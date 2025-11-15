У сборной России поражение и ничья в двух ноябрьских матчах
Сборная России не победила ни в одном из двух ноябрьских матчей.
Сборная России в ноябре не одержала ни одной победы в двух играх.
Команда Валерия Карпина сегодня уступила Чили со счетом 0:2. BetBoom товарищеский матч против Перу 12 ноября завершился вничью – 1:1.
В последний раз Россия оставалась без побед в двух и более матчах подряд в сентябре 2023-го. Тогда сборная дважды не сумела обыграть Египет U23 (1:1 и 1:2) и сыграла вничью с Катаром (1:1). Однако эти матчи РФС считает неофициальными.
В официальных товарищеских матчах Россия трижды подряд сыграла вничью в период с 17 ноября 2022 года по 23 марта 2023-го: с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
