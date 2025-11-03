Спаллетти о Влаховиче: «Душан сказал мне, что был бы рад остаться в «Ювентусе». Он привык к давлению и просто хочет играть в футбол»

Лучано Спаллетти: Влахович сказал мне, что был бы рад остаться в «Ювентусе».

Лучано Спаллетти высказался о положении Душана Влаховича в «Ювентусе ».

Действующий контракт 25-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года.

«У Душана есть преимущество, потому что он знает, что значит играть за «Ювентус» и какие от него ожидания. Он привык к давлению, и он один из игроков, с которыми я недавно разговаривал: он сказал мне, что был бы рад остаться здесь.

Его не беспокоит контракт, он просто хочет играть в футбол, и на днях он дал блестящие во всех отношениях ответы», – сказал главный тренер «Ювентуса».