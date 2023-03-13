Дзюба не собирается завершать карьеру в сборной России: «Играть должны сильнейшие»
Артем Дзюба заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной России.
– Заканчивать карьеру в сборной ты не собираешься?
– Конечно, нет. Думаю, что еще могу пригодиться. В сборной должны играть сильнейшие, – сказал форвард «Локомотива».
На счету 34-летнего нападающего 55 матчей в составе национальной команды. Он делит с Александром Кержаковым рекорд по числу голов в составе сборной России – у них по 30 мячей.
В прошлый раз за сборную Дзюба играл на чемпионате Европы в 2021 году, когда тренером был Станислав Черчесов.
После перехода в «Локо» форвард сыграл 4 матча в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России и сделал хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1). Его статистику можно найти здесь.
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