Андрей Канчельскис: «Российские судьи работают на тройку с минусом. Некоторые – вообще бестолковые»

Теги премьер-лига Россия судьи Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает некоторых российских судей бестолковыми. 

«Не верю, что российские судьи погрязли в коррупции. Про предвзятость, конечно, иногда мысли проскальзывают, но вряд ли.

Если посмотреть глобально, то ошибки совершаются постоянно. Каждый матч – судейский скандал. В судейском корпусе постоянно меняются лица, но результата что-то не видно.

Российские судьи работают на тройку с минусом. Некоторые – вообще бестолковые», – сказал бывший игрок сборной России.

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4 комментария

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alex_santi
Sports, а где статья на главной странице о предвзятом судействе в пользу Зенита? Или боязно? Лайкайте плиз, чтобы в топ вышло.
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Ебздрогыч
К двум извечным российским проблемам добавляется третья - судьи
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S.Mane10
Вообще, он прав. Таких тупиц, как Мешков и Москалёв давно надо было отстранять.
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Тёма Тёма
А 3 с минусом - это автоматом не бестолковые?))) То есть, что-то волшебное всё-таки может случиться, что они научатся судить?)
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