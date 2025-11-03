  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Маротта о судействе в Серии А: «Конте волен говорить что хочет – у нас демократическое общество. Мы охотимся за скудетто, борьба захватывающая как никогда»
3

Маротта о судействе в Серии А: «Конте волен говорить что хочет – у нас демократическое общество. Мы охотимся за скудетто, борьба захватывающая как никогда»

Беппе Маротта: Конте волен говорить про судей, многие клубы охотятся за скудетто.

Беппе Маротта отреагировал на слова Антонио Конте про судейство в Серии А.

Ранее экс-тренер «Интера», ныне возглавляющий «Наполи», заявил: «Система не имеет прочного фундамента. Если вы вызываете судью на ВАР, вы говорите, что, должно быть, была ошибка, но в некоторых ситуациях он действительно принимал верные решения».

До этого после матча команд в Серии президент «Интера» Беппе Маротта раньше главного тренера Кристиана Киву появился в зоне послематчевых интервью: «Выражаем протест против пенальти, он повлиял на настрой «Интера». Судья находился в идеальной позиции, видел эпизод, но принял решение из-за ВАР». Конте отреагировал: «Это принижает тренера, и так быть не должно. Я никогда не просил своих президентов быть мне «папами» – я всегда защищал себя сам».

«Судьи? Нет смысла возвращаться к этой теме. Конте волен говорить все, что хочет: здесь есть уважение, и мы живем в демократическом обществе.

Борьба за скудетто актуальна для многих клубов. Она настолько захватывающая, как никогда за последние годы. Мы охотимся за ним», – заявил Маротта.

«Ливерпуль» против «Реала» в Лиге чемпионов. Кто победит?1417 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
logoБеппе Маротта
logoИнтер
logoАнтонио Конте
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Конте про 3:1 с «Интером»: «Они приехали нас убивать, но мы отказались умирать. У них лучший состав в Италии, а «Наполи» словно кто-то проклял, учитывая травмы. Но мы победили»
25 октября, 21:56
Конте о жалобах «Интера» на пенальти: «Они посылают Маротту, а за «Наполи» выхожу я. В этом разница. Большая команда должна анализировать, почему проиграла, а не оправдываться»
25 октября, 20:26
Маротта после 1:3 от «Наполи»: «Выражаем протест против пенальти, он повлиял на настрой «Интера». Судья находился в идеальной позиции, видел эпизод, но принял решение из-за ВАР»
25 октября, 19:20
Между Лаутаро и Конте возникла перепалка в матче «Наполи» – «Интер»: игрок и тренер обменялись жестами и выкриками. Позже Антонио сказал: «Такое бывает. Желаю ему всего хорошего»
25 октября, 19:16Фото
Главные новости
«Реал» возложил цветы в память о Жоте перед матчем с «Ливерпулем». Трент написал письмо: «Скучаю по тебе, мой друг Диогу, каждый божий день»
10 минут назадФото
Анчелотти о реакции Винисиуса на замену в класико: «Я сказал ему, что он совершил ошибку. очень важный игрок, у него нет проблем в клубе и сборной, у нас отличные отношения»
11 минут назад
Энрике из «Зенита» вызван на матчи Бразилии с Сенегалом и Тунисом вместе с Винисиусом, Родриго, Эдерсоном, Роке, Куньей, Милитао и Каземиро
сегодня, 20:04
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Дель Боске и...
сегодня, 20:00Тесты и игры
«Иди ## ###, Кононов Олег». Фанаты «Торпедо» вновь скандировали кричалку в адрес тренера – на матче с «Факелом»
сегодня, 19:37
Над стадионом «Астон Виллы» создадут бесполетную зону во время матча с «Маккаби» Тель-Авив. Полиция применит беспилотники и задействует более 700 сотрудников
сегодня, 19:21
Алонсо о «Ливерпуле»: «Всегда приятно возвращаться туда, где тебя так любили. Это не просто мимолетный опыт, я был счастлив играть там, это помогло мне оказаться здесь сегодня»
сегодня, 19:10
Хейсен о поведении Винисиуса в класико: «Он извинился, так бывает в футболе. В прессе сделали из этого серьезную проблему, хотя это не так»
сегодня, 18:59
Эндрик решил уйти в аренду в «Лион» после разговора с Фонсекой. Соглашения с «Реалом» еще нет (L’Equipe)
сегодня, 18:29
Рианчо о «Спартаке»: «Терри – хороший кандидат на должность главного тренера. Это большая фигура в мировом футболе, он мог бы поделиться победным духом с игроками»
сегодня, 18:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» в итоге будет пятым, не выше. Никаких проблесков в игре, непонятно, за счет чего они могут побеждать». Дьяков о красно-белых
1 минуту назад
Энрике о матче с «Баварией»: «Важно победить, у «ПСЖ» самая сложная жеребьевка в ЛЧ. Дембеле сыграет, он в форме»
22 минуты назад
У «Дженоа» 1-я победа в сезоне Серии А – сразу после отставки Виейра
35 минут назад
44-летний тренер «Раднички» Жижович скончался от сердечного приступа во время матча чемпионата Сербии. Его увезли на скорой, игру продолжили, но на 41-й минуте остановили и сообщили о смерти Младена
35 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома победил «Аль-Гарафу», «Аль-Садд» Клаудиньо примет «Аль-Ахли» в среду
43 минуты назад
Руни о словах ван Дейка про «поверхностную» критику: «Вирджил лучший защитник в мире последние 5 лет. Он скажет, что не был в лучшей форме в этом сезоне, если будет честен с собой»
45 минут назад
Чемпионат Англии. «Сандерленд» играет с «Эвертоном»
сегодня, 20:02Live
Чемпионат Испании. «Осасуна» в гостях у «Овьедо»
сегодня, 17:29
Алонсо о том, что «Реал» тренировался дома, а не в Ливерпуле перед матчем ЛЧ: «Так мы лучше все контролируем и не даем сопернику подсказок. Я делал так же в «Байере»
сегодня, 19:58
Чемпионат Италии. «Сассуоло» против «Дженоа», «Лацио» сыграет с «Кальяри»
сегодня, 19:45Live