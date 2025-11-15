62

У команд Карпина 1 победа в 6 последних матчах – над «Зенитом»

Команды Валерия Карпина выиграли 1 из 6 последних матчей.

«Динамо» и сборная России, которые тренирует Валерий Карпин, одержали всего одну победу на двоих в последних шести играх.

Сегодня национальная команда уступила Чили в BetBoom товарищеском матче – 0:2. 12 ноября она сыграла вничью с Перу – 1:1.

«Динамо» в последних четырех матчах проиграло «Акрону» (1:2) и «Зениту» (1:2) в чемпионате, а также разделило очки с «Рубином» (0:0). В FONBET Кубке России московский клуб победил «Зенит» (3:1).

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?39709 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Чили по футболу
товарищеские матчи (сборные)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У сборной России поражение и ничья в двух ноябрьских матчах
вчера, 17:01
Россия проиграла впервые за 23 матча. Поражений не было с ноября 2021 года
вчера, 17:01
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Португалия примет Армению, Франция в гостях у Азербайджана, Англия против Албании, Италия сыграет с Норвегией
3 минуты назад
Дивеев про 0:2 с Чили: «Разберем, как надо играть с теми, кто обороняется 5-4-1. Они не так много создали, все моменты – наши ошибки»
33 минуты назад
Россия проиграла Чили и прервала серию без поражений, Алькарас и Синнер в финале итогового, Петросян и Семененко выиграли короткие программы и другие новости
сегодня, 04:10
Луис де ла Фуэнте: «Испания не должна терять голову – выход на ЧМ-2026 еще не гарантирован»
сегодня, 03:27
Товарищеские матчи. Бразилия победила Сенегал, США одолели Парагвая, Уругвай и Мексика сыграли 0:0
сегодня, 03:05
Минспорта Калининградской области о 5-м месте «Балтики»: «Талалаев ведет команду вперед как локомотив»
сегодня, 02:58
Канчельскис после 0:2 с Чили: «Карпину пора определиться с местом работы. На двух стульях долго не усидит, сам себя обманывает»
сегодня, 02:43
Выиграйте ретрофутболку Роналдо – всего лишь нужно закатить мячик
вчера, 22:30Тесты и игры
Каземиро: «Аргентина играла на Месси на ЧМ – защищалась низким блоком, а он стоял впереди. С Неймаром можно так же. От мастерства таких игроков нельзя отказываться, слишком талантливы»
вчера, 22:07
«Барса» думает подписать топ-форварда на замену Левандовскому летом: в клубе считают, что финансово это возможно. Приоритет – Альварес, альтернативы – Кейн, Осимхен, Гирасси
вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Факел» в гостях у «Сокола», «Челябинск» против «КАМАЗа»
23 минуты назад
Доку об 1:1: «Если Бельгии нужны де Брюйне, Лукаку и Куртуа, чтобы победить Казахстан, то на ЧМ ничего не сможем сделать»
51 минуту назад
Тренер Беларуси о 2:2 с Данией: «Для меня это большое достижение. Соперник входит в топ-5 сборных мира»
сегодня, 04:22
Тренер Казахстана об удалении Чеснокова: «Когда тренерский штаб Бельгии набросился на Ислама, не мог просто стоять и смотреть. Не помню, что сказал, но они все равно меня не поняли»
сегодня, 03:59
Колосков о пропущенных голах от Чили: «В приличной команде таких ошибок быть не должно. Россия проиграла по делу»
сегодня, 03:43
Ассистент тренера Бельгии об 1:1 с Казахстаном: «Не сразу вошли в игру. Не первый раз начинаем тяжело, постараемся устранить ошибки»
сегодня, 02:17
Беларусь прервала серию из 11 поражений в отборах ЧМ, сыграв вничью с Данией
сегодня, 01:58
«Батраков теряется, статистика из «Локо» на сборную не переносится. Он лидер, должен решать эпизоды». Гришин о матчах с Чили и Перу
вчера, 22:02
17-летний Сатпаев стал самым юным автором гола в истории сборной Казахстана. Принадлежащий «Челси» форвард забил Бельгии
вчера, 21:56
Колосков о сборной России: «У нас ее нет. Возможно, скоро разрешат выступать, а у нас команды нет. И бросилась в глаза разница между нашими игроками и чилийцами, наши значительно отстают»
вчера, 21:45