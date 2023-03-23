В «Баварии» обсуждают увольнение Нагельсманна в ближайшее время. Тухель – основной претендент на замену

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Фабрицио Романо Футбол

«Бавария» может уволить главного тренера Юлиана Нагельсманна.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, решение со всей серьезностью обсуждается в руководстве и может быть принято уже в ближайшее время.

В качестве основного претендента на эту должность рассматривается Томас Тухель, в начале сезона покинувший «Челси».

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75 комментариев

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mj23.net
Не смотрю Бундеслигу, видел только матчи с парижанами. Может Нагель и не выжимает максимум из этой команды, но с Чупо-Мотингом очень даже неплохо идут. В прошлом сезоне было 76 забитых за 25 матчей. В этом 72. Даже по темпу более менее похоже с прошлыми сезонами. Парочку лишних ничеек откатали.
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joze mourino
Ответ Roman
Тухель слабый тренер? Браво, вы полностью показали себя диванным экспертом
2 сезона было, не смог выиграть с челси чемпионат. в первом ели-ели пробился в лч. второй сезон подтвердил что это "ели-ели" было не случайным
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Light Yagami
Ответ Light Yagami
Билд уже пишет об увольнении, как о свершившемся факте. Видимо конфликт с боссами. Если получится при этом Тухеля подписать, то всё не так страшно
Собственно, Кикер пишет, что уже договорились, осталось только подпись поставить
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Кирилл Новокщенов
Ответ Михо
Это что за ахинея😃 пока что увольнять не за что, разве что какой то глубокий внутренний конфликт с руководством, о котором даже слухов не было. Потому думаю это утка
утка, которая подтвердилась через полчаса)
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Кирилл Новокщенов
Ответ Fona
Новость ради новости, ни одного повода для увольнения Юлиана
этот комментарий очень быстро устарел)
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Demyan Grachev
Ответ Хан Сахан
Недавно новость была о полной поддержке Юлиана Сейчас уже вполне возможное увольнение Как быстро меняется ветер
шашлычник по ходу подсидел
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Light Yagami
Билд уже пишет об увольнении, как о свершившемся факте. Видимо конфликт с боссами.

Если получится при этом Тухеля подписать, то всё не так страшно
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Direct free kick
Онотоле, как там победа ПСЖ в ЛЧ? Будешь за свои слова отвечать?
за какие?
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Robert
Увольняйте. С радостью примем в Реале, вместо дедушки Анчелотти, который очевидно покинет команду в конце сезона.
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Direct free kick
Ответ Чёрный тюльпан
То есть Бавария платила Ляйпцигу отступные за самого перспективного молодого тренера Германии, чтобы по ходу сезона его выставить за дверь, когда ещё нигде провалом не пахнет в угоду склочному Тухелю, который в ПСЖ на шару в ковидный год залез в финал, потому что во Франции все турниры раньше времени завершили, а ещё в самой ЛЧ не было ответных игр и болельщиков на стадионе, а потом и в Челси просто повторил успех Ди Маттео, но уже в следующем сезоне "карета" Тухлого превратилась в тыкву и дело тут не только в смене владельца. Челси просто мёртвый был, а тренер потерял раздевалку, вот его и выпнули. Другой разговор, что взяли амёбу ему на замену.
Очень однобоко. 2 кривых пенальти и помутнение Менди при виде "бензина" испортили Челси сезон 21/22 помимо лицемерия англов по отношению к Абраму
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Direct free kick
Ответ Анатолий Дмитриевич
особенно с Ковачем первым номером играла))
Онотоле, как там победа ПСЖ в ЛЧ? Будешь за свои слова отвечать?
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Гекдениз Кардениз
Ответ !!!Bata!!!
Если так, надеюсь Юве будет следить за ситуацией, что бы ухватить Нагельсмана.
Они верят в Алегри) если не вцепились в вариант с Тухелем то и Нагельсмана тоже не будут рассматривать
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Чёрный тюльпан
То есть Бавария платила Ляйпцигу отступные за самого перспективного молодого тренера Германии, чтобы по ходу сезона его выставить за дверь, когда ещё нигде провалом не пахнет в угоду склочному Тухелю, который в ПСЖ на шару в ковидный год залез в финал, потому что во Франции все турниры раньше времени завершили, а ещё в самой ЛЧ не было ответных игр и болельщиков на стадионе, а потом и в Челси просто повторил успех Ди Маттео, но уже в следующем сезоне "карета" Тухлого превратилась в тыкву и дело тут не только в смене владельца. Челси просто мёртвый был, а тренер потерял раздевалку, вот его и выпнули. Другой разговор, что взяли амёбу ему на замену.
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popondopulo
Если и говорить про увольнение, то уже после вылета из лч (когда оно случится).
А бундеслигу можно и отдать, невзятие очередного титула не приведет к каким то значимым последствиям для команды.
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Я всех их сделал
Смысл сейчас увольнять, как минимум надо дождаться матчей с Сити, и даже если Бавария вылетит и вдобавок проиграет бундеслигу, это всё ещё не повод избавляться от тренера, они же не вечно собрались побеждать в чемпионате, главное это качество игры и будущие перспективы команды, а салатниц у Баварии и так хоть отбавляй.
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S H A R K
Ответ Doctor Bykov
Переход Тухеля полностью ломает философию Баварии. Тухель это про гибкую оборону и контратаки, но никак не про доминирующий и атакующий футбол. Команда, которая с 2013 года играла исключительно первым номером вдруг будет играть от соперника?
В Боруссии Тухель вполне атакующий футбол играл
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Алексей Маврин
Ответ ARTEM PROKAZOV
Вот именно что, обратите внимание на фамилию))))
А ты на свою обращал? )))
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Gary Gary
Ответ no_one_perfect
Тухель-прекрасный вариант, но готов ставить деньги, что до окончания сезона Нагельсманн будет главным тренером… обратите внимание на фамилию журналиста, это весьма по-итальянски, импульсивно, убирать тренера, а Бавария и «импульсивные решения»-это антонимы
Ну вот как раз Романо импульсивностью не отмечается и не зря носит звание одного из главных инсайдеров
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kotopandych
Ответ Artem Piatkov
Так и хочется спросить: За что? ПСЖ прошёл, борьба за Чемпионство в самом разгаре
Вот именно потому что она в разгаре и уволят. Не выиграть чемпионат к весне с Баварией считай расписаться в профнепригодности
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DolJun
бред
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Никита Давыдкин
Ответ Экспертное мнение
Тухель видится как более сильный тренер против Пепа, чем Нагельсманн. И Тухель имеет качество мгновенно поставить свой футбол, обыгрывал Пепа в финале ЛЧ, может дело в этом.
Ну уж не мгновенно. Он не за полчаса до финала ЛЧ в клуб приехал, а ещё зимой
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ARTEM PROKAZOV
Ответ no_one_perfect
Тухель-прекрасный вариант, но готов ставить деньги, что до окончания сезона Нагельсманн будет главным тренером… обратите внимание на фамилию журналиста, это весьма по-итальянски, импульсивно, убирать тренера, а Бавария и «импульсивные решения»-это антонимы
Вот именно что, обратите внимание на фамилию))))
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MrWillSee
Шило на мыло
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kotopandych
Ответ заратустра-будрайтис
Вы думаете Нагеля завтра уволят, а послезавтра возьмут Тухеля, а еще через неделю он шлепнет Пепа)))))
Пеп сам себя шлепнет. Ему главное показать серьезного тренера, чтобы тяга к экспериментам проснулась, а дальше он сольется без посторонней помощи.
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Mr@k
это вряд ли, до конца сезона не уволят точно, есть пока за что бороться
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