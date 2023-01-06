Егоров о Канчельскисе: «Получается, что на серию пенальти с Хорватией денег не хватило?»

Теги Сборная России по футболу Андрей Канчельскис ЧМ-2018 FIFA ЧМ-2022 Дмитрий Егоров БроукБойз Медиафутбол

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о словах экс-игрока сборной СССР и России Андрея Канчельскиса о том, что Россия купила все свои победы на ЧМ-2018.

«Вот его доказательства: за 2 дня до турнира снимают Лопетеги, назначают Йерро, а король Испании приезжает на матчи. Что это за доказательства?

Канчельскис говорит, что Испания взяла и слила матч – звучит очень убедительно. Респект Качельскису! Получается, что на серию пенальти с Хорватией денег не хватило?

Ну и второе, Испанию в таком случае давно пора слить из футбола, потому что, видимо, Марокко они слили на ЧМ-2022 в Катаре по такой же схеме», – сказал Егоров.

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12 комментариев

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Даня Чебыкин
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Ответ Мансур Абдрахимов
Это не тот Канчельскис автор легендарной песни "Плот"???
не, это другой. это который говорил что гагарин просто сидел
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Даня Чебыкин
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да при чем тут серия пенальти??? на опохмел канчельскису не хватало!! всё намного проще!
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Зверёк
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Егоров читает спортовские комменты
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Честный контроль
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Наоборот хватило и с избытком. Но один перспективный стулообразный перебухал вечером.
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pvh-82
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Кончитскис
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Федор Петров
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Хитрые Хорваты на половину полученных денег перекупили Смолова.
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Злобный Конь
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Если с таким жаром схватились за пустую болтовню никому не интересного персонажа - значит что то подгорает.
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gy9ndsyp55
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У Хорватов факс не работал
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Собака-буддист
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Получается он тоже сидит на спортсе...
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Мансур Абдрахимов
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Это не тот Канчельскис автор легендарной песни "Плот"???
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получается,что так...
перевод не прошёл
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Пирс Морган
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У Хорватии хватило
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