«Баварию» впечатлили планы Тухеля по развитию команды. Он приступит к работе в понедельник

сумел убедить боссов «Баварии» в том, что при нем команда добьется прогресса.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, немецкий специалист уже несколько недель живет в Мюнхене и впечатлил руководство клуба своими планами по развитию нынешней команды. Он чрезвычайно мотивирован и уже в понедельник проведет первую тренировку.

в последние дни не работал с командой.

Ближайший матч «Баварии» назначен на 1 апреля – против дортмундской «Боруссии», бывшего клуба Тухеля.