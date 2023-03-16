Андрей Канчельскис: «Российские судьи работают на тройку с минусом. Некоторые – вообще бестолковые»

считает некоторых российских судей бестолковыми.

«Не верю, что российские судьи погрязли в коррупции. Про предвзятость, конечно, иногда мысли проскальзывают, но вряд ли.

Если посмотреть глобально, то ошибки совершаются постоянно. Каждый матч – судейский скандал. В судейском корпусе постоянно меняются лица, но результата что-то не видно.

Российские судьи работают на тройку с минусом. Некоторые – вообще бестолковые», – сказал бывший игрок сборной России.

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