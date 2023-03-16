Федун о судействе: «По «Зениту» все понятно – им нельзя ставить пенальти на своем поле, и они не должны проигрывать дома. Какие тут проблемы?»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия судьи Газпром Арена (Крестовский) Футбол

Леонид Федун считает, что судьи не могут ставить пенальти в ворота «Зенита» на его поле.

«Я что, эксперт по судейскому вопросу? По «Зениту» все понятно – им нельзя ставить пенальти на своем поле, и они не должны проигрывать у себя дома. Какие тут проблемы? Никаких проблем нет!» – заявил экс-президент «Спартака».

Напомним, в матче Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» (1:1 в основное время, 4:5 – по пенальти) главный арбитр Евгений Кукуляк после ВАР не поставил пенальти в ворота «Зенита» после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине.

Ранее стало известно, что Кукуляка не назначат на ближайшие матчи из-за низкой оценки его работы на игре «Зенит» – «Динамо». После паузы судья возобновит работу в Первой лиге.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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73 комментария

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Alex Chernov
Ответ Хортон
управленческому гению Федуна завидовать точно не стоит, упавшим с неба деньгам в принципе тоже - в могилу с собой их все равно не заберешь
Ну тогда сплевуй чаще, чтоб собственным ядом не травануться. 🙃
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Хортон
Ответ Alex Chernov
Комментарий удален модератором
управленческому гению Федуна завидовать точно не стоит, упавшим с неба деньгам в принципе тоже - в могилу с собой их все равно не заберешь
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Михаил Сафонов
Ответ Caerly
О, теперь и муж экспертницы присоединился. Лёня, ты каблук!)))
Эскортницы, не путай
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Juriy_FCZ
Ничего, что в последнем туре чемпионата ставили, он бы хоть инфу проверял, зачем клоуном-то выглядеть)
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Павел Ермаков
Питерские опять будут всем кричать,что они хорошие,что всё честно выигрывают.И что их не любят из зависти.Что судьи им не помогают и т.д. и т.п.И вечный вопрос-почему нас не любят?)))
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GLASGOW
Ответ Алексей Кузнецов
Я помню как в этом сезоне Соболева не удалили в матче с "Краснодаром" и хозяева спустя время сами получают КК и проигрывают. Или например в матче с "Сочи", где Соболев, имея жёлтую карточку, на глазах у судьи бьёт локтем в игрока и.. не удаляется. Помнится за такой же фол Павлюченко давали вторую жёлтую в матче с "Динамо".Чудеса да и только. О, ты вспомнил сезон 19/20, когда в первом туре вам судья нагло помог, засчитаны гол Жиго с фолом и не дав пенальти? Освежишь память или как? Так что вот поменьше насчёт "неблагосклонности" судьи
Ты предпочитаешь помнить и подсчитывать только ошибки в пользу Спартака, а ошибки против Спартака тебя вообще не интересуют, ты, видимо, считаешь, что против Спартака судьи могут делать всё что угодно и это нормально. Разговор не имеет смысла.
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hulk&boloto
Ну с него какой спрос, назначили успокаивать/отвлекать своей персоной...
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Alex Chernov
Ответ Хортон
Какой нахър бизнес... Лёня со своим дружком Алекперовым прихватизировал задарма общественную собственность - огромные заводы, к строительству которых он вообще никакого отношения не имел. Его управленческий гений в полной мере проявился как раз в Спартаке - бабла за 20 лет вбухано чертова прорва, выхлоп околонулевой. Бизнесмен хъров.
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Хортон
Ответ Alex Chernov
На свои деньги в корумпированном насквозь бизнесе сумел выжить и даже построить стадион, повторишь - можешь критиковать, нет - сиди тихо, считай сдачу 🙃
Какой нахър бизнес... Лёня со своим дружком Алекперовым прихватизировал задарма общественную собственность - огромные заводы, к строительству которых он вообще никакого отношения не имел.
Его управленческий гений в полной мере проявился как раз в Спартаке - бабла за 20 лет вбухано чертова прорва, выхлоп околонулевой.
Бизнесмен хъров.
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sled
Ответ ЛеваяНогаХалка
Хоть кто то может представить чтобы Миллер или хотя бы Медведев говорили о судействе в матчах Спартака?)
Забыл плач по Промесу!? Всю зиму стоял
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sled
Ответ Caerly
О, теперь и муж экспертницы присоединился. Лёня, ты каблук!)))
Он за шефом его любовницу донашивает?
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sled
Ответ Fomin525
Какие вопросы Лёня? Одно чемпионство за 20 лет🤡
Поздравляю Зенит и Единую Россию!
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Алексей Кузнецов
Ответ GLASGOW
После того как Газпром оккупировал русский футбол, судьи никогда не были благосклонны к нам. На 1 судейство в нашу пользу приходится 2 судейства против нас. Как было сейчас. С Локомотивом 1 ошибка в нашу пользу, потом 2 подряд ошибки против нас с Уралом. Пару лет назад вообще была серия из 6-7 матчей, когда судьи каждый матч судили против нас. А полуфинал кубка в Питере - это вообще цирк. Не дали 2 чистых удаления Зениту: за фол последней надежды Жиркову в начале игры, когда он схватил за футболку Соболева и завалил его в штрафной, и за 2 жк Барриосу, когда он опять же в штрафной ударил в лицо рукой Соболева + 2 пенальти в этих эпизодах. Не помнишь? Скачай матч, освежи память.
Я помню как в этом сезоне Соболева не удалили в матче с "Краснодаром" и хозяева спустя время сами получают КК и проигрывают. Или например в матче с "Сочи", где Соболев, имея жёлтую карточку, на глазах у судьи бьёт локтем в игрока и.. не удаляется. Помнится за такой же фол Павлюченко давали вторую жёлтую в матче с "Динамо".Чудеса да и только.
О, ты вспомнил сезон 19/20, когда в первом туре вам судья нагло помог, засчитаны гол Жиго с фолом и не дав пенальти? Освежишь память или как?
Так что вот поменьше насчёт "неблагосклонности" судьи
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GLASGOW
Ответ Алексей Кузнецов
Вам бы такую прыткость за судебную справедливость чуть раньше проявлять, когда судьи были благосклонны к вам
После того как Газпром оккупировал русский футбол, судьи никогда не были благосклонны к нам.

На 1 судейство в нашу пользу приходится 2 судейства против нас. Как было сейчас. С Локомотивом 1 ошибка в нашу пользу, потом 2 подряд ошибки против нас с Уралом.

Пару лет назад вообще была серия из 6-7 матчей, когда судьи каждый матч судили против нас.

А полуфинал кубка в Питере - это вообще цирк.
Не дали 2 чистых удаления Зениту: за фол последней надежды Жиркову в начале игры, когда он схватил за футболку Соболева и завалил его в штрафной, и за 2 жк Барриосу, когда он опять же в штрафной ударил в лицо рукой Соболева + 2 пенальти в этих эпизодах.

Не помнишь? Скачай матч, освежи память.
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ДжангоБум
Ответ King_X
Федун после матча с Локо говорил про отличное судейство заливал)) Не стыдно вообще так лицемерить И не надо писать про то, что Спартак играл лучше - это не оправдывает кривое судейство Спартаковцы ж такие ярые фанаты справедливого судейства, что же молчат при ошибках в свою сторону?))
Кто молчал то? Их вон один раз плохо отсудили, так воя больше, чем от наших за последние годы. Может не ту команду нытиками прозвали?
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amadeus_amadeus
Ответ King_X
+++ Причем они истерят по заурядным моментам)) зато левые голы в начале того сезона, локти Соболева при имеющихся ЖК, фолы Джикии на вторую ЖК/КК, многое другое - игнорят Дикое лицемерие И ведь это дикое давление на судей работает, в прошлом сезоне и в некоторых матчах этого из страха те склонялись к решениям в пользу спартачей А как перед Динамо в Кубке прошлого года Заремка атаковала судью в прессе - вообще дичь, за такое надо штраф команде как минимум Тот поплыл в итоге Солидарен И даже таблицы с ошибками в пользу СМ есть, все равно хоть бы хны
Полностью поддерживаю
Особенно про давление
Сейчас изо всех щелей вопят, детекторы лжи итд
Вот я уверен, что в ближайших матчах судейство будет прям топ для соперников Зенита
А уж для спартака вообще рай, могут свою вольную борьбу и дальше практиковать, на голов 5 они эталонно уже наныли
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King_X
Ответ amadeus_amadeus
Так мясные - это и есть лицемерие в чистом виде То есть судьи косячат регулярно, в разные стороны, разным командам, в разное время, в целом уровень судейство дно Но что мы видим? Ошибка в пользу спартака - судьи тоже люди, а вообще момент 50/50, ой да нам в прошлой игре 100 пенальти не поставили Но не дай бог раз в сезоне ошибутся в пользу Зенита, вся это братва выползает и начинаются позоры, беспределы, ВСЯ СТРАНА ВИДЕЛА И так далее Это просто высший уровень лицемерия, что на уровне русских депутатов
+++
Причем они истерят по заурядным моментам)) зато левые голы в начале того сезона, локти Соболева при имеющихся ЖК, фолы Джикии на вторую ЖК/КК, многое другое - игнорят
Дикое лицемерие

