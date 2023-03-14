Галактионов о том, что Дзюба не сыграет с «Акроном»: «Для него и Гильерме есть противопоказания к синтетике. Он тренируется в Москве»
Михаил Галактионов объяснил отсутствие Артема Дзюбы в заявке на матч с «Акроном».
Второй раунд 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Акроном» и «Локомотивом» пройдет в Жигулевске во вторник, 14 марта. Победитель матча выйдет в полуфинал турнира.
– Условия одинаковы для всех. Поле для времени года ровное, ничего не мешает добиваться победы и показывать хороший футбол.
– Дзюбы нет даже в заявке. С чем это связано?
– Через два дня на третий матч, есть для него и Гильерме определенные противопоказания для игры на синтетике. Он тренируется в Москве и готовится к матчу чемпионата, – сказал главный тренер «Локомотива».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Дзюба не сыграет с «Акроном». «Локомотив» дал ему отдохнуть перед матчем с «Краснодаром» (Иван Карпов)
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
3 комментария