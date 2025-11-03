«Переживаю, что наша молодежь присядет на лавочку в Европе, Захарян даже не в топ-клубе. Интересно, как бы выглядел Батраков на фоне больших команд». Колыванов об Алексее и «ПСЖ»

Игорь Колыванов: переживаю, что наша молодежь присядет на лавочку в Европе.

Игорь Колыванов опасается, что российские молодые игроки могут проиграть конкуренцию в европейских клубах.

Ранее сообщалось, что Алексей Батраков попал в шорт‑лист «ПСЖ», а летом французский клуб может сделать «Локомотиву » предложение.

– Удивляет, что «ПСЖ» интересуется Батраковым?

– Ему 20 лет, он себя очень ярко проявляет как футболист. Понятное дело, что к нему многие европейские клубы уже присматриваются. Это второй его стабильный сезон в РПЛ, а это говорит о том, что у него есть потенциал.

Я больше всего переживаю, что наша молодежь, когда приедет в такие топовые команды, то там присядет на лавочку. У нас Захарян даже не в топ-команду поехал… Главное, чтобы не затерялись они там.

Если это на самом деле так, то это хорошо, что нашим футболистом интересуются топовые клубы. Интересно, как бы выглядел Батраков на фоне больших европейских команд. Согласен, что в РПЛ он один из лучших, – сказал экс-форвард «Динамо», «Болоньи» и других клубов.