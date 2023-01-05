Губерниев о четвертьфинале ЧМ-2018 с Испанией: «Россия честно выиграла. Уважаемый Канчельскис пукнул в небо»

Дмитрий Губерниев считает, что Россия на играла честно.

Ранее Андрей Канчельскис сказал, что матчи сборной на домашнем чемпионате мира были куплены, в том числе и игра против в четвертьфинале, которая завершилась победой России (1:1, по пенальти – 4:3)

«За сколько сборная России купила матчи? Это разговоры в пользу бедных. Андрей – замечательный футболист, но просто так сказать…

Сейчас можно сказать, например, что Андрей Канчельскис заплатил группе Status Quo, чтобы она упомянула его в тексте про « ». Это же не так!

Со временем это вскроется. Просто там была такая фраза: «Робсон, Канчельскис и Гиггз». Невозможно же представить, чтобы группа Status Quo спела про русского футболиста. Странно же, правильно? Но они спели про него, потому что он хорошо играл в футбол.

А про сборную России, повторюсь, это разговоры в пользу бедных. Будут доказательства – пожалуйста. А главное, представляете, насколько филигранно Акинфеев просчитал траекторию того пеналя! Зная, что матч купленный. Или не зная. Или догадываясь. Понимаете, насколько там люди договорились с судьбой!

А сейчас испанцы на чемпионате мира тоже не упирались? Кто им проплатил? Они просто играют в антифутбол!

не прощает такого отношения к себе, поэтому испанцы проиграли нам и совершенно бездарно провели ЧМ‑2022 в Катаре. выиграла честно тот матч. Так что уважаемый Андрей Канчельскис пукнул в небо», – заявил комментатор «Матч ТВ».

Канчельскис о сдаче матчей: «Люди из «Кубани» 500 тысяч долларов привезли, когда я в «Носте» работал. В РПЛ есть тренеры, кто берет деньги»