Владимир Быстров: «Про судейство у нас сейчас только рыбки не говорят. Когда надо было говорить, все молчали, а сейчас начали плакать и истерить, хотя надо что-то делать»

отреагировал на претензии к судейству в матче « » – «Динамо».

Матч между этими командами в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России закончился победой москвичей (1:1, 5:4 по пенальти). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

«Что касается вчерашнего судейства, то сейчас про судейство у нас только рыбки не говорят. По делу ли? Когда надо было говорить, все молчали, а сейчас начали не говорить, а плакать и истерить, хотя надо что-то делать.

Те люди, которые реально могут решить все проблемы, видимо, этого не хотят. Всегда кто-то что-то кричал: то Гинер все купил, то «Зенит», то «Рубину» якобы помогают. К нам даже иностранцев привозили, а ошибок меньше не становилось.

Люди, которые разбираются в футболе, давно говорят, что все подобные спорные ситуации надо трактовать одинаково. Руководители просто не могут сесть и договориться.

Если судья не может назначить пенальти там, где он есть, и назначает там, где его нет, то что еще можно сделать? Есть же ЭСК, пусть они подробно объясняют, как они трактуют ошибки тех или иных арбитров, и чтобы каждый в комиссии публично объяснял, почему он поддержал или, наоборот, не поддержал.

Вчерашний момент с Клаудиньо и для меня очевидный. Судья был в пяти метрах от момента, он должен был прекрасно все видеть. не попал по мячу, попал по ноге, Тюкавин сразу упал – это пенальти. Если бы Тюкавин сделал несколько шагов, а потом упал, пытаясь симулировать, это был бы не пенальти», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

«Динамо» и «Спартак» лишили пенальти в Кубке – ЭСК признал ошибки и отстранил судей

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