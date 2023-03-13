Дзюба не собирается завершать карьеру в сборной России: «Играть должны сильнейшие»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России.

– Заканчивать карьеру в сборной ты не собираешься?

– Конечно, нет. Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие, – сказал форвард «Локомотива».

На счету 34-летнего нападающего 55 матчей в составе национальной команды. Он делит с Александром Кержаковым рекорд по числу голов в составе сборной России – у них по 30 мячей.

В прошлый раз за сборную Дзюба играл на чемпионате Европы в 2021 году, когда тренером был Станислав Черчесов.

После перехода в «Локо» форвард сыграл 4 матча в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России и сделал хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1). Его статистику можно найти здесь.

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33 комментария

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Александр Тараканов
Честно говоря я тоже не собираюсь заканчивать карьеру игрока сборной России, вот только беда не приглашают!
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Isshin88
Так если играть должны сильнейшие, то почему он не хочет завершать карьеру в сборной?
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Одна_Тарелка
Ответ Михаил Максаков
хочешь сказать, ты никогда не рассылал видео со своей мастурбацией по интернету?
По поводу рассылки видео дрочки всем моим друзьям! Друзья, меня взломали! Поэтому на этой неделе рассылки не будет!
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Джо Б@йден
Да возьмите его уже, чтоб не ныл. Все равно нормальные команды с этими днорями играть не будут, только всякая шваль типа Ирана
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Deluxo
Ответ Михаил Максаков
хочешь сказать, ты никогда не рассылал видео со своей мастурбацией по интернету?
А зачем такое рассылать и вообще снимать?
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brace
Ответ Anton Novikov
Рукастый парень, пусть играет. С ним веселее
Пусть играет(ся)... Но без фотосессий теперь...
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Maxim Printsev
Я совсем не понимаю зачем сейчас вообще сборную обсуждать? Есть ощущение что существует только по какому-то политическому решению.
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Deluxo
Ответ Михаил Максаков
хочешь сказать, ты никогда не рассылал видео со своей мастурбацией по интернету?
А зачем такое рассылать и вообще снимать?)
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ыеем
Тебя ж звали уже, ты отказался😁🔥🔥🔥
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JBa
Ответ AnMe
Почему обиженка? Рамос правильно сделал. Тренер прямо сказал, что ему нет разницы в какой он форме и дорога для него закрыта. Учитывая какие деревяшки играют там он был лишним не был даже в качестве капитана.
потому что тренер в сборной - это не навсегда

как видишь, Энрике больше там нет. и кто мешает ему дальше играть за сборную?
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zarik18
Правильно, Артём! Сборной нужна КРЕПКАЯ РУКА!
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Вратарь Бага
Играть должны сильнейшие, а ты каким здесь боком?
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Михаил Максаков
Ответ Deluxo
Хочешь сказать, ты никогда не дрочишь?)
хочешь сказать, ты никогда не рассылал видео со своей мастурбацией по интернету?
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инок
А в каком турнире играет сборная, чтобы думать о том, стоит брать Дзюбу или нет - или забивать в товарниках никому не нужные голы?
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AnMe
Ответ JBa
респект, кстати обычно обиженки типа Рамоса, когда их уже никто не вызывает, рассказывают всем, как они "сами" завершают карьеру в сборной Артём не пошел по легкому пути, молодец
Почему обиженка? Рамос правильно сделал. Тренер прямо сказал, что ему нет разницы в какой он форме и дорога для него закрыта. Учитывая какие деревяшки играют там он был лишним не был даже в качестве капитана.
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Anton Novikov
Рукастый парень, пусть играет. С ним веселее
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Михаил Максаков
Дзюба не собирается завершать карьеру в кинорежиссуре
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dalnikovich
заслужил забить больше Кержа в сборной.всегда пахал и был мотивирован. Что для сборной еще надо? Учитывая, что первый вызов получил только при Капелло в 12 году.
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Контрольный выстрел
Болонка апсерится, но не вызовет ..)
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Rudenzik
Оп давай давай, оп давай давай ,Дзюбу в сборную... эм, вызывай
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JBa
респект, кстати

обычно обиженки типа Рамоса, когда их уже никто не вызывает, рассказывают всем, как они "сами" завершают карьеру в сборной

Артём не пошел по легкому пути, молодец
+4
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Russ Ivan
Это как с фан-айди и болельщиками, Карпуха упёртый и не уступит...
0
-1
-1
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Deluxo
Ответ Golden Valley
В концовке он добавил свою любимую цитату" солнце, ветер, он*низм, укрепляет организм!
Хочешь сказать, ты никогда не дрочишь?)
+13
-7
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Тимофей Кушнир
Играть должны сильнейшие. Отдыхай, Артем.
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Maratik1982
а что играть с Ираном и Китаем круглогодично он сможет без проблем
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