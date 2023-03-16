Анзор Кавазашвили: «Судей нужно снимать на год или два, чтобы они понимали: все серьезно. В России очень плохо судят, это факт»

Теги премьер-лига Россия судьи Анзор Кавазашвили Евгений Кукуляк Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что судей нужно отстранять на год или два за грубые ошибки. 

«Сколько можно так ошибаться, я не понимаю. У нас так получается, что никто и ни за что не отвечает. Вот вчера Кукуляк ошибся, и самое интересное, что никакую ответственность он не понесет. Эти отстранения ничего не дают, нас всех водят за нос. Он просто поедет работать в ФНЛ, а потом вернется судить в РПЛ.

Судей нужно снимать на год или же два, чтобы они четко понимали: все серьезно. Тогда бы они таких ошибок не допускали. В России очень плохо судят, это факт», – сказал бывший вратарь «Спартака». 

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11 комментариев

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Ростов-на-Дону
Судьи - это те, кто других судит за нарушение закона. В футболе на поле есть правила игры для всех - закон футбольный. Судеек так же надо судить за нарушение закона, а не отстранять и снимать с карманами, полными бабла.
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Serzhique
Кто судить тогда будет, Анзорчик? Ты или ваша госпожа Зарема?

И где же вы были после трёх-четырех результативных ошибок в вашу пользу в Кубке с Локо? Или там все устраивало?

Лицемерие - визитная карточка спартака🤦🏻‍♂️
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а ты смешной
Ну и кто будет год тренироваться , проходить семинары , все это делать бесплатно за призрачную возможность вернуться?
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Evgen51Sever
По понятиям судить нужно, да, Анзор?
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Bleffinho
неплохо бы и всяким "экспертам" на пару лет говорить всякую чушь запрещать
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blaugrano
Тогда арбитров вообще не останется. Придётся Анзору судить. А это каждый раз договариться с главврачём, выпуская деда из палаты на 2 часа...
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инок
Анзор, что с тобой... Неужели вылечили?
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.ru
Анзор, вот как ты думаешь... побомжевав год или два за кого они будут посвистывать?
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Этот Райола хочет денег
Хороший, адекватный, действенный и полезный. Курс таблеток наконец то деду прописали
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avcgloronalduMU
плохо в пользу одной команды, хотя и федуну в прошлом году подарили кубок рф
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evil
очень дипломатично, это не настоящий Анзор
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