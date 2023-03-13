Дзюба о невызове в сборную: «Очень спокойно отнесся, формулировки только странные. Мол, старше 30, а там три человека по 35»
Артем Дзюба высказался о непопадании в расширенный список сборной России на ближайший сбор.
Тренерский штаб национальной команды включил 41 футболиста в расширенный список перед мартовскими матчами против Ирана и Ирака. В него попали нападающие Федор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Писарский («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»). Дзюбы в числе приглашенных игроков нет.
Сообщалось, что тренерский штаб сборной России не рассматривает Дзюбу в качестве кандидата в национальную команду в силу его возраста.
– Несильно удивился, когда не включили в расширенный список сборной?
– Нет, я очень спокойно к этому отнесся. Не мне это решать. Формулировки только странные, мол, старше 30, а там три человека по 35 (вратарям Сослану Джанаеву и Антону Шунину по 36 лет, Сергею Песьякову – 34 года, полевых игроков такого возраста в расширенном списке нет – Sports.ru). Говорят, с пляжа не вызывают, а люди по одной игре минут 20 играют, и их вызывают. Странно, конечно, но я спокойно к этому отношусь. Точно не обиделся.
– Вовремя ты хет‑трик сделал…
– Так это тоже всего одна игра, не показатель. Хотя я считаю, что я не только с «Ростовом» качественно сыграл. Забей я гол со «Спартаком», все бы по‑другому говорили, сказали бы: «Мифический!»
Функционально чувствую все лучше и лучше, в Грозном отработал на команду, как и все. Поэтому у меня все хорошо, двигаюсь дальше на позитиве и с улыбкой на лице. Кайфую от всего, – сказал нападающий «Локомотива».
После перехода в московский клуб Дзюба провел 4 матча в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России и сделал хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1). Статистику 34-летнего форварда можно найти здесь.
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Карпин раз 100 говорил 2 вещи.
1. За выбор вратарей отвечает Кофанов, он даже не вмешивается
2. Карпин не вызывает игроков страше 30 лет в текущей ситуации...
Не неужели сложно это понять и каждый раз ныть, что тебя не вызвали
Теперь в питере будут сгонять бюджетников на сборную. И рапортовать как всё шикарно в стране.
Пора уже понять, что напов таких старых смысла нет вызывать. Вратари всегда вызвались опытные, того же Козко все помнят, недавний пример - Дюпин.