  Де Росси – главный кандидат «Дженоа» на пост тренера. Даниэле отменил поездку в Аргентину на суперкласико из-за возможного назначения (Альфредо Педулла)
6

Де Росси – главный кандидат «Дженоа» на пост тренера. Даниэле отменил поездку в Аргентину на суперкласико из-за возможного назначения (Альфредо Педулла)

Даниэле де Росси может возглавить «Дженоа».

«Дженоа» рассматривает возможность назначения Даниэле де Росси.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, бывший главный тренер «Ромы» – основной кандидат генуэзского клуба на замену уволенному Патрику Виейра. Также «Дженоа» рассматривает кандидатуру Паоло Ваноли, ранее возглавлявшего «Спартак».

Отмечается, что де Росси отменил запланированную поездку в Аргентину на матч между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», который пройдет 9 ноября, что также может быть связано с вероятным назначением в «Дженоа».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Альфредо Педуллы
