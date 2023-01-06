Егоров о Канчельскисе: «Получается, что на серию пенальти с Хорватией денег не хватило?»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о словах экс-игрока сборной СССР и России Андрея Канчельскиса о том, что Россия купила все свои победы на ЧМ-2018.

«Вот его доказательства: за 2 дня до турнира снимают Лопетеги, назначают Йерро, а король Испании приезжает на матчи. Что это за доказательства?

Канчельскис говорит, что Испания взяла и слила матч – звучит очень убедительно. Респект Качельскису! Получается, что на серию пенальти с Хорватией денег не хватило?

Ну и второе, Испанию в таком случае давно пора слить из футбола, потому что, видимо, Марокко они слили на ЧМ-2022 в Катаре по такой же схеме», – сказал Егоров.