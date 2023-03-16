Владимир Быстров: «Про судейство у нас сейчас только рыбки не говорят. Когда надо было говорить, все молчали, а сейчас начали плакать и истерить, хотя надо что-то делать»

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Клаудиньо Чемпионат.com Евгений Кукуляк Константин Тюкавин Футбол

Владимир Быстров отреагировал на претензии к судейству в матче «Зенит» – «Динамо». 

Матч между этими командами в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России закончился победой москвичей (1:1, 5:4 по пенальти). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. 

«Что касается вчерашнего судейства, то сейчас про судейство у нас только рыбки не говорят. По делу ли? Когда надо было говорить, все молчали, а сейчас начали не говорить, а плакать и истерить, хотя надо что-то делать.

Те люди, которые реально могут решить все проблемы, видимо, этого не хотят. Всегда кто-то что-то кричал: то Гинер все купил, то «Зенит», то «Рубину» якобы помогают. К нам даже иностранцев привозили, а ошибок меньше не становилось.

Люди, которые разбираются в футболе, давно говорят, что все подобные спорные ситуации надо трактовать одинаково. Руководители просто не могут сесть и договориться.

Если судья не может назначить пенальти там, где он есть, и назначает там, где его нет, то что еще можно сделать? Есть же ЭСК, пусть они подробно объясняют, как они трактуют ошибки тех или иных арбитров, и чтобы каждый в комиссии публично объяснял, почему он поддержал или, наоборот, не поддержал.

Вчерашний момент с Клаудиньо и Тюкавиным для меня очевидный. Судья был в пяти метрах от момента, он должен был прекрасно все видеть. Клаудиньо не попал по мячу, попал по ноге, Тюкавин сразу упал – это пенальти. Если бы Тюкавин сделал несколько шагов, а потом упал, пытаясь симулировать, это был бы не пенальти», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

«Динамо» и «Спартак» лишили пенальти в Кубке – ЭСК признал ошибки и отстранил судей

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27 комментариев

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Ага Бг
Ответ Kemal Gul
Чё-то я не понял, кто должен перестать кричать и начать что-то делать? Мы, комментаторы со спортса? Или Зарема? О ком он говорит?
Да, о вас, из-за тебя чмыря, конституцию поменяли, пенсиоху пихнули, ты сцука все ждал что кто-то скажет, жуй фануйди теперь оващ тупой.
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Bleffinho
Быстров в одном абзаце говорит, что когда надо было говорить - молчали, в другом абзаце - что и про Шинера говорили, и про Зенит, и иностранных судей привозили. У него там всё в порядке?
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Сергей К
когда "все плакали и истерили", им говорили: Спартаковское нытьё...
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Дмитрий9779
Ответ Алексей Антонов
Да дело не в персоналиях, а в том что гпром живёт в альтернативной реальности
Т е до этого все было хорошо?Голы руками,Петтай...
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Ковид 07.10.52
Про судей говорят , как они появились, а у нас даже во времена несвободы слова кричали судью на мыло....так, что Володька учи матчасть....А то. что уже докатились до Кукуляки, то спасибо твоим землякам, так их придавили, что те уже голову потеряли, лишь бы услужить....
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Тайосич
Пока у руля российского футбола находятся выходцы из Газпромозенита, ничего не изменится.
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Алексей Антонов
Ответ Дмитрий9779
Казарцев,Сухой,Москалев,Фролов,Мешков,Иванов тоже.
Да дело не в персоналиях, а в том что гпром живёт в альтернативной реальности
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Ростов-на-Дону
Володька: " Надо возвращать Вилкова".
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Дмитрий9779
Ответ NIK7478
Что делать? Таких,как Кукуляк,воспитывать бесполезно! Дисквалифицировать пожизненно.Человек профнепригоден,вот и всё!
Казарцев,Сухой,Москалев,Фролов,Мешков,Иванов тоже.
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NIK7478
Что делать? Таких,как Кукуляк,воспитывать бесполезно! Дисквалифицировать пожизненно.Человек профнепригоден,вот и всё!
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Антон Трифонов
Так давно надо что то делать,но ЧТО КОНКРЕТНО похоже никто не знает,просто нет людей
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.ru
кстати о рыбках... Воффка можно сказать сам был предтечей дельфина
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kin
Ветер, листьями шурша,
Провожает лето.
Вовка — добрая душа
Громко крикнул ветру:
Ты зачем ребят подвёл?
Как теперь играть в футбол?
Ты бы сам листву подмёл!
Только Вовка попросил —
Ветер дунул что есть сил,
Смёл листву с площадки,
Всё теперь в порядке!
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ɔculpa
Ответ ygcn5c2ty9
Вот так, Володька решил мы виноваты. Так что, все ребята, сворачиваемся.
То-то на меня сегодня начальник поглядывал косо.
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svft
и все же: что там у клуба было, почему по морде дали?
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GLASGOW
Первое и главное что надо сделать - отстранить всех питерских/газпромовских от руководства российского футбола.

Их монополия и засилье уже просто в печёнках. Скоро уже и кошка Миллера должность в РФС получит.

Достало!
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Antuanych
Я не понял. "Всегда кто-то кричал" или "Когда надо было говорить, все молчали"?!
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kokabil
https://ibb.co/G20w5WV
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Матвей Медведев
Владимир один из первых заявил, что судья – скандинав
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evil
Зарема разворошила это газпрёмовское гнездо
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Дмитрий
Алло, Володька, это рыбки! Ты там, в голове, кроме мозжечка еще что-то собираешься развивать?
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Sinister Kid
Зачем что-то делать? Само рассосётся.
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alexsem69
Алло, рыбки. Это Володька.
Вы что молчите?)))
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ygcn5c2ty9
Вот так, Володька решил мы виноваты. Так что, все ребята, сворачиваемся.
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Kemal Gul
Чё-то я не понял, кто должен перестать кричать и начать что-то делать? Мы, комментаторы со спортса? Или Зарема? О ком он говорит?
+13
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