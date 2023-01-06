Свищев о Канчельскисе: «Правоохранительные органы и РФС должны внимательно отнестись к его словам. И за взятки, и за клевету – уголовное наказание»

Депутат Дмитрий Свищев призвал привлечь к ответственности за его слова.

Ранее бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» заявил о матчах россиян на : «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность».

«Такие вещи, как слова Канчельскиса про нашу сборную, которая играла на чемпионате мира 2018 года, не должны оставаться без внимания и без наказания.

Если Канчельскис получил деньги за матчи, то должен сам признаться – от кого получил и за что.

Если это болтовня, то он должен понести наказание за то, что он клевещет на нашу сборную и организаторов чемпионата мира. Поэтому Канчельскис по-любому должен понести ответственность. Правоохранительные органы и должны внимательно отнестись к его высказыванию.

Какого характера должно быть наказание? Все прописано в законодательстве, ничего нового придумывать не надо. И за взятки, и за клевету – уголовные наказания», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.