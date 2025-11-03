Лепсая о Батракове и Европе: «Зимой за ним никто не придет, но директор клуба Ла Лиги посетит матчи «Локомотива», «Спартака» и «Динамо». Есть три футболиста на одну позицию»
Теймураз Лепсая: директор клуба Ла Лиги будет смотреть игроков из Мир РПЛ.
Теймураз Лепсая высказался о будущем Алексея Батракова.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» попал в шорт-лист «ПСЖ».
– Зимой за Батраковым никто не придет, но в конце ноября спортивный директор одного из испанских клубов приедет в Россию смотреть одного футболиста «Локомотива»..
– «Атлетико»?
– Нет.
– Российского футболиста?
– Не могу больше ничего сказать ничего. Этот директор посетит матчи «Спартака», «Локомотива» и «Динамо». Есть три футболиста в эту позицию.
– Это испанский топ-клуб?
– Это клуб Ла Лиги. В Лиге Европы участвует, – сказал Лепсая в выпуске шоу «Это футбол, брат!» на ютуб-канале.
Из клубов Ла Лиги в текущем сезоне Лиги Европы участвуют «Сельта» и «Бетис».
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости