В «Баварии» обсуждают увольнение Нагельсманна в ближайшее время. Тухель – основной претендент на замену
«Бавария» может уволить главного тренера Юлиана Нагельсманна.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, решение со всей серьезностью обсуждается в руководстве и может быть принято уже в ближайшее время.
В качестве основного претендента на эту должность рассматривается Томас Тухель, в начале сезона покинувший «Челси».
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Если получится при этом Тухеля подписать, то всё не так страшно
А бундеслигу можно и отдать, невзятие очередного титула не приведет к каким то значимым последствиям для команды.