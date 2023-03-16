Александр Мостовой: «Есть ощущение, что сейчас мы наблюдаем худшее судейство в истории РПЛ. Много ошибок. ВАР есть – что толку?»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой полагает, что сейчас в РПЛ судят хуже, чем когда-либо в истории турнира.

«Складывается ощущение, что сейчас мы наблюдаем худшее судейство в истории РПЛ. Но здесь зависит от ажиотажа. В основном про судейство говорят на матчах «Спартака», «Зенита», «Динамо», ЦСКА.

Ошибки же допускаются не только в матчах наших топовых команд, но и остальных, однако там молчат. Здесь просто подогретый интерес со стороны общественности.

Мы и раньше говорили, что есть человеческий фактор. Просто сейчас вышло на такой уровень, что мы чуть ли не после каждой игры это обсуждаем. Много ошибок. ВАР есть – что толку? В каких-то моментах он, конечно, помогает», – сказал бывший игрок сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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6 комментариев

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Ростов-на-Дону
Значит скоро Вилкова опять вернут на болота.
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hulk&boloto
Ответ Егор Лешуков
Он в редакции у Вас живёт что-ли??? Под каждым событием комментарий его.
Читаете? Ещё и пишите? Царя кидает спортс на трафик от рекламы)
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hulk&boloto
Ответ Ебздрогыч
Надо Царя в рукодители судейского комитета ставить. Хуже не будет, потому что некуда, зато весело будет однозначно
Тут уж только царь исправит всё, как в России заведено...
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Егор Лешуков
Он в редакции у Вас живёт что-ли??? Под каждым событием комментарий его.
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Титал Телоян
Вот вы все говорите царь , царь , вы думаете ему легко??
+3
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+3
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Ебздрогыч
Надо Царя в рукодители судейского комитета ставить. Хуже не будет, потому что некуда, зато весело будет однозначно
+1
-1
0
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