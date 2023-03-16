Федун о судействе: «По «Зениту» все понятно – им нельзя ставить пенальти на своем поле, и они не должны проигрывать дома. Какие тут проблемы?»

считает, что судьи не могут ставить пенальти в ворота «Зенита» на его поле.

«Я что, эксперт по судейскому вопросу? По « » все понятно – им нельзя ставить пенальти на своем поле, и они не должны проигрывать у себя дома. Какие тут проблемы? Никаких проблем нет!» – заявил экс-президент «Спартака».

Напомним, в матче Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» (1:1 в основное время, 4:5 – по пенальти) главный арбитр Евгений Кукуляк после ВАР не поставил пенальти в ворота «Зенита» после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине.

Ранее стало известно, что Кукуляка не назначат на ближайшие матчи из-за низкой оценки его работы на игре «Зенит» – «Динамо». После паузы судья возобновит работу в Первой лиге.

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