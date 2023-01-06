Свищев о Канчельскисе: «Правоохранительные органы и РФС должны внимательно отнестись к его словам. И за взятки, и за клевету – уголовное наказание»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Андрей Канчельскис ЧМ-2018 FIFA Государственная дума Дмитрий Свищев договорные матчи Политика Футбол

Депутат Дмитрий Свищев призвал привлечь Андрея Канчельскиса к ответственности за его слова.

Ранее бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» заявил о матчах россиян на ЧМ-2018: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность».

«Такие вещи, как слова Канчельскиса про нашу сборную, которая играла на чемпионате мира 2018 года, не должны оставаться без внимания и без наказания.

Если Канчельскис получил деньги за матчи, то должен сам признаться – от кого получил и за что.

Если это болтовня, то он должен понести наказание за то, что он клевещет на нашу сборную и организаторов чемпионата мира. Поэтому Канчельскис по-любому должен понести ответственность. Правоохранительные органы и РФС должны внимательно отнестись к его высказыванию.

Какого характера должно быть наказание? Все прописано в законодательстве, ничего нового придумывать не надо. И за взятки, и за клевету – уголовные наказания», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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47 комментариев

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Илья Альчуль
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Договорняки и теневые сделки в отечественном футболе совершаются с молчаливого согласия РФС. Стоимость молчания  - от 80 тысяч долларов.

Букмекеры, договорняки, агенты. Как выяснилось, в отечественном футболе между этими понятиями  можно смело ставить знак равенства, ведь за последние несколько лет теневой бизнес стал настоящей эко-системой. Удивляться тут нечему - российский рынок букмекерских услуг оценивается более, чем в в 1 трлн. рублей, а агентских выплат - порядка 120 миллионов долларов ежегодно. Желающих на такой куш предостаточно как среди госчиновников, так и силовиков. До недавнего времени одним из главных лоббистов букмекерской отрасли считалась экс-первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко, имеющая тесные связи сразу с несколькими букмекерскими компаниями, включая крупнейшую, «Фонбет», с ежегодной выручкой - более 20 млрд. рублей. В числе его учредителей (через кипрский оффшор Birusa Ltd.) выявлен след семьи подмосковных бизнесменов Лалакиных (Сергей Лалакин-старший или «Лучок», известный в криминальных кругах как лидер подольской ОПГ 90-х). Стоит ли удивляться, что в 2020 году «Фонбет» вдруг оказался в списке «системообразующих компаний», претендующих на поддержку государства. Помимо букмекеров, Сергей Лалакин является покровителем футбольного агента N1 страны Павла Андреева, партнерами которого выступают ряд посредников, контролируемых измайловской ОПГ и представляющих интересы большинства игроков и клубов РПЛ.

Впрочем, связи букмекеров с теневым бизнесом футбольных агентов - далеко не новость. В этот бизнес давно вовлечены известные футбольные функционеры и тренеры. Но как с этим в последние годы взаимодействует основной футбольный регулятор страны, РФС, довольно любопытно.

С целью противоборства коррупции в футболе, регулирования деятельности агентов и борьбы с договорными матчами в 2019 году в РФС был создан Департамент защиты игры, который возглавил Олег Железнов, ранее «прикомандированный» в Союз для взаимодействия с силовиками. Ему же было поручено руководить комиссией по работе с футбольными агентами. Однако за 3 года, прошедших с момента создания Департамента, этот контрольно-надзорный орган РФС так и не пресёк ни одного сколько-либо громкого договорняка и не раскрыл ни одной сомнительной агентской сделки, закрывая глаза на различные инсайды и лишь создавая видимость серьёзной работы. В кейсах подразделения значатся лишь несколько судейских разбирательств да матчей команд низших дивизионов с суммарным ущербом в несколько миллионов рублей, в то время как объём теневого бизнеса в российском футболе уже исчисляется миллионами долларов ежемесячно. На нем с молчаливого согласия Департамента защиты игры и его покровителя в силовом ведомстве зарабатывают все - букмекеры, агенты, игроки, тренеры, судьи. Стоимость агентского вознаграждения за то, чтобы сотрудники Департамента не инициировали проверку, оценивается в сумму от 80 тысяч долларов. Все зависит от статуса матча и «заинтересантов» процесса. Не удивительно, что с учётом международной изоляции, интерес к российскому футболу падает год за годом. Но не падает объём серых ставок.

Задача изучить ситуацию и отследить работу всей теневой эко-системы российского футбола уже поставлена на самом высоком уровне органам Прокуратуры и Следственного комитета. Не секрет, что большинство профессиональных клубов страны датируются госкомпаниям и региональными бюджетными средствами в размерах, исчисляемыми миллиардами рублей, а значит, деньги налогоплательщиков в нашем футболе попросту «распиливаются». В курсе ли всего этого президент Союза Александр Дюков - остаётся только догадываться."

