Нагельсманн про 1:2 с «Байером»: «Бавария» играла хуже соперника 80 минут и заслужила поражение. Не обыграем «Боруссию» – взять титул будет сложно»

признал справедливым поражение «Баварии» от « » (1:2).

«Поздравляю Хаби и «Байер» с заслуженной победой. Мы были худшей из команд на протяжении 80 минут. В конце провели хорошо 10 минут.

Наша игра с мячом и без него не была похожа на то, что мы делали последние недели. Мы часто использовали длинные передачи.

Мы незаслуженно повели в первом тайме. Оба пенальти «Байера» были назначены верно.

Мы были не так хороши в переходных фазах, как должны быть в матчах с такими сильными соперниками. В общем, как я и сказал, мы не были лучшей командой на поле и явно заслужили поражение.

Теперь нам нужно обыгрывать «Боруссию» . Если мы этого не сделаем или, что еще хуже, проиграем, выиграть титул будет тяжело, учитывая форму конкурентов», – сказал главный тренер «Баварии».

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