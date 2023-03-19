Нагельсманн про 1:2 с «Байером»: «Бавария» играла хуже соперника 80 минут и заслужила поражение. Не обыграем «Боруссию» – взять титул будет сложно»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн признал справедливым поражение «Баварии» от «Байера» (1:2).

«Поздравляю Хаби и «Байер» с заслуженной победой. Мы были худшей из команд на протяжении 80 минут. В конце провели хорошо 10 минут.

Наша игра с мячом и без него не была похожа на то, что мы делали последние недели. Мы часто использовали длинные передачи.

Мы незаслуженно повели в первом тайме. Оба пенальти «Байера» были назначены верно.

Мы были не так хороши в переходных фазах, как должны быть в матчах с такими сильными соперниками. В общем, как я и сказал, мы не были лучшей командой на поле и явно заслужили поражение.

Теперь нам нужно обыгрывать «Боруссию» Дортмунд. Если мы этого не сделаем или, что еще хуже, проиграем, выиграть титул будет тяжело, учитывая форму конкурентов», – сказал главный тренер «Баварии».

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14 комментариев

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ss_podonok
Ответ Казбек Бимбасов
Нагельсман - физрук, гик нового поколения, с кучей схем, стратегий ложных опусканий, ложных подниманий и так далее, вот только команде из суперзвезд не это нужно, им нужна та тактика в которой они лучше всего раскрываются плюс психология, менять его надо, а ему пока рано топов тренировать, он будет очень хорош в околотоповых командах, где игроки будут верить в то, что его идет именно то, что принесет им победы. Уверен в команде где куча суперзвезд регулярно остается на банке, из-за очередной «суперхемы» не все в порядке с психологией
сам себе противоречишь, старпёр колхозный
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kvn9
Сказать то, что и так все видели - это конечно здорово, неким образом тест на адекватность, но хотелось бы хотя бы намёка, как так случилось, что команда игравшая трудозатратный матч три дня назад полностью перебегала-переборола команду у которой было 8 дней подготовки, вот что интересно. Я уже не говорю про тактикку, организацию игры, получить бы ответ на первый вопрос.
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Женя Григорьев
Будущий модник Германии официально главный модник и лицо глянцевых журналов Парижа .
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Казбек Бимбасов
Нагельсман - физрук, гик нового поколения, с кучей схем, стратегий ложных опусканий, ложных подниманий и так далее, вот только команде из суперзвезд не это нужно, им нужна та тактика в которой они лучше всего раскрываются плюс психология, менять его надо, а ему пока рано топов тренировать, он будет очень хорош в околотоповых командах, где игроки будут верить в то, что его идет именно то, что принесет им победы. Уверен в команде где куча суперзвезд регулярно остается на банке, из-за очередной «суперхемы» не все в порядке с психологией
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LLiriKK
Ответ Enotaz24
Надеюсь Боруссия возьмёт Салатницу.
Не возьмёт. Они далеки от оптимальной формы в этом сезоне. Я бы сказал, что это вообще худший «Дортмунд» за последние несколько лет, который по наитию идёт в верхней части таблицы, так как остальные ещё хуже.
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Собака-буддист
Ответ VladCory
кто следит - Хаби Алонсо в аспирине прям молодец, или так, стечение обстоятельств?
Байер очень симпатизирует, шикарные выходы из обороны в атаку, сверх вертикальная игра. Все низом, и это при откровенно среднем качестве игроков. А учитывая что хаби принял Байер на 18 месте в бл, это просто фантастическая работа
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VladCory
кто следит - Хаби Алонсо в аспирине прям молодец, или так, стечение обстоятельств?
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Собака-буддист
Впервые за долгое время хочется просто наблюдать за развязкой событий, а не считать математически призрачные шансы дортмунда на титул
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MrWillSee
Ответ mrkmbai
Он тут признеётся что форма Баварии хреновая, как он собирается играть против бд, сити... Хорошо что пауза международная, очень надеюсь что после паузы соберутся
Даже не надейся)
Катком по ним пройдутся
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Рагим Гиримов
Ответ Enotaz24
Надеюсь Боруссия возьмёт Салатницу.
надейся
+5
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mrkmbai
Он тут признеётся что форма Баварии хреновая, как он собирается играть против бд, сити... Хорошо что пауза международная, очень надеюсь что после паузы соберутся
+5
-2
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Dmitry_Bayern18
Переварить, обдумать , сделать выводы и пахать, пахать и ещё раз пахать. Всем игрокам и руководству нужно собраться к решающим матчам, верю, что проявят чемпионский характер !
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Enotaz24
Надеюсь Боруссия возьмёт Салатницу.
+27
-2
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Неби Бабаханов
ну наверное тут есть и вина Негельсмана т.е
и с заменами не угадал и игру провалили игроки.
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