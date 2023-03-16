Федун о судействе: «По «Зениту» все понятно – им нельзя ставить пенальти на своем поле, и они не должны проигрывать дома. Какие тут проблемы?»
Леонид Федун считает, что судьи не могут ставить пенальти в ворота «Зенита» на его поле.
«Я что, эксперт по судейскому вопросу? По «Зениту» все понятно – им нельзя ставить пенальти на своем поле, и они не должны проигрывать у себя дома. Какие тут проблемы? Никаких проблем нет!» – заявил экс-президент «Спартака».
Напомним, в матче Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» (1:1 в основное время, 4:5 – по пенальти) главный арбитр Евгений Кукуляк после ВАР не поставил пенальти в ворота «Зенита» после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине.
Ранее стало известно, что Кукуляка не назначат на ближайшие матчи из-за низкой оценки его работы на игре «Зенит» – «Динамо». После паузы судья возобновит работу в Первой лиге.
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Его управленческий гений в полной мере проявился как раз в Спартаке - бабла за 20 лет вбухано чертова прорва, выхлоп околонулевой.
Бизнесмен хъров.
О, ты вспомнил сезон 19/20, когда в первом туре вам судья нагло помог, засчитаны гол Жиго с фолом и не дав пенальти? Освежишь память или как?
Так что вот поменьше насчёт "неблагосклонности" судьи
На 1 судейство в нашу пользу приходится 2 судейства против нас. Как было сейчас. С Локомотивом 1 ошибка в нашу пользу, потом 2 подряд ошибки против нас с Уралом.
Пару лет назад вообще была серия из 6-7 матчей, когда судьи каждый матч судили против нас.
А полуфинал кубка в Питере - это вообще цирк.
Не дали 2 чистых удаления Зениту: за фол последней надежды Жиркову в начале игры, когда он схватил за футболку Соболева и завалил его в штрафной, и за 2 жк Барриосу, когда он опять же в штрафной ударил в лицо рукой Соболева + 2 пенальти в этих эпизодах.
Не помнишь? Скачай матч, освежи память.
Особенно про давление
Сейчас изо всех щелей вопят, детекторы лжи итд
Вот я уверен, что в ближайших матчах судейство будет прям топ для соперников Зенита
А уж для спартака вообще рай, могут свою вольную борьбу и дальше практиковать, на голов 5 они эталонно уже наныли
Причем они истерят по заурядным моментам)) зато левые голы в начале того сезона, локти Соболева при имеющихся ЖК, фолы Джикии на вторую ЖК/КК, многое другое - игнорят
Дикое лицемерие
И ведь это дикое давление на судей работает, в прошлом сезоне и в некоторых матчах этого из страха те склонялись к решениям в пользу спартачей
А как перед Динамо в Кубке прошлого года Заремка атаковала судью в прессе - вообще дичь, за такое надо штраф команде как минимум
Тот поплыл в итоге
Солидарен
И даже таблицы с ошибками в пользу СМ есть, все равно хоть бы хны
Вместо того, чтобы взорвать Газпромлигу, он зарыл свои чемоданы компромата под недвижимостью Тушина
Федун прекрасно знает, почему днища зобнин и кутепов получали такие суммы при нём, и сколько на самом деле к них оставалось на руках
Спартак - кормушка бандитов с 90-х, и виноват в этом романцев, продавший совесть и замазанный делом Нечаевой. Поэтому он и пить начал тогда в Спартаке
То есть судьи косячат регулярно, в разные стороны, разным командам, в разное время, в целом уровень судейство дно
Но что мы видим? Ошибка в пользу спартака - судьи тоже люди, а вообще момент 50/50, ой да нам в прошлой игре 100 пенальти не поставили
Но не дай бог раз в сезоне ошибутся в пользу Зенита, вся это братва выползает и начинаются позоры, беспределы, ВСЯ СТРАНА ВИДЕЛА И так далее
Это просто высший уровень лицемерия, что на уровне русских депутатов