Губерниев о четвертьфинале ЧМ-2018 с Испанией: «Россия честно выиграла. Уважаемый Канчельскис пукнул в небо»
Дмитрий Губерниев считает, что Россия на ЧМ-2018 играла честно.
Ранее Андрей Канчельскис сказал, что матчи сборной на домашнем чемпионате мира были куплены, в том числе и игра против Испании в четвертьфинале, которая завершилась победой России (1:1, по пенальти – 4:3)
«За сколько сборная России купила матчи? Это разговоры в пользу бедных. Андрей – замечательный футболист, но просто так сказать…
Сейчас можно сказать, например, что Андрей Канчельскис заплатил группе Status Quo, чтобы она упомянула его в тексте про «Манчестер Юнайтед». Это же не так!
Со временем это вскроется. Просто там была такая фраза: «Робсон, Канчельскис и Гиггз». Невозможно же представить, чтобы группа Status Quo спела про русского футболиста. Странно же, правильно? Но они спели про него, потому что он хорошо играл в футбол.
А про сборную России, повторюсь, это разговоры в пользу бедных. Будут доказательства – пожалуйста. А главное, представляете, насколько филигранно Акинфеев просчитал траекторию того пеналя! Зная, что матч купленный. Или не зная. Или догадываясь. Понимаете, насколько там люди договорились с судьбой!
А сейчас испанцы на чемпионате мира тоже не упирались? Кто им проплатил? Они просто играют в антифутбол!
Футбол не прощает такого отношения к себе, поэтому испанцы проиграли нам и совершенно бездарно провели ЧМ‑2022 в Катаре. Сборная России выиграла честно тот матч. Так что уважаемый Андрей Канчельскис пукнул в небо», – заявил комментатор «Матч ТВ».
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