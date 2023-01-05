Губерниев о четвертьфинале ЧМ-2018 с Испанией: «Россия честно выиграла. Уважаемый Канчельскис пукнул в небо»

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Дмитрий Губерниев считает, что Россия на ЧМ-2018 играла честно.

Ранее Андрей Канчельскис сказал, что матчи сборной на домашнем чемпионате мира были куплены, в том числе и игра против Испании в четвертьфинале, которая завершилась победой России (1:1, по пенальти – 4:3)

«За сколько сборная России купила матчи? Это разговоры в пользу бедных. Андрей – замечательный футболист, но просто так сказать…

Сейчас можно сказать, например, что Андрей Канчельскис заплатил группе Status Quo, чтобы она упомянула его в тексте про «Манчестер Юнайтед». Это же не так!

Со временем это вскроется. Просто там была такая фраза: «Робсон, Канчельскис и Гиггз». Невозможно же представить, чтобы группа Status Quo спела про русского футболиста. Странно же, правильно? Но они спели про него, потому что он хорошо играл в футбол.

А про сборную России, повторюсь, это разговоры в пользу бедных. Будут доказательства – пожалуйста. А главное, представляете, насколько филигранно Акинфеев просчитал траекторию того пеналя! Зная, что матч купленный. Или не зная. Или догадываясь. Понимаете, насколько там люди договорились с судьбой!

А сейчас испанцы на чемпионате мира тоже не упирались? Кто им проплатил? Они просто играют в антифутбол!

Футбол не прощает такого отношения к себе, поэтому испанцы проиграли нам и совершенно бездарно провели ЧМ‑2022 в Катаре. Сборная России выиграла честно тот матч. Так что уважаемый Андрей Канчельскис пукнул в небо», – заявил комментатор «Матч ТВ».

Канчельскис о сдаче матчей: «Люди из «Кубани» 500 тысяч долларов привезли, когда я в «Носте» работал. В РПЛ есть тренеры, кто берет деньги»

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18 комментариев

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Shikamaru Alexeevich
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Не 1/4, а 1/8 бл665
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Joshua Morgenstern
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Ответ Orgazmatron IGO
Запись дел и перепись дел.
Это хорошо)
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blacksmithept
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В одном ряду Кафельников,Кавазашвили,Канчельскис.
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Fooler
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Это было в 1/8
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Dinamik1
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Ордееоносец состаит в пуле президента и такой дебил.
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giallo-verde
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В четвертьфинале или в одной восьмой? Не помню чтобы Россия проходила в полуфинал, отыграв испанцев.
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MosesPray
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Что скажет Гинер?
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Orgazmatron IGO
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Ответ shadow82
Один допился до псевдооткровений и открыл перепись не очень умных людей, которые с радостью кинулись комментировать этот бред
Запись дел и перепись дел.
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Ковид 07.10.52
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А компетентные органы все молчат....ждут приказа от главного, сами уже ничего не делают....
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Viks
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Вот ГубАшлёп пукает не в небо, а в эфир.
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Andrew Wryneck
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Еще лучше в кучу муки.
Не пробовал)
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shadow82
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Один допился до псевдооткровений и открыл перепись не очень умных людей, которые с радостью кинулись комментировать этот бред
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Семён Жуйло
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Ответ Andrew Wryneck
В воду пукать нагляднее
Еще лучше в кучу муки.
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Jack Stifferson
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По факту, испортил воздух только Губерниев, и не первый раз
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Iuasamotu
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Ну да, Пике каждую игру, как волейболист, выбрасывает свои клешни в небо, чтобы дотянуться до высоколетящего мячика.
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michurin
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Хотелось бы знать - зачем Андрюша испортил воздух?
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damondiamond
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По факту, можно назвать и Губерниева, и Канчельскиса балаболами, потому что правды никто из нас не знает, но, судя по играм Испании, они частенько катали вату на поле
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Andrew Wryneck
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В воду пукать нагляднее
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