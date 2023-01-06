Свищев о Канчельскисе: «Правоохранительные органы и РФС должны внимательно отнестись к его словам. И за взятки, и за клевету – уголовное наказание»
Депутат Дмитрий Свищев призвал привлечь Андрея Канчельскиса к ответственности за его слова.
Ранее бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» заявил о матчах россиян на ЧМ-2018: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность».
«Такие вещи, как слова Канчельскиса про нашу сборную, которая играла на чемпионате мира 2018 года, не должны оставаться без внимания и без наказания.
Если Канчельскис получил деньги за матчи, то должен сам признаться – от кого получил и за что.
Если это болтовня, то он должен понести наказание за то, что он клевещет на нашу сборную и организаторов чемпионата мира. Поэтому Канчельскис по-любому должен понести ответственность. Правоохранительные органы и РФС должны внимательно отнестись к его высказыванию.
Какого характера должно быть наказание? Все прописано в законодательстве, ничего нового придумывать не надо. И за взятки, и за клевету – уголовные наказания», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Букмекеры, договорняки, агенты. Как выяснилось, в отечественном футболе между этими понятиями можно смело ставить знак равенства, ведь за последние несколько лет теневой бизнес стал настоящей эко-системой. Удивляться тут нечему - российский рынок букмекерских услуг оценивается более, чем в в 1 трлн. рублей, а агентских выплат - порядка 120 миллионов долларов ежегодно. Желающих на такой куш предостаточно как среди госчиновников, так и силовиков. До недавнего времени одним из главных лоббистов букмекерской отрасли считалась экс-первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко, имеющая тесные связи сразу с несколькими букмекерскими компаниями, включая крупнейшую, «Фонбет», с ежегодной выручкой - более 20 млрд. рублей. В числе его учредителей (через кипрский оффшор Birusa Ltd.) выявлен след семьи подмосковных бизнесменов Лалакиных (Сергей Лалакин-старший или «Лучок», известный в криминальных кругах как лидер подольской ОПГ 90-х). Стоит ли удивляться, что в 2020 году «Фонбет» вдруг оказался в списке «системообразующих компаний», претендующих на поддержку государства. Помимо букмекеров, Сергей Лалакин является покровителем футбольного агента N1 страны Павла Андреева, партнерами которого выступают ряд посредников, контролируемых измайловской ОПГ и представляющих интересы большинства игроков и клубов РПЛ.
Впрочем, связи букмекеров с теневым бизнесом футбольных агентов - далеко не новость. В этот бизнес давно вовлечены известные футбольные функционеры и тренеры. Но как с этим в последние годы взаимодействует основной футбольный регулятор страны, РФС, довольно любопытно.
С целью противоборства коррупции в футболе, регулирования деятельности агентов и борьбы с договорными матчами в 2019 году в РФС был создан Департамент защиты игры, который возглавил Олег Железнов, ранее «прикомандированный» в Союз для взаимодействия с силовиками. Ему же было поручено руководить комиссией по работе с футбольными агентами. Однако за 3 года, прошедших с момента создания Департамента, этот контрольно-надзорный орган РФС так и не пресёк ни одного сколько-либо громкого договорняка и не раскрыл ни одной сомнительной агентской сделки, закрывая глаза на различные инсайды и лишь создавая видимость серьёзной работы. В кейсах подразделения значатся лишь несколько судейских разбирательств да матчей команд низших дивизионов с суммарным ущербом в несколько миллионов рублей, в то время как объём теневого бизнеса в российском футболе уже исчисляется миллионами долларов ежемесячно. На нем с молчаливого согласия Департамента защиты игры и его покровителя в силовом ведомстве зарабатывают все - букмекеры, агенты, игроки, тренеры, судьи. Стоимость агентского вознаграждения за то, чтобы сотрудники Департамента не инициировали проверку, оценивается в сумму от 80 тысяч долларов. Все зависит от статуса матча и «заинтересантов» процесса. Не удивительно, что с учётом международной изоляции, интерес к российскому футболу падает год за годом. Но не падает объём серых ставок.
Задача изучить ситуацию и отследить работу всей теневой эко-системы российского футбола уже поставлена на самом высоком уровне органам Прокуратуры и Следственного комитета. Не секрет, что большинство профессиональных клубов страны датируются госкомпаниям и региональными бюджетными средствами в размерах, исчисляемыми миллиардами рублей, а значит, деньги налогоплательщиков в нашем футболе попросту «распиливаются». В курсе ли всего этого президент Союза Александр Дюков - остаётся только догадываться."
Телеграм, канал ВЧК-ОГПУ.
От 22 ноября 2022 г.
Россия проваливается на групповой стадии: это наш уровень (если выиграли какой-то матч, то удалось купить), дальше не прошли, чтобы не вызывать подозрений.
Россия проигрывает в 1/8: купили группу, хозяева же, но дальше не стали покупать, все таки большие футбольные державы в соперниках, это сложно, фифа не позволила да и чтобы не вызывать много подозрений.
Вылетели в 1/4: человек выше уже написал все.
Проиграли в 1/2: хорваты ранее цеплялись, но уступили по пенальти, чтобы сильно не палиться. Денег у нас много, понятно было, что дадут долго поиграть. Но на 1/2 решили остановиться. И народ радуется, и реформа пенсионная удалась, зачем продолжать-то.
Вышли в финал и победили: позорище фифа, продалась с потрохами, Володя был на финале, понятно, что это победа. В конце концов купили выборы места проведения, купили и сам чемпионат.
Проиграли в финале: все то же самое, просто проиграли, чтобы совсем уж не палиться.
Вы что, в это не верите? Снимите розовые очки, как говорится!
Пример Марокко через 4 года?
Давайте, в полемику.
Я не говорю что всё купили, раз.
Игра действительно странная, два.
Тренер уходит перед чм, три.
Игроки играют просто мёртво. И. Тд
Я не говорил, что пике думал о России, не надо передёргивать. По сути есть что сказать?
Пенсионка под ЧМ тоже случайно, так совпало?
А конкретно про ту сборную Испании и тот чемпионат. Там по сути есть что сказать? Смена тренера, игра в дикий откат, так даже уралан не играл, ноль желания атаковать и полная потеря мастерства от мэтров Хави, Иньесты и прочих. Команда " Зубило" Заболела ветрянкой?)
Просто хрестоматийный пример «всё купили», «было ощущение», «как же мы с друзьями переглядывались», «Володя на трибунах», «пасовали назад, как же так», «уволили тренера перед турниром, очевидно же для России в 1/8», «плохо били пенальти», «Пике играл рукой и думал о России»
Я конкретно про Россию.
Даже смотрели когда с друзьями Испании, все переглянулись 10 раз.
Что за игра такая, прям левак... Такое было ощущение. Потом в лиге наций эта испания хорватов в асфальт закатали, а тут 40 пасов от Хави и Иньесты и все назад.
А вообще разбор топовый, уважаю