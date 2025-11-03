  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рианчо о «Спартаке»: «Терри – хороший кандидат на должность главного тренера. Это большая фигура в мировом футболе, он мог бы поделиться победным духом с игроками»
33

Рианчо о «Спартаке»: «Терри – хороший кандидат на должность главного тренера. Это большая фигура в мировом футболе, он мог бы поделиться победным духом с игроками»

Рауль Рианчо: Терри – хороший кандидат на должность главного тренера «Спартака».

Рауль Рианчо считает, что Джон Терри подошел бы «Спартаку» в качестве главного тренера. В настоящий момент команду возглавляет Деян Станкович

Красно-белые занимают 6-е место в Мир РПЛ, набрав 22 очка в 14 матчах. 

«Джон Терри – хороший кандидат на должность главного тренера «Спартака». Пусть он только в начале своего тренерского пути, но это большая фигура в мировом футболе.

Думаю, он бы смог поделиться с футболистами «Спартака» тем победным духом, которым отличался, когда был игроком», – сказал бывший тренер красно-белых Рианчо.

Экс-защитник сборной Англии работал в качестве ассистента главного тренера в «Астон Вилле» и «Лестере». Сейчас он тренирует молодежные команды «Челси».

«Ливерпуль» против «Реала» в Лиге чемпионов. Кто победит?1053 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoДжон Терри
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoРауль Рианчо
возможные трансферы
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шикунов о поражении «Спартака»: «Печально, что игры у команды нет. Смешно, что Станкович цепляется за фол на Мартинсе – ты не к судье апеллируй, а расставь игроков правильно»
сегодня, 16:39
Глушаков о «Спартаке»: «Станковичу тяжело психологически, он в яме. Команда без управления как будто. Кипиш какой-то, тренер бегает и кричит на бровке. Ребята понимают, что все нарушено»
сегодня, 14:32
Ташуев считает, что «Спартак» должен возглавить россиянин: «Я патриот своей страны! Меня задевает, что кто попало, но только не русские. Это проблема наша. Совок остался совком»
сегодня, 13:54
Титов о Риере: «Буду только за, чтобы он возглавил «Спартак», для него это клуб номер один в России. Альберт – большой тактик, он любит атакующий футбол и знает русский язык»
сегодня, 13:45
Главные новости
Над стадионом «Астон Виллы» создадут бесполетную зону во время матча с «Маккаби» Тель-Авив. Полиция применит беспилотники и задействует более 700 сотрудников
13 минут назад
Хейсен о поведении Винисиуса в класико: «Он извинился, так бывает в футболе. В прессе сделали из этого серьезную проблему, хотя это не так»
35 минут назад
Эндрик решил уйти в аренду в «Лион» после разговора с Фонсекой. Соглашения с «Реалом» еще нет (L’Equipe)
сегодня, 18:29
Де Росси – главный кандидат «Дженоа» на пост тренера. Даниэле отменил поездку в Аргентину на суперкласико из-за возможного назначения (Альфредо Педулла)
сегодня, 18:10
Лепсая о Батракове и Европе: «Зимой за ним никто не придет, но директор клуба Ла Лиги посетит матчи «Локомотива», «Спартака» и «Динамо». Есть три футболиста на одну позицию»
сегодня, 18:09
Кто играл в «Барселоне» и «МЮ»? А «Арсенале» и Ла Лиге? С нас два параметра, а с вас – игрок
сегодня, 18:00Тесты и игры
Слот о Винисиусе: «Он очень быстр, «Ливерпулю» нужно быть с ним внимательнее. Его поведение – не первое, что приходит мне на ум»
сегодня, 17:52
Де ла Фуэнте о стычке Ямаля и Карвахаля в класико: «В сборной общие интересы важнее личной выгоды, мы чувствуем себя семьей. Говорить с игроками – ответственность клубов»
сегодня, 17:35
Сафонов о французском: «Mignon» значит «милый», «прелестный». Если к желтым из мультфильма вопросов нет, то с чего стейк называют милым, я не понимаю»
сегодня, 17:26
Гурцкая о Личке и «Спартаке»: «Марцел готов прийти при конкретном предложении, он за возвращение в Россию. Но Кахигао сделает все, чтобы этого не случилось»
сегодня, 17:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гурцкая об идеальном «Динамо»: «Уволить Карпина и вернуть Гафина. Уход Дмитрия – ошибка, без него клуб попадет в смуту, из которой будет выходить два года»
1 минуту назад
«Переживаю, что наша молодежь присядет на лавочку в Европе, Захарян даже не в топ-клубе. Интересно, как бы выглядел Батраков на фоне больших команд». Колыванов об Алексее и «ПСЖ»
13 минут назад
Алонсо о матче с «Ливерпулем»: «Я был счастлив играть там, это помогло мне оказаться здесь сегодня. Игроки «Реала» умеют правильно реагировать в напряженной обстановке»
24 минуты назад
Крауч о праздновании Холанда танцем робота: «Я ходил, чтобы они могли бегать»
44 минуты назад
Сергей Ташуев: «Мозг тренера напряжен, вечером хочется сериал про Гену Букина включить. Карпин тоже может его смотреть, потому что устает – никто не знает, насколько сильно ему мешает совмещение»
53 минуты назад
Спаллетти о Влаховиче: «Душан сказал мне, что был бы рад остаться в «Ювентусе». Он привык к давлению и просто хочет играть в футбол»
56 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Гарафой», «Аль-Садд» Клаудиньо примет «Аль-Ахли» в среду
сегодня, 18:16Live
Конте о судействе в Серии А: «Система не имеет прочного фундамента. Когда арбитра вызывают на ВАР, он чуствует обязанность изменить решение, но может быть прав. Давайте оставим их в покое»
сегодня, 17:55
Президент Серии А о матче в Австралии: «Все нам завидуют и приезжают сюда, чтобы улучшить свой продукт. Мы стремимся познакомить мир с итальянским футболом»
сегодня, 17:43
Чемпионат Италии. «Сассуоло» против «Дженоа», «Лацио» сыграет с «Кальяри»
сегодня, 17:36Live