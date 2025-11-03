  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лепсая о Батракове и Европе: «Зимой за ним никто не придет, но директор клуба Ла Лиги посетит матчи «Локомотива», «Спартака» и «Динамо». Есть три футболиста на одну позицию»
32

Лепсая о Батракове и Европе: «Зимой за ним никто не придет, но директор клуба Ла Лиги посетит матчи «Локомотива», «Спартака» и «Динамо». Есть три футболиста на одну позицию»

Теймураз Лепсая: директор клуба Ла Лиги будет смотреть игроков из Мир РПЛ.

Теймураз Лепсая высказался о будущем Алексея Батракова.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» попал в шорт-лист «ПСЖ».

– Зимой за Батраковым никто не придет, но в конце ноября спортивный директор одного из испанских клубов приедет в Россию смотреть одного футболиста «Локомотива».. 

– «Атлетико»?

– Нет.

– Российского футболиста?

– Не могу больше ничего сказать ничего. Этот директор посетит матчи «Спартака», «Локомотива» и «Динамо». Есть три футболиста в эту позицию.

– Это испанский топ-клуб?

– Это клуб Ла Лиги. В Лиге Европы участвует, – сказал Лепсая в выпуске шоу «Это футбол, брат!» на ютуб-канале.

Из клубов Ла Лиги в текущем сезоне Лиги Европы участвуют «Сельта» и «Бетис».

«Ливерпуль» против «Реала» в Лиге чемпионов. Кто победит?1050 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
возможные трансферы
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoДинамо Москва
Это футбол, брат!
logoЛига Европы УЕФА
logoСпартак
Теймураз Лепсая
logoБетис
logoСельта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Радченко о 2:0 с «Локомотивом»: «Зенит» нейтрализовал Батракова. Этот матч станет Алексею уроком – в Европе будет намного тяжелее»
вчера, 14:50
Мостовой об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Ничего удивительного – сейчас золотое время, чтобы выстрелить. Надо ехать и доказывать»
вчера, 12:53
Батраков – в шорт-листе «ПСЖ». Парижане могут сделать «Локо» предложение летом («Матч ТВ»)
вчера, 11:55
Булыкин о Батракове: «Нужно уезжать в европейский клуб, чтобы выходить на мировой уровень. Он будущее нашего футбола, «Локо» заинтересован, чтобы у него была шикарная карьера»
20 октября, 20:26
За Батраковым, Кисляком, Глебовым и Лукиным следили скауты «Интера», «Милана», «Ромы» и «Атлетико» на матчах Россия – Боливия и «Локо» – ЦСКА (Sport24)
20 октября, 05:22
Главные новости
Над стадионом «Астон Виллы» создадут бесполетную зону во время матча с «Маккаби» Тель-Авив. Полиция применит беспилотники и задействует более 700 сотрудников
12 минут назад
Хейсен о поведении Винисиуса в класико: «Он извинился, так бывает в футболе. В прессе сделали из этого серьезную проблему, хотя это не так»
34 минуты назад
Эндрик решил уйти в аренду в «Лион» после разговора с Фонсекой. Соглашения с «Реалом» еще нет (L’Equipe)
сегодня, 18:29
Рианчо о «Спартаке»: «Терри – хороший кандидат на должность главного тренера. Это большая фигура в мировом футболе, он мог бы поделиться победным духом с игроками»
сегодня, 18:21
Де Росси – главный кандидат «Дженоа» на пост тренера. Даниэле отменил поездку в Аргентину на суперкласико из-за возможного назначения (Альфредо Педулла)
сегодня, 18:10
Кто играл в «Барселоне» и «МЮ»? А «Арсенале» и Ла Лиге? С нас два параметра, а с вас – игрок
сегодня, 18:00Тесты и игры
Слот о Винисиусе: «Он очень быстр, «Ливерпулю» нужно быть с ним внимательнее. Его поведение – не первое, что приходит мне на ум»
сегодня, 17:52
Де ла Фуэнте о стычке Ямаля и Карвахаля в класико: «В сборной общие интересы важнее личной выгоды, мы чувствуем себя семьей. Говорить с игроками – ответственность клубов»
сегодня, 17:35
Сафонов о французском: «Mignon» значит «милый», «прелестный». Если к желтым из мультфильма вопросов нет, то с чего стейк называют милым, я не понимаю»
сегодня, 17:26
Гурцкая о Личке и «Спартаке»: «Марцел готов прийти при конкретном предложении, он за возвращение в Россию. Но Кахигао сделает все, чтобы этого не случилось»
сегодня, 17:10
Ко всем новостям
Последние новости
Гурцкая об идеальном «Динамо»: «Уволить Карпина и вернуть Гафина. Уход Дмитрия – ошибка, без него клуб попадет в смуту, из которой будет выходить два года»
33 секунды назад
«Переживаю, что наша молодежь присядет на лавочку в Европе, Захарян даже не в топ-клубе. Интересно, как бы выглядел Батраков на фоне больших команд». Колыванов об Алексее и «ПСЖ»
12 минут назад
Алонсо о матче с «Ливерпулем»: «Я был счастлив играть там, это помогло мне оказаться здесь сегодня. Игроки «Реала» умеют правильно реагировать в напряженной обстановке»
23 минуты назад
Крауч о праздновании Холанда танцем робота: «Я ходил, чтобы они могли бегать»
43 минуты назад
Сергей Ташуев: «Мозг тренера напряжен, вечером хочется сериал про Гену Букина включить. Карпин тоже может его смотреть, потому что устает – никто не знает, насколько сильно ему мешает совмещение»
52 минуты назад
Спаллетти о Влаховиче: «Душан сказал мне, что был бы рад остаться в «Ювентусе». Он привык к давлению и просто хочет играть в футбол»
55 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Гарафой», «Аль-Садд» Клаудиньо примет «Аль-Ахли» в среду
сегодня, 18:16Live
Конте о судействе в Серии А: «Система не имеет прочного фундамента. Когда арбитра вызывают на ВАР, он чуствует обязанность изменить решение, но может быть прав. Давайте оставим их в покое»
сегодня, 17:55
Президент Серии А о матче в Австралии: «Все нам завидуют и приезжают сюда, чтобы улучшить свой продукт. Мы стремимся познакомить мир с итальянским футболом»
сегодня, 17:43
Чемпионат Италии. «Сассуоло» против «Дженоа», «Лацио» сыграет с «Кальяри»
сегодня, 17:36Live