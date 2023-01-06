Самедов о словах Канчельскиса про договорные матчи России на ЧМ-2018: «Считаю унижением вступать с ним в полемику. Он поделился мнением, имеет право»

прокомментировал высказывание Андрея Канчельскиса.

Ранее бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» заявил, что матчи сборной на домашнем чемпионате мира были куплены, в том числе и игра против Испании в четвертьфинале, которая завершилась победой России (1:1, по пенальти – 4:3)

« – заслуженный футболист. Отношусь к нему с огромным уважением. Он поделился своим мнением и имеет на это право.

Считаю унижением вступать с ним в полемику. Если буду говорить от себя, то получится дискуссия, а я не хочу в этом участвовать», – сказал экс-игрок сборной России.

«Канчельскису нужно лечиться. Бред больного человека». Колосков о словах о покупке Россией матчей ЧМ-2018