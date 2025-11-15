У команд Карпина 1 победа в 6 последних матчах – над «Зенитом»
Команды Валерия Карпина выиграли 1 из 6 последних матчей.
«Динамо» и сборная России, которые тренирует Валерий Карпин, одержали всего одну победу на двоих в последних шести играх.
Сегодня национальная команда уступила Чили в BetBoom товарищеском матче – 0:2. 12 ноября она сыграла вничью с Перу – 1:1.
«Динамо» в последних четырех матчах проиграло «Акрону» (1:2) и «Зениту» (1:2) в чемпионате, а также разделило очки с «Рубином» (0:0). В FONBET Кубке России московский клуб победил «Зенит» (3:1).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
