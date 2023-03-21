Президент «Баварии: «Нагельсманн – топ-тренер и с «ПСЖ» доказал, что он прекрасный тактик и стратег»
Президент «Баварии» отметил тренерское мастерство Юлиана Нагельсманна в матчах с «ПСЖ».
«Я думаю, что Юлиан прошел длинный путь. Он топ-тренер и доказал в противостоянии с «ПСЖ», что он превосходный тактик и стратег на высочайшем европейском уровне.
Мы хотим построить что-то [значимое] с ним и подписали контракт на пять лет. За эти полтора года прогресс очевиден. Юлиан здорово справляется. Разговоры о тренере идут извне, не мы их начали», – заявил Герберт Хайнер.
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