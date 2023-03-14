Галактионов о том, что Дзюба не сыграет с «Акроном»: «Для него и Гильерме есть противопоказания к синтетике. Он тренируется в Москве»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Гильерме Михаил Галактионов Матч ТВ Акрон Футбол

Михаил Галактионов объяснил отсутствие Артема Дзюбы в заявке на матч с «Акроном».

Второй раунд 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Акроном» и «Локомотивом» пройдет в Жигулевске во вторник, 14 марта. Победитель матча выйдет в полуфинал турнира.

– Условия одинаковы для всех. Поле для времени года ровное, ничего не мешает добиваться победы и показывать хороший футбол.

– Дзюбы нет даже в заявке. С чем это связано?

– Через два дня на третий матч, есть для него и Гильерме определенные противопоказания для игры на синтетике. Он тренируется в Москве и готовится к матчу чемпионата, – сказал главный тренер «Локомотива».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:30 по московскому времени. 

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3 комментария

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Сергей Орлов
Какие мы нежненькие, тю.
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Плеймейкер87
Дзюба любит только натуралочку:)
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therealgreenman
Противопоказания к синтетике на всех распространяется…
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