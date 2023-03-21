Президент «Баварии: «Нагельсманн – топ-тренер и с «ПСЖ» доказал, что он прекрасный тактик и стратег»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Герберт Хайнер Юлиан Нагельсманн Футбол

Президент «Баварии» отметил тренерское мастерство Юлиана Нагельсманна в матчах с «ПСЖ».

«Я думаю, что Юлиан прошел длинный путь. Он топ-тренер и доказал в противостоянии с «ПСЖ», что он превосходный тактик и стратег на высочайшем европейском уровне.

Мы хотим построить что-то [значимое] с ним и подписали контракт на пять лет. За эти полтора года прогресс очевиден. Юлиан здорово справляется. Разговоры о тренере идут извне, не мы их начали», – заявил Герберт Хайнер.

Кто-то слил тактику «Баварии». Нагельсманн злится, такое уже было при Гвардиоле

Тактика выходных: Хаби Алонсо нейтрализовал «Баварию» (как?), Пепа удивил его же ученик

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ Илья Игнатьев
МЮ бы ЛЕ взять хотя бы и от Ливерпуля 7 готов не пускать)
Так уже пропустили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Ответ Дри66линг Нейа
Топ тренерем он станет когда возьмёт ЛЧ и Бундеслигу
ну куда ему до тренера псж )))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ Илья Игнатьев
Как можно было Ди Маттео разменять на кого-то?
6 место в апл - предел мечтаний, ага
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Ответ che kaif
Отскочили от резерва ПСЖ а гонора. Сити бааарию такую переедет и не заметит
оказывается время не лечит раны )))))
выполз?
год теперь должен молчать со своим пмж
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Игнатьев
Ответ Tun
Как вообще можно было разменять Флика вот на этого? Все хотят тренеров, способных взять требл. Бавария за последние лет 10 двоих таких не захотела сохранить
Как можно было Ди Маттео разменять на кого-то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Игнатьев
Ответ Дри66линг Нейа
Топ тренерем он станет когда возьмёт ЛЧ и Бундеслигу
Трофеи не всегда мерило.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Игнатьев
Ответ Tun
Чего ж не взять, Вильярреала нет, какие-то сити с Реалами на пути
МЮ бы ЛЕ взять хотя бы и от Ливерпуля 7 готов не пускать)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Le_Mogul
Я помню как многие Баварию хоронили перед играми с ПСЖ. А теперь идут переобувания, что этот ПСЖ чуть ли не Уфа с закрытыми глазами разгромит.
Кто хоронил? Скорее ПСЖ заранее приговорили из-за наличие пешего
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Работа Нагеля против ПСЖ очень впечатлила, не нужно недооценивать ее и говорить что Париж был слаб. Четкий план был на оба матча, который был воплощен. Посмотрим встречу с гением тактики в 1/4, Пеп очень трудный соперник
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ Hitgoe Himgob
Если возьмёт ЛЧ и проиграет Бундеслигу, я как фанат буду доволен его работой
Чего ж не взять, Вильярреала нет, какие-то сити с Реалами на пути
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Как вообще можно было разменять Флика вот на этого?
Все хотят тренеров, способных взять требл. Бавария за последние лет 10 двоих таких не захотела сохранить
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Отскочили от резерва ПСЖ а гонора. Сити бааарию такую переедет и не заметит
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Le_Mogul
Я помню как многие Баварию хоронили перед играми с ПСЖ. А теперь идут переобувания, что этот ПСЖ чуть ли не Уфа с закрытыми глазами разгромит.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дри66линг Нейа
Топ тренерем он станет когда возьмёт ЛЧ и Бундеслигу
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Делов то ПСЖ обыграть. Даже Ренну труда не составило))
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Как сказал Томас Мюллер - баварцы любят играть против Месси 😎
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real Madrid l
Ответ Hitgoe Himgob
Если возьмёт ЛЧ и проиграет Бундеслигу, я как фанат буду доволен его работой
Обязательно проигрывать ему БЛ?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Если возьмёт ЛЧ и проиграет Бундеслигу, я как фанат буду доволен его работой
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Заслуженная публичная поддержка ободряет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Посмотрим, что против Сити он покажет. В отличии от Парижа они играют в полном составе.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий