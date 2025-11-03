Сергей Ташуев: «Мозг тренера напряжен, вечером хочется сериал про Гену Букина включить. Карпин тоже может его смотреть, потому что устает – никто не знает, насколько сильно ему мешает совмещение»

Сергей Ташуев: Карпин может смотреть сериал про Гену Букина, потому что устает.

Сергей Ташуев считает, что совмещение Валерия Карпина негативно сказывается на результатах «Динамо».

После 14 туров бело-голуюые занимают 8-е место в таблице Мир РПЛ.

– Карпин изменил стиль «Динамо». Это всегда сказывается. Не надо забывать о травмах Тюкавина , Гладышева . Все ждали усиления игры, а получилось так, что команда находится в стадии перестройки. Это никогда безболезненно не проходит. Качество есть, но чего-то не хватает. Страдает результат в первую очередь. Руководству «Динамо» надо успокоиться, футболистам и тренерскому штабу тоже. Все еще впереди.

– Думаете, у Карпина получится построить в «Динамо» ту игру, которая была в «Ростове»?

– Я просто анализирую ситуацию. Прогнозировать очень сложно. В моей карьере было такое, что думал уже все, а потом команда идет без поражений 5-6 матчей. Бывает наоборот, когда все нормально, но нет результата.

– Карпин сейчас совмещает работу в сборной и в клубе. Это же тоже влияет на результаты «Динамо»?

– Конечно. По себе знаю, как, работая в клубе, напряжен мозг тренера. Помимо тренировочного процесса, есть анализ соперников, разбор матчей команды, нужно еще смотреть игры в других чемпионатах, статистку. Все на главном тренере. Иногда поздно вечером приходишь и думаешь о том, чтобы включить сериал про Гену Букина. Поверьте, Карпин может смотреть этот сериал, потому что он устает. Тут еще помимо клуба есть сборная. Никто не знает, насколько сильно Карпину мешает совмещение.