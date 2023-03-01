Генич о словах Дзюбы: «Хочет «всыпать» – не проблема. Я готов. Никуда не побегу, никаких заявлений. Попрошу Слуцкого, чтобы встречу организовал»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Константин Генич Футбол

Константин Генич отреагировал на слова Артема Дзюбы о конфликте между ними.

Комментируя ситуацию со спором, который они с Геничем заключили в прошлом сезоне, футболист заявил: «Думаю: «Да когда же ты заткнешься?» Он не затыкается, все это раздувает, кайфует. Я его встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что он будет делать».

«Пусть встречает. Я готов, нет вопросов.

И он в интервью сказал, что любой журналист побежит заявление в полицию писать, я сразу говорю: никуда не побегу. Никаких заявлений.

Хочет «всыпать» – не проблема. Жаль, что заблокировал везде. Попрошу Слуцкого, чтобы нам встречу организовал», – написал комментатор «Матч ТВ». 

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63 комментария

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Кую коней
Требую мнение Заремы!
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Majkl Kasa
Чубака...это кто чубака...
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Otto Kretschmer
Ответ OldRedWhite
Переживаете за Дзюбку ? )))
оба антоны
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Bruce Lee
Ответ three hundred bucks
Ну, видимо, игрочишка уж очень вспыльчивый и когда его выбивают из зоны комфорта начинает творить лютую дичь и сущий кошмар. А слуцкий он же тактичный плюс квнщик, вот сидят они с дзюбой и шутят шуточки свои тихонько. Все отлично, полное взаимопонимание.
Ты, что такое говоришь, интервью то читал? Дзюба самый хороший человек в галактике! И не его вина, что вокруг все козлы))
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спокойный
По щщам ему Костя, по щщам)
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Barry
Битва кала против мочи.
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deimon7.7
Так Дзюба вспылит и всыпит, или всыпит и вспылит…а если не получится всыпать, но вспылит…в общем, опять руку в кулачек сжать придется.
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Несусветный Папаша
Дзюба чемпион по мерзости. Рад что этот организм больше не в Зените.
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sabur
Когда то в этой стране жили Николай Озеров и Лев Яшин....
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Контрольный выстрел
Костя обсерился, но пытается выплыть. Забавно)
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Дым под водой
Ответ Graf_007
Дзюба же вспылю сказал, а не всыплю.
Это Гения от страха слова перепутал😂
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Wiley Fox
Генич может с заточкой прийти, ибо уступает по габаритам
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T622222
Джуба конечно перебил всех и на все времена топ по омерзительности для всех!
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Julia Balinova
Что-то я сомневаюсь, чтобы пухлый Генич мог что-то противопоставить здоровому мужику и действующему профессиональному спортсмену Дзюбе. Горазд хорохориться, конечно.
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OldRedWhite
Ответ Otto Kretschmer
Скорее ,Генич выше уровня Дзюбы не поднимался.
Переживаете за Дзюбку ? )))
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T622222
А я бы посмотрел как Валера ему бы всыпал
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Жанна Калгина
Ямы Генич!
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Брэд Либил
Генич уже читать разучился?
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Otto Kretschmer
Ответ DpeMa111
Генич опустился до уровня Дзюбиньо, отвечая на него опусы
Скорее ,Генич выше уровня Дзюбы не поднимался.
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92-48
Так всЫПлю или вСПЫлю ?
+1
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artpal
Дзюба сольется как всегда
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DpeMa111
Генич опустился до уровня Дзюбиньо, отвечая на него опусы
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stroozh
Дзюба, Кокорин, Мамаев, Гулиев, Гогниев, Черчесов, они точно спортом не ошиблись?)
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proiski_vragov
это не бой, а шоу трансвеститов получится, тем лучше! когда поединок?
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ДМ-1чемпион
Ну если по чесноку, то у Генича нет шансов! Просто Генич на этом потом ещё кучу бабала срубит! Это же такой хайп.
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