И ведь это дикое давление на судей работает, в прошлом сезоне и в некоторых матчах этого из страха те склонялись к решениям в пользу спартачей
А как перед Динамо в Кубке прошлого года Заремка атаковала судью в прессе - вообще дичь, за такое надо штраф команде как минимум
Тот поплыл в итоге

Солидарен
И даже таблицы с ошибками в пользу СМ есть, все равно хоть бы хны
+3
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ZarvuR2020
Ответ </c/>
всё по делу, взять вчерашний 100% пенальти + нет крови, нет пенальти от Кашшаи вхожи в золотой фонд вопиющих "ошибок" в пользу зенита...
Я всегда вспоминаю как тарасята вместе с прессой пытались разглядывать руку у лежачего Ракицкого, в матче где Спартак в волейбол в своей штрафной играл.
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Борис Лопатин
Ответ GLASGOW
Федуну уже нет смысла кого-то отвлекать от своих ошибок. Это уже в прошлом. О нём уже забыли. Перевёрнутая страница.
Себя отвлекать и оправдывать. Свои ошибки признавать трудно)
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shava72
Зарема - Федуну: Лёня, твоя очередь ныть!)))
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L.A.S_Vegas_777_
нольтрофеич теперь брызжет, как это смешно 😆😆😆
+3
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Wiley Fox
По федуну тоже всё понятно

Вместо того, чтобы взорвать Газпромлигу, он зарыл свои чемоданы компромата под недвижимостью Тушина

Федун прекрасно знает, почему днища зобнин и кутепов получали такие суммы при нём, и сколько на самом деле к них оставалось на руках

Спартак - кормушка бандитов с 90-х, и виноват в этом романцев, продавший совесть и замазанный делом Нечаевой. Поэтому он и пить начал тогда в Спартаке
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prus_3
Наверное, заремо покусало.
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ЛеваяНогаХалка
Хоть кто то может представить чтобы Миллер или хотя бы Медведев говорили о судействе в матчах Спартака?)
+9
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amadeus_amadeus
Ответ King_X
Федун после матча с Локо говорил про отличное судейство заливал)) Не стыдно вообще так лицемерить И не надо писать про то, что Спартак играл лучше - это не оправдывает кривое судейство Спартаковцы ж такие ярые фанаты справедливого судейства, что же молчат при ошибках в свою сторону?))
Так мясные - это и есть лицемерие в чистом виде
То есть судьи косячат регулярно, в разные стороны, разным командам, в разное время, в целом уровень судейство дно
Но что мы видим? Ошибка в пользу спартака - судьи тоже люди, а вообще момент 50/50, ой да нам в прошлой игре 100 пенальти не поставили
Но не дай бог раз в сезоне ошибутся в пользу Зенита, вся это братва выползает и начинаются позоры, беспределы, ВСЯ СТРАНА ВИДЕЛА И так далее
Это просто высший уровень лицемерия, что на уровне русских депутатов
+9
-1
+8
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