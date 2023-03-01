отреагировал на слова о конфликте между ними.

Комментируя ситуацию со спором, который они с Геничем заключили в прошлом сезоне, футболист заявил: «Думаю: «Да когда же ты заткнешься?» Он не затыкается, все это раздувает, кайфует. Я его встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что он будет делать».

«Пусть встречает. Я готов, нет вопросов.

И он в интервью сказал, что любой журналист побежит заявление в полицию писать, я сразу говорю: никуда не побегу. Никаких заявлений.

Хочет «всыпать» – не проблема. Жаль, что заблокировал везде. Попрошу Слуцкого, чтобы нам встречу организовал», – написал комментатор «Матч ТВ».

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