги приходится совершать. Здорово, что у нас есть такие мальчики, которые совершают подвиги, честь ему и слава, и здоровье. А где не мальчики, где мужчины? Которые должны, по идее, горой встать и защитить?

А мужчины тут далеко не все мужчины, поэтому поговорим по этому вопросу, надо, мне кажется, на следующий этап мобилизованности нашей переходить, ставить точки над «i»: кто за красных, кто за белых, кто в кусты. Чтоб было понятно, на кого можно рассчитывать, на кого можно опереться, кто по первому зову встанет в строй и пойдет мальчиков защищать, женщин, детей, «леопарды» глушить, если до этого дойдет.

А на кого рассчитывать не стоит – тогда пусть красят губы и надевают юбки», – заявил Сергей Златогорский.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас