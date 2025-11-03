Слот о Винисиусе: «Он очень быстр, «Ливерпулю» нужно быть с ним внимательнее. Его поведение – не первое, что приходит мне на ум»
Арне Слот: «Ливерпулю» нужно быть внимательнее с Винисиусом.
Арне Слот высоко оценил игру Винисиуса Жуниора.
Во вторник «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» на «Энфилде» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
– Что вы думаете о Винисиусе, его поведении в класико и его игре?
– Это не первое, что приходит мне в голову, когда я вспоминаю класико. Это был фантастический матч, две очень сильные команды, выдающиеся игроки.
У него были особенные моменты, он выходил один на один на первой минуте. Он очень быстр один на один, может уйти сразу от четверых игроков, мы должны отнестись к нему очень внимательно. Против «Юве» у него был эпизод, когда против него играли пятеро, и он смог найти выход. Он невероятный игрок для «Реала», и так будет, пока он там, – сказал главный тренер «Ливерпуля».
