Александр Мостовой: «Есть ощущение, что сейчас мы наблюдаем худшее судейство в истории РПЛ. Много ошибок. ВАР есть – что толку?»

полагает, что сейчас в РПЛ судят хуже, чем когда-либо в истории турнира.

«Складывается ощущение, что сейчас мы наблюдаем худшее судейство в истории РПЛ. Но здесь зависит от ажиотажа. В основном про судейство говорят на матчах « », « », «Динамо», .

Ошибки же допускаются не только в матчах наших топовых команд, но и остальных, однако там молчат. Здесь просто подогретый интерес со стороны общественности.

Мы и раньше говорили, что есть человеческий фактор. Просто сейчас вышло на такой уровень, что мы чуть ли не после каждой игры это обсуждаем. Много ошибок. ВАР есть – что толку? В каких-то моментах он, конечно, помогает», – сказал бывший игрок сборной России.

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