Телеграм, канал ВЧК-ОГПУ.

От 22 ноября 2022 г.
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Orion_17
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Ответ toxa3006
Сколько лет получил бы рандомный депутат ГД, если бы за взятки и клевету на самом деле было бы наказание в нашей стране?
сколько рандомных губернаторов село в нашей стране? Да и министра закатали. Что скажешь?
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madriden
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Ты розовые очки снимай, а то ещё как то странно, ЧМ в Катаре, Франция за Катар, Платини отошёл от дел, Месси в ПСЖ, Аргентину тащат, Месси побеждает ! Тоже да забавно все это
Мы с вами на «ты» не переходили, я вас знать не знаю. А то, что вы написали, да, довольно забавно выглядит. У вас, вероятно, некоторая потребность верить в некоторые теории заговора, в которых участвуют чуть меньше, чем все. Такие люди найдут аргументы в пользу своей теории вне зависимости от того, что в итоге получится. Я покажу, как это делается, следите за руками, возьмём даже не Катар, а ЧМ в России:
Россия проваливается на групповой стадии: это наш уровень (если выиграли какой-то матч, то удалось купить), дальше не прошли, чтобы не вызывать подозрений.
Россия проигрывает в 1/8: купили группу, хозяева же, но дальше не стали покупать, все таки большие футбольные державы в соперниках, это сложно, фифа не позволила да и чтобы не вызывать много подозрений.
Вылетели в 1/4: человек выше уже написал все.
Проиграли в 1/2: хорваты ранее цеплялись, но уступили по пенальти, чтобы сильно не палиться. Денег у нас много, понятно было, что дадут долго поиграть. Но на 1/2 решили остановиться. И народ радуется, и реформа пенсионная удалась, зачем продолжать-то.
Вышли в финал и победили: позорище фифа, продалась с потрохами, Володя был на финале, понятно, что это победа. В конце концов купили выборы места проведения, купили и сам чемпионат.
Проиграли в финале: все то же самое, просто проиграли, чтобы совсем уж не палиться.
Вы что, в это не верите? Снимите розовые очки, как говорится!
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Isshin88
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У нас за коррупцию обычно госнаграды…
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Игорь Новиков
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Ответ Святослав Степанов
Ну,есть уголовное законодательство. Наверное,его не надо нарушать. Если имеешь доказательства, то предъяви. Если нет или не хочешь предъявлять,то не говори. Странно,но тут депутат сказал по делу.
Да кто спорит. Просто работает это выборочно.
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Голуби в траве
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Ответ madriden
С такими людьми в полемику вступать себе дороже. Просто хрестоматийный пример «всё купили», «было ощущение», «как же мы с друзьями переглядывались», «Володя на трибунах», «пасовали назад, как же так», «уволили тренера перед турниром, очевидно же для России в 1/8», «плохо били пенальти», «Пике играл рукой и думал о России»
В какую полемику она вступила?
Пример Марокко через 4 года?
Давайте, в полемику.
Я не говорю что всё купили, раз.
Игра действительно странная, два.
Тренер уходит перед чм, три.
Игроки играют просто мёртво. И. Тд
Я не говорил, что пике думал о России, не надо передёргивать. По сути есть что сказать?
Пенсионка под ЧМ тоже случайно, так совпало?
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ madriden
С такими людьми в полемику вступать себе дороже. Просто хрестоматийный пример «всё купили», «было ощущение», «как же мы с друзьями переглядывались», «Володя на трибунах», «пасовали назад, как же так», «уволили тренера перед турниром, очевидно же для России в 1/8», «плохо били пенальти», «Пике играл рукой и думал о России»
Ты розовые очки снимай, а то ещё как то странно, ЧМ в Катаре, Франция за Катар, Платини отошёл от дел, Месси в ПСЖ, Аргентину тащат, Месси побеждает ! Тоже да забавно все это
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Голуби в траве
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Ответ Светлана Агейкина
А с Марокко этот раз смотрели не переглянулись? Т. е. Испания самая нищая сборная с футболистами, неважно, что с мировыми именами, готовыми на всё, на любой позор. По Энрике так и было видно, что он всё продал и сидит довольный собою. Не понимаю такую логику, никак.
Я ещё раз повторю, я не говорю про Марокко, Корею( как, тащили её или нет?), Катар.
А конкретно про ту сборную Испании и тот чемпионат. Там по сути есть что сказать? Смена тренера, игра в дикий откат, так даже уралан не играл, ноль желания атаковать и полная потеря мастерства от мэтров Хави, Иньесты и прочих. Команда " Зубило" Заболела ветрянкой?)
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Sarumian
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А если правдой окажется то, что ?
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madriden
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Ответ Старина Шимус
И как, Катару дали долго поиграть?) А вообще разбор топовый, уважаю
С такими людьми в полемику вступать себе дороже.
Просто хрестоматийный пример «всё купили», «было ощущение», «как же мы с друзьями переглядывались», «Володя на трибунах», «пасовали назад, как же так», «уволили тренера перед турниром, очевидно же для России в 1/8», «плохо били пенальти», «Пике играл рукой и думал о России»
