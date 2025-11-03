Конте о судействе в Серии А: «Система не имеет прочного фундамента. Когда арбитра вызывают на ВАР, он чуствует обязанность изменить решение, но может быть прав. Давайте оставим их в покое»
Антонио Конте высказался о проблемах работы судей в Серии А.
«Я не собираюсь говорить о судействе, давайте на этом остановимся. Как только мы начинаем говорить о судьях и поднимать какой-либо вопрос, мы сбиваем их с толку. Видели? Как только кто-то заговорил, произошло все и сразу. Это позор, потому что, видите ли, иногда система не имеет прочного фундамента.
При первом же дуновении ветра, как только кто-то встает и говорит об улучшении итальянского футбола, вы видите, что происходит... Я говорю о реальности: давайте оставим их в покое и будем надеяться, что они обратят внимание.
Я не понимаю, почему рефери не вызывают к монитору, а если вызывают, это не должно означать, что произошла ошибка, и судья должен чувствовать себя обязанным изменить решение. Возможно, судья был даже прав! Если вы его вызываете, вы говорите, что, должно быть, была ошибка, но в некоторых ситуациях он действительно принимал верные решения», – заявил главный тренер «Наполи».