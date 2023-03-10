Мэр Кузнецка: «Телевизор включаешь – футбол, хоккей, танцы, а с другой стороны – судьба страны решается. Надо на следующий этап мобилизованности переходить»

Теги премьер-лига Россия телевидение КХЛ Кубок Гагарина Политика Сергей Златогорский Хоккей

Мэр Кузнецка высказался о том, что по телевидению показывают футбол, хоккей и танцы.

«Как-то у нас разнопланово все происходит. Телевизор включаешь – там футбол, хоккей, танцы, песни, а с другой стороны – вроде как судьба страны решается.

В брянские села заходят какие-то там партизаны... Стреляют в простых мужиков, в детей. Мальчикам подвиги приходится совершать. Здорово, что у нас есть такие мальчики, которые совершают подвиги, честь ему и слава, и здоровье. А где не мальчики, где мужчины? Которые должны, по идее, горой встать и защитить?

А мужчины тут далеко не все мужчины, поэтому поговорим по этому вопросу, надо, мне кажется, на следующий этап мобилизованности нашей переходить, ставить точки над «i»: кто за красных, кто за белых, кто в кусты. Чтоб было понятно, на кого можно рассчитывать, на кого можно опереться, кто по первому зову встанет в строй и пойдет мальчиков защищать, женщин, детей, «леопарды» глушить, если до этого дойдет.

А на кого рассчитывать не стоит – тогда пусть красят губы и надевают юбки», – заявил Сергей Златогорский.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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52 комментария

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fudoshika
Судьба страны))) ахаха))
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La Gushka
Так о чем же должен телевизор в России киздеть?
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pizzatcarizza
Ответ pazo
Уверен, что этот Кузнецк лютая дыра. И мэру города выгоднее обсудить военные темы, ЛГБТ, чем уровень жизни, инфраструктуры своего города.
80к человек,если верить вики)
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Pavelaznaurov
Вот ведь ….. нехороший человек….денег наворовали,а молодые ребята должны за них умирать????
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pizzatcarizza
Ответ Николай Столяров
А ты сам то чего еще не на фронте, бросай эту мэрию и вперед, кто тебя держит то, детей то отправил своих?
Много меров Украины на фронте? Такая уж работа у них - управление. О его качестве можно спорить и сокрушаться,но все же кто-то должен рулить
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SmilingBy
Потомственный военный, человек с огромным военным прошлым, человек который Родину и долг ставит выше себя, человек, который несмотря на возраст поддерживает себя в отличной форме и до сих пор сидит в кресле?!наверняка держат в заложниках беднягу.
А ещё у него трое детей. Наверное все девочки, иначе бы уже заявил, что сыновья защищают страну. А так видимо только зятья защищают похвастать не сильно выйдет
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Артём Котов
Ответ savik-A.M.
Дети этого "клиента" уже наверное на передовой ?
если нет, то получается накрасили губы и надели юбки?)
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Nick150486
Начни с себя и своих близких!!! Покажи народу пример! Тогда может после этого к тебе и таким как ты появится хоть немного уважения!!!
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Simon Petrikov
догадайтесь, в какой партии он состоит?
кстати формально он на стороне белых, получается
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Павел Ларичев
Правильно. Гойда!
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RembaXXX
Как то он ловко Вайт Рекса в партизаны записал. Так то ФСБ и наш генералиссисус говорили о террористах, не попадает ли это заявление под 205 статью УК РФ?
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Romeo Yankovich
Ответ Homelender_666
Он из окопа пишет)
под Бахмутом взломал старлинки и решил напомнить о себе, защитнике "родины")))
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Боб Орехов
печально то, что события на украине становятся для нас обыденностью.
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Паломей Корзинкин
Выключишь телевизор - перейдешь на другой этап мобилизованности.
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Ковид 07.10.52
Сказал и покинул родину...
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deimon7.7
Да когда уже сформируют дивизию из всех этих мэров, депутатов и прочих говорящих про защиту родины. На мою родину никто не нападал, Запорожье и всякие херсоны мне родиной отродясь не были. Вам это надо - автомат в ручки и айда хоть до Киева!
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хороший фрукт
Ответ Николай Столяров
А ты сам то чего еще не на фронте, бросай эту мэрию и вперед, кто тебя держит то, детей то отправил своих?
деньги и власть его держит, как вы не понимаете
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pazo
Уверен, что этот Кузнецк лютая дыра. И мэру города выгоднее обсудить военные темы, ЛГБТ, чем уровень жизни, инфраструктуры своего города.
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rabbitd12345
Кто бы мог подумать, что в 2023 году кто-то серьезно такой бред будет нести. Просто скатили на дно страну и не перестают в него добить(-ся).
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забил на оборону
Есть подозрение что "судьба страны" решилась 24 февраля 2022, а сейчас "всё идёт по плану".
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DearMisterM
Интересный факт:
Во время ВОВ театры Москвы и Ленинграда ставили новые постановки, на Мосфильме снимали кино, композиторы писали новую музыку, а на заводах порой устраивали дискотеки.
Это я тому, что жизнь продолжается и во время войны. И подобные выкрики курам на смех. Ты мэр или кто? Раз ты мэр, то пользуйся своим ресурсом. Рассказывай по городским каналам важность СВО, про выплаты и бонусы для семей ветеранов и прочее. А нытьё что «ой, спорт показывают вместо передовой»… смех да и только
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oddnoise
Удалите. Неинтересно, что там говорит какой то рандом
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Cash_flow
Ответ Анюточка Колыханова
А этот Мэр из окопов пишет? если он считает, что нужна мобилизация пусть с себя начнёт и запишется на госуслугах в добровольцы.....
Из кустов, судя по всему
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Александра Чиркова
это не наша война а одного человека который захотел стать имперцем
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несахар
Ответ savik-A.M.
Дети этого "клиента" уже наверное на передовой ?
Нет. А зачем, если чужих детей из простых семей на передовую можно отправить? Этот мэр и его дети будут жить.
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