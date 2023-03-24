«Баварию» впечатлили планы Тухеля по развитию команды. Он приступит к работе в понедельник
Томас Тухель сумел убедить боссов «Баварии» в том, что при нем команда добьется прогресса.
Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, немецкий специалист уже несколько недель живет в Мюнхене и впечатлил руководство клуба своими планами по развитию нынешней команды. Он чрезвычайно мотивирован и уже в понедельник проведет первую тренировку.
Юлиан Нагельсманн в последние дни не работал с командой.
Ближайший матч «Баварии» назначен на 1 апреля – против дортмундской «Боруссии», бывшего клуба Тухеля.
Хасан гений, а Флик лез в трансферы (что не его поле деятельности), да еще и предлагал такой сброд невероятный