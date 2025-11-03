8

Крауч о праздновании Холанда танцем робота: «Я ходил, чтобы они могли бегать»

Крауч о праздновании Холанда: я ходил, чтобы они могли бегать.

Питер Крауч отреагировал на празднование Эрлинга Холанда.

Нападающий «Манчестер Сити» изобразил робота, празднуя 1-й гол гол в ворота «Борнмута» в матче 10-го тура АПЛ (3:1). 

«Я ходил, чтобы они могли бегать (I walked so they could run – этой фразой описывают ситуацию, когда кому-то пришлось пойти на жертвы и сделать что-то, чтобы облегчить деятельность других людей в будущем – Спортс’‘)», – написал Крауч, сопроводив публикацию смеющимися эмодзи.

Экс-форвард сборной Англии впервые отпраздновал гол танцем робота почти два десятилетия назад, забив за национальную команду в товарищеском матче против Венгрии. Позже он повторил это празднование во время победы над Ямайкой, а затем – забив свой сотый гол в Премьер-лиге, когда выступал за «Сток Сити».

Питер Крауч. Человек, который заставлял нас улыбаться

ахахаха
