Рианчо о «Спартаке»: «Терри – хороший кандидат на должность главного тренера. Это большая фигура в мировом футболе, он мог бы поделиться победным духом с игроками»
Рауль Рианчо: Терри – хороший кандидат на должность главного тренера «Спартака».
Рауль Рианчо считает, что Джон Терри подошел бы «Спартаку» в качестве главного тренера. В настоящий момент команду возглавляет Деян Станкович.
Красно-белые занимают 6-е место в Мир РПЛ, набрав 22 очка в 14 матчах.
«Джон Терри – хороший кандидат на должность главного тренера «Спартака». Пусть он только в начале своего тренерского пути, но это большая фигура в мировом футболе.
Думаю, он бы смог поделиться с футболистами «Спартака» тем победным духом, которым отличался, когда был игроком», – сказал бывший тренер красно-белых Рианчо.
Экс-защитник сборной Англии работал в качестве ассистента главного тренера в «Астон Вилле» и «Лестере». Сейчас он тренирует молодежные команды «Челси».
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости