У сборной России поражение и ничья в двух ноябрьских матчах

Сборная России не победила ни в одном из двух ноябрьских матчей.

Команда Валерия Карпина сегодня уступила Чили со счетом 0:2. BetBoom товарищеский матч против Перу 12 ноября завершился вничью – 1:1.

В последний раз Россия оставалась без побед в двух и более матчах подряд в сентябре 2023-го. Тогда сборная дважды не сумела обыграть Египет U23 (1:1 и 1:2) и сыграла вничью с Катаром (1:1). Однако эти матчи РФС считает неофициальными.

В официальных товарищеских матчах Россия трижды подряд сыграла вничью в период с 17 ноября 2022 года по 23 марта 2023-го: с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1).