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Светлана Агейкина
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Ответ Голуби в траве
Причём здесь Катар. Я конкретно про Россию. Даже смотрели когда с друзьями Испании, все переглянулись 10 раз. Что за игра такая, прям левак... Такое было ощущение. Потом в лиге наций эта испания хорватов в асфальт закатали, а тут 40 пасов от Хави и Иньесты и все назад.
А с Марокко этот раз смотрели не переглянулись? Т. е. Испания самая нищая сборная с футболистами, неважно, что с мировыми именами, готовыми на всё, на любой позор. По Энрике так и было видно, что он всё продал и сидит довольный собою. Не понимаю такую логику, никак.
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серж
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В целом-то депутат всё правильно говорит. Канчельскис четко обозначил место и время действия. Осталось провести следственные действия. В нормальных странах после этого заканчивают с публичной деятельностью.
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Голуби в траве
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Ответ Старина Шимус
И как, Катару дали долго поиграть?) А вообще разбор топовый, уважаю
И ещё очень важный фактор, во время ЧМ приняло очень непопулярные решения, и народу нужна была Ейфория, как можно дольше, угар, поэтому сливать и вылетать, ещё и под соусом пенсионной реформы нельзя было ни в какую
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zy888.8
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Ща бухать бросит. А то не нароком и на статью на говорит по синей лавочке.
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Bakhytzhan Babashev
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Читаю депутат Свищёв, а кажется депутат Шариков.
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Vladco
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Ответ Злобный Конь
Надо перевести стрелки на Канчельскиса,чтобы самим спокойно клеветать и брать взятки.
У тебя есть доказательства? Уверен, их точно нет.В таком случае, пора на нары за нарушение законодательства.
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Vladco
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Ответ -= Masteryuga =-
По сути правильно, свобода слова имеет свои пределы...
Какое отношение к свободе слова имеет клевета?! У него есть неопровержимые доказательства: аудио записи,видео или что-то ещё? В таком случае -на нары, суток на 15,дать шанс протрезветь после новогодних праздников.
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Голуби в траве
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Ответ Старина Шимус
И как, Катару дали долго поиграть?) А вообще разбор топовый, уважаю
Причём здесь Катар.
Я конкретно про Россию.
Даже смотрели когда с друзьями Испании, все переглянулись 10 раз.
Что за игра такая, прям левак... Такое было ощущение. Потом в лиге наций эта испания хорватов в асфальт закатали, а тут 40 пасов от Хави и Иньесты и все назад.
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Старина Шимус
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Ответ Голуби в траве
Где его не так поняли? Хозяева чемпионата, дадут поиграть долго, это понятно и имбецилу было. По сути. С саудитами, Володя на трибуне, ура ура, матч открытия, победа понятно, зашуганные саудиты центр поля не переходят ни разу победа. Уругвай, всё понятно, сыграли по силам , естественно поражение. Египет, очень вялые африканцы, мёртвые, ни паса ни скорости ничего. Заболели в Грозном видимо. Испания. Смена тренера! Перед ЧМ, непонятная. Не договорились может. Играют в откат, ни ударов ничего, катают на своей. Но вот беда, наши сами себе забили, надо пеналь, Пике руками машет, как волейболист. Всё, ничья. Очень странная игра Испании. Вот к чему он ведёт, плохо били пенали, нога Игоря это понятно, или покупка Иньесты, жио тоже понятно, прям со 100% доказательство. Но то что дали дойти куда дошли, и то что Испанцев как подменили, это прям видно.
И как, Катару дали долго поиграть?)
А вообще разбор топовый, уважаю
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Голуби в траве
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Ответ Spartakus1984
Ждём сообщений от Канчельскиса о том,что его не правильно поняли
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Recreated
Почему -- то о Химках вообще все молчат!?
Специальная комиссия не может провести там аудит, потому что до сих пор стоит в пробке на въезде в Химки🌚
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-= Masteryuga =-
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По сути правильно, свобода слова имеет свои пределы...
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Злобный Конь
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Чувак реально сболтнул глупость - взяточники и клеветники возмутились первыми. При том сами не устают обвинять бездоказательно Запад во всех смертных грехах.
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toxa3006
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Сколько лет получил бы рандомный депутат ГД, если бы за взятки и клевету на самом деле было бы наказание в нашей стране?
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Katin Dag
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Ответ Xm.md
А чего домашний ЧМ. Корейцы же так и сделали
Ну скажи такое знаменитый корейский футболист спустя лет 5-вопросы были бы и к нему
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