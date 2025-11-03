Маротта о судействе в Серии А: «Конте волен говорить что хочет – у нас демократическое общество. Мы охотимся за скудетто, борьба захватывающая как никогда»

Беппе Маротта: Конте волен говорить про судей, многие клубы охотятся за скудетто.

Беппе Маротта отреагировал на слова Антонио Конте про судейство в Серии А.

Ранее экс-тренер «Интера», ныне возглавляющий «Наполи », заявил : «Система не имеет прочного фундамента. Если вы вызываете судью на ВАР, вы говорите, что, должно быть, была ошибка, но в некоторых ситуациях он действительно принимал верные решения».

До этого после матча команд в Серии президент «Интера » Беппе Маротта раньше главного тренера Кристиана Киву появился в зоне послематчевых интервью: «Выражаем протест против пенальти, он повлиял на настрой «Интера». Судья находился в идеальной позиции, видел эпизод, но принял решение из-за ВАР». Конте отреагировал : «Это принижает тренера, и так быть не должно. Я никогда не просил своих президентов быть мне «папами» – я всегда защищал себя сам».

«Судьи? Нет смысла возвращаться к этой теме. Конте волен говорить все, что хочет: здесь есть уважение, и мы живем в демократическом обществе.

Борьба за скудетто актуальна для многих клубов. Она настолько захватывающая, как никогда за последние годы. Мы охотимся за ним», – заявил Маротта.