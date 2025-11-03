  • Спортс
  • Сергей Ташуев: «Мозг тренера напряжен, вечером хочется сериал про Гену Букина включить. Карпин тоже может его смотреть, потому что устает – никто не знает, насколько сильно ему мешает совмещение»


Сергей Ташуев: «Мозг тренера напряжен, вечером хочется сериал про Гену Букина включить. Карпин тоже может его смотреть, потому что устает – никто не знает, насколько сильно ему мешает совмещение»

Сергей Ташуев: Карпин может смотреть сериал про Гену Букина, потому что устает.

Сергей Ташуев считает, что совмещение Валерия Карпина негативно сказывается на результатах «Динамо».

После 14 туров бело-голуюые занимают 8-е место в таблице Мир РПЛ.

– Карпин изменил стиль «Динамо». Это всегда сказывается. Не надо забывать о травмах Тюкавина, Гладышева. Все ждали усиления игры, а получилось так, что команда находится в стадии перестройки. Это никогда безболезненно не проходит. Качество есть, но чего-то не хватает. Страдает результат в первую очередь. Руководству «Динамо» надо успокоиться, футболистам и тренерскому штабу тоже. Все еще впереди.

– Думаете, у Карпина получится построить в «Динамо» ту игру, которая была в «Ростове»?

– Я просто анализирую ситуацию. Прогнозировать очень сложно. В моей карьере было такое, что думал уже все, а потом команда идет без поражений 5-6 матчей. Бывает наоборот, когда все нормально, но нет результата.

– Карпин сейчас совмещает работу в сборной и в клубе. Это же тоже влияет на результаты «Динамо»?

– Конечно. По себе знаю, как, работая в клубе, напряжен мозг тренера. Помимо тренировочного процесса, есть анализ соперников, разбор матчей команды, нужно еще смотреть игры в других чемпионатах, статистку. Все на главном тренере. Иногда поздно вечером приходишь и думаешь о том, чтобы включить сериал про Гену Букина. Поверьте, Карпин может смотреть этот сериал, потому что он устает. Тут еще помимо клуба есть сборная. Никто не знает, насколько сильно Карпину мешает совмещение.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
