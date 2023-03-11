Кавазашвили о Дзюбе: «Поднял дух «Локо» на 50% сразу, молодец»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Матч ТВ Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что Артем Дзюба поднял дух «Локомотива».

«Дзюба – молодец. Показывает, будто еще молод. Демонстрирует достаточно грамотную, техничную, агрессивную игру.

Он поднял дух «Локомотива» на 50 процентов сразу», – сказал бывший вратарь «Спартака».

После перехода в «Локомотив» в феврале этого года 34-летний нