Дзюба о невызове в сборную: «Очень спокойно отнесся, формулировки только странные. Мол, старше 30, а там три человека по 35»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба высказался о непопадании в расширенный список сборной России на ближайший сбор.

Тренерский штаб национальной команды включил 41 футболиста в расширенный список перед мартовскими матчами против Ирана и Ирака. В него попали нападающие Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Писарский («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»). Дзюбы в числе приглашенных игроков нет.

Сообщалось, что тренерский штаб сборной России не рассматривает Дзюбу в качестве кандидата в национальную команду в силу его возраста.

– Несильно удивился, когда не включили в расширенный список сборной?

– Нет, я очень спокойно к этому отнесся. Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35 (вратарям Сослану Джанаеву и Антону Шунину по 36 лет, Сергею Песьякову – 34 года, полевых игроков такого возраста в расширенном списке нет – Sports.ru). Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся.

– Вовремя ты хет‑трик сделал…

– Так это тоже всего одна игра, не показатель. Хотя я считаю, что я не только с «Ростовом» качественно сыграл. Забей я гол со «Спартаком», все бы по‑другому говорили, сказали бы: «Мифический!»

Функционально чувствую все лучше и лучше, в Грозном отработал на команду, как и все. Поэтому у меня все хорошо, двигаюсь дальше на позитиве и с улыбкой на лице. Кайфую от всего, – сказал нападающий «Локомотива».

После перехода в московский клуб Дзюба провел 4 матча в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России и сделал хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1). Статистику 34-летнего форварда можно найти здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

99 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Контрольный выстрел
Ответ Сергей Кондратьев
Дзюба реально туповатый. Карпин раз 100 говорил 2 вещи. 1. За выбор вратарей отвечает Кофанов, он даже не вмешивается 2. Карпин не вызывает игроков страше 30 лет в текущей ситуации... Не неужели сложно это понять и каждый раз ныть, что тебя не вызвали
А где он ноет? Отвечает на вопрос, который ему задали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
Ответ UncleMaks
как же он достал пи***еть, не затыкается просто Дзюба, ты там раз на раз готов вызывать хейтеров. Буду в мск с 20 марта по 13 апреля, готов встретится где тебе удобно. Знаю, что ты читаешь комменты на этом сайте. Готов тебе в лицо пояснить, что ты черт, заяву писать не побегу в случае чего. Ответь как тебе удобно, можешь записать сторис с временем и местом или типа того - я увижу.
о братишка скинешь тоже адрес тут. приеду с попкорном и колой. гляну
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Молодых
Ответ jeckk
Это не значит, что он плохой тренер.
Он вообще не тренер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кондратьев
Дзюба реально туповатый.
Карпин раз 100 говорил 2 вещи.

1. За выбор вратарей отвечает Кофанов, он даже не вмешивается
2. Карпин не вызывает игроков страше 30 лет в текущей ситуации...

Не неужели сложно это понять и каждый раз ныть, что тебя не вызвали
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Молодых
Ответ Garikus89
Забавно, что ни один футболист за карьеру не сказал, что Дзюба атмосферу где-то портил. Легионеры всегда его первым отмечали, молодежь говорила, что всегда помогал и подбадривал, и только на спортсе просто постоянно комментарии подобные от людей, которые максимум дышали в радиусе километра от сабжа)
Да это красно- белые до сих пор не могут успокоиться, всё выплёскивают свою ароматизированную субстанцию на страницы спрортса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
Когда ты был нужен в сборной, то ушёл в сторону, а сейчас доигрывай карьеру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ыеем
Ответ Garikus89
Ну ты игру долголетнего Шунина видел на выходных? Какой смысл вызывать толпу молодежи, мол, уверенности им придать, и при этом брать тридцатипятилетних откровенно слабых вратарей?) Понятное дело, что Карпин ни за что в свою смену не позволит Дзюбе стать рекордсменом сборной по голам)
Вообще-то Карпин приглашал Дзюбу, тот отказался. Или уже забыли?😁
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Сергей Молодых
Сборная отлучённая от международных турниров главной целью для себя ставит сохранение нехилой зарплаты тренерскому штабу при полном отсутствии какой либо ответственности.
я не думаю, что Карпин там из-за ЗП... другое дело, что футболисты должны подавать пример для граждан (раз играть особо не умеют)... никто из них не хочет служить срочную, старательно избегают мобилизации, одновременно "рвя на себе тельняшки" с криками о патриотизме🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxon SM
Артёмка, парней тоже понять можно - сейчас времена и так непростые, кризис ходит по европе.. а тут ты ещё по карманам в раздевалке шарить будешь )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dragon10
Во всех словах Дзюбы сквозит обида, хотя он сам отказывался играть за сборную. А сейчас игр официальных нет. Кокорин там 10 мячей забил на Кипре. Учитывая сопоставимый уровень лиг, можно и его вызвать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кондитер
рукаку просто слили 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Молодых
Ответ Геннадий Тимченко
если Дзюба не понимает, что сборная России, отлученная от международных турниров, главной целью для себя не ставит улучшение дзюбиных показателей , то это его проблемы, а не Карпина🤣
Сборная отлучённая от международных турниров главной целью для себя ставит сохранение нехилой зарплаты тренерскому штабу при полном отсутствии какой либо ответственности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эндрю81
Ответ Mohnatiy
Да не обиделся он!!! Не обиделся!!! 😁
Ну Дзюбе допустим гола не хватает, а чего бомбит у Карпина? Специалист по обидам, просветите же скорей!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glukinho
Ответ UncleMaks
как же он достал пи***еть, не затыкается просто Дзюба, ты там раз на раз готов вызывать хейтеров. Буду в мск с 20 марта по 13 апреля, готов встретится где тебе удобно. Знаю, что ты читаешь комменты на этом сайте. Готов тебе в лицо пояснить, что ты черт, заяву писать не побегу в случае чего. Ответь как тебе удобно, можешь записать сторис с временем и местом или типа того - я увижу.
не позорься
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EnergyStyle
Ответ Екн Лор
Серьёзно кто-то верит, что Шунин будет в 40 играть за сборную? Черчесова за Габулова критиковали постоянно, и никто не писал про "вратарское долголетие"
Потому что все писали про шашлыки...ведь шашлык сам себя не пожарит:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KompoTeam
Не Мифический, а СКАЗОЧНЫЙ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BillShen
Ответ Garikus89
Забавно, что ни один футболист за карьеру не сказал, что Дзюба атмосферу где-то портил. Легионеры всегда его первым отмечали, молодежь говорила, что всегда помогал и подбадривал, и только на спортсе просто постоянно комментарии подобные от людей, которые максимум дышали в радиусе километра от сабжа)
У Быстрова тоже спрашивал? И да, Дзюба - свой тогда, когда играет и он основной форвард. А когда он на банке - ему все не нравятся резко. Даже при черчесове был же мэсседж за год до чемпионата мира. Я очень сомневаюсь, что какой-нибудь Дриусси манчиньевский будет достаточно хорошо отзываться об игрочишке. Как и Эменике, которого ставил в состав «тренеришка» Эмери.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ Pol Belov
биологический возраст Дзюбы либо 13, либо 70... и так и так в сборную не проходит...
в молодежку пусть вызывается😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Лапарин
Артем, да иди тренируйся, хватит тебе выступать. Ну или пой песни что ли..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Угловой буллит
Ответ Pol Belov
биологический возраст Дзюбы либо 13, либо 70... и так и так в сборную не проходит...
)))+++++++
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Угловой буллит
Уродам не место в сборной . Крысы должны гнить в подвале.. Респект Карпину !!! Валера - молодчик.
Теперь в питере будут сгонять бюджетников на сборную. И рапортовать как всё шикарно в стране.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ Garikus89
Забавно, что ни один футболист за карьеру не сказал, что Дзюба атмосферу где-то портил. Легионеры всегда его первым отмечали, молодежь говорила, что всегда помогал и подбадривал, и только на спортсе просто постоянно комментарии подобные от людей, которые максимум дышали в радиусе километра от сабжа)
а кто тебе будет конфликты разводить? и так очевидно, что дзюба токсичный тип
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mifsud's Drugstore
Тогда надо было и Игнатьева вызывать, тоже ведь хет-трик сделал 🙂
Пора уже понять, что напов таких старых смысла нет вызывать. Вратари всегда вызвались опытные, того же Козко все помнят, недавний пример - Дюпин.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ rigobersong
карпенс как тренер не выиграл ничего:) Типичный злой эстонец:))
карпин еще молод, и с ростовом много ты чего выиграешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Verhovn
Отличная отсылка😄
Просто ситуация накалилась))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий