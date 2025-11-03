Де Росси – главный кандидат «Дженоа» на пост тренера. Даниэле отменил поездку в Аргентину на суперкласико из-за возможного назначения (Альфредо Педулла)
Даниэле де Росси может возглавить «Дженоа».
«Дженоа» рассматривает возможность назначения Даниэле де Росси.
По информации журналиста Альфредо Педуллы, бывший главный тренер «Ромы» – основной кандидат генуэзского клуба на замену уволенному Патрику Виейра. Также «Дженоа» рассматривает кандидатуру Паоло Ваноли, ранее возглавлявшего «Спартак».
Отмечается, что де Росси отменил запланированную поездку в Аргентину на матч между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», который пройдет 9 ноября, что также может быть связано с вероятным назначением в «Дженоа».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Альфредо Педуллы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости