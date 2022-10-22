Нагельсманн о Гави: «Мусиала и Беллингем чуть лучше. Мне не нужны проблемы с «Барсой», он отличный игрок»

Тренер «Баварии» не согласен стем, что хавбек «Барселоны» – лучший молодой игрок Европы.

18-летний хавбек Гави получил приз Golden Boy-2022, вручаемый лучшему молодому игроку года в Европе от Tuttosport. Он опередил ( ), ( ) и других футболистов.

«По-моему, и Мусиала, и Беллингем провели сезон лучше, чем Гави, который тоже хорош, стоит это сказать.

Гави – очень интересный игрок, он провел 34 матча за сезон в очень большом клубе. Очевидно, это одна из причин того, почему он выиграл.

По моему мнению, Мусиала и Беллингем чуть лучше, чем Гави. Но он тоже игрок, который выделяется. Мне не нужны проблемы с «Барселоной», он отличный игрок, я рад за него», – сказал на пресс-конференции перед игрой с «Хоффенхаймом».

Отметим, что схожие слова Юлиан говорил и ранее в связи с тем, что Гави получил приз имени Раймона Копа на торжественной церемонии вручения «Золотого мяча».

Гави из «Барсы» выиграл Golden Boy-2022 – мимо пролетели Беллингем и Мусиала. По делу?