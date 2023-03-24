«Баварию» впечатлили планы Тухеля по развитию команды. Он приступит к работе в понедельник

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Томас Тухель сумел убедить боссов «Баварии» в том, что при нем команда добьется прогресса.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, немецкий специалист уже несколько недель живет в Мюнхене и впечатлил руководство клуба своими планами по развитию нынешней команды. Он чрезвычайно мотивирован и уже в понедельник проведет первую тренировку.

Юлиан Нагельсманн в последние дни не работал с командой.

Ближайший матч «Баварии» назначен на 1 апреля – против дортмундской «Боруссии», бывшего клуба Тухеля.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yu123
Ответ Kimmich Scream
Смешно просто подобные сравнения читать Хасан гений, а Флик лез в трансферы (что не его поле деятельности), да еще и предлагал такой сброд невероятный
как трансферы игроков могут быть не полем деятельности главного тренера? и который в прошлом сезоне выиграл требл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febos_
и начнёт карьеру в Баварии в матче против Дортмунда, красиво))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
тухель бист. отлично если он в баварию пошел а не в шпоры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kimmich Scream
Ответ Покерный Футбол
С Фликом все было понятно,достал его Хасан. Учитывая конфликтность Томаса,он тоже долго при Салихамиджиче не выдержит. Такой же самодур как и Леонардо в ПСЖ.
Смешно просто подобные сравнения читать
Хасан гений, а Флик лез в трансферы (что не его поле деятельности), да еще и предлагал такой сброд невероятный
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГЕОРГИЙ ЧЕРДАНЦЕВ
А говорили испанский он учил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
no_one_perfect
Ответ Пепкины Квадруплы
В туалет сходил и через пять минут принёс. Классический двухлетний план с увольнением.
Господи, что за глупость ты написал) прямо невероятное чувство испанского стыда за тебя)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yu123
Ответ Покерный Футбол
С Фликом все было понятно,достал его Хасан. Учитывая конфликтность Томаса,он тоже долго при Салихамиджиче не выдержит. Такой же самодур как и Леонардо в ПСЖ.
ну я имел ввиду что спортивные причины явно не на первом месте, хотя щас и пишут что это из-за того что Боруссия обогнала в таблице, но как-то не верится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Покерный Футбол
Ответ Yu123
хасанчику пора уйти, уже второй хороший тренер уходит непонятно почему за 2 года
С Фликом все было понятно,достал его Хасан. Учитывая конфликтность Томаса,он тоже долго при Салихамиджиче не выдержит. Такой же самодур как и Леонардо в ПСЖ.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепкины Квадруплы
Ответ joze mourino
когда он успел показать им свой план?
В туалет сходил и через пять минут принёс. Классический двухлетний план с увольнением.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Хорошо что этот физрук не пришёл в Реал, спасибо Бавария..
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yu123
хасанчику пора уйти, уже второй хороший тренер уходит непонятно почему за 2 года
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
joze mourino
когда он успел показать им свой план?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crash_243
Ну вот не заслужил этого Нагельсманн((
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий