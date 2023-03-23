« » может уволить главного тренера .

По данным инсайдера , решение со всей серьезностью обсуждается в руководстве и может быть принято уже в ближайшее время.

В качестве основного претендента на эту должность рассматривается , в начале сезона покинувший «Челси».

«Боруссия» опередила «Баварию» и возглавила Бундеслигу. Они сыграют 1 апреля