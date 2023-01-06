Самедов о словах Канчельскиса про договорные матчи России на ЧМ-2018: «Считаю унижением вступать с ним в полемику. Он поделился мнением, имеет право»

Теги Александр Самедов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Канчельскис ЧМ-2018 FIFA договорные матчи Футбол

Александр Самедов прокомментировал высказывание Андрея Канчельскиса.

Ранее бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» заявил, что матчи сборной на домашнем чемпионате мира были куплены, в том числе и игра против Испании в четвертьфинале, которая завершилась победой России (1:1, по пенальти – 4:3)

«Андрей Канчельскис – заслуженный футболист. Отношусь к нему с огромным уважением. Он поделился своим мнением и имеет на это право.

Считаю унижением вступать с ним в полемику. Если буду говорить от себя, то получится дискуссия, а я не хочу в этом участвовать», – сказал экс-игрок сборной России.

«Канчельскису нужно лечиться. Бред больного человека». Колосков о словах о покупке Россией матчей ЧМ-2018

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13 комментариев

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костянчик1918
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Может он и прав ! Ибо всё покупается и продаётся ) главное ценна вопроса )
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Кбшарф
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Саша ну бухает товарищ!
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JURAVLI
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Поделился мнением? С каких пор откровенная клевета стала у нас "мнением"?
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Sevuska
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Король навесов знает о чём говорит .
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Никому_никабельный
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Трезвый пьяному не товарищ.
Всё правильно
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Валера, уходи!!!
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Ответ errny
Саша, а если бы он о твоей семье высказался плохо, даже очень плохо, ты бы тоже так ответил, а?
нет конечно, он бы сразу побежал в СМИ обсуждать это...
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Spartakus1984
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Он не мнением поделился,а конкретно заявил.
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Shadow1882
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Саша, где латиносы для Факела?
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errny
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Саша, а если бы он о твоей семье высказался плохо, даже очень плохо, ты бы тоже так ответил, а?
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psycho killer
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Саша всегда был адекватном, чего греха таить-то
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Remy Cabella
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Даже арбузник попустил этого алкоголика
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Старый Волк
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Джанлука Виалли умер…
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Nogoi89
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Насчёт "не вступать в полемику" прав на все сто. Мнение иметь он тоже может, но...
Если его мнение является клеветой без доказательств, то он не имеет право его публично высказывать, судиться надо с такими гениями.
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