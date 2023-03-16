Анзор Кавазашвили: «Судей нужно снимать на год или два, чтобы они понимали: все серьезно. В России очень плохо судят, это факт»

считает, что судей нужно отстранять на год или два за грубые ошибки.

«Сколько можно так ошибаться, я не понимаю. У нас так получается, что никто и ни за что не отвечает. Вот вчера Кукуляк ошибся, и самое интересное, что никакую ответственность он не понесет. Эти отстранения ничего не дают, нас всех водят за нос. Он просто поедет работать в ФНЛ, а потом вернется судить в .

Судей нужно снимать на год или же два, чтобы они четко понимали: все серьезно. Тогда бы они таких ошибок не допускали. В России очень плохо судят, это факт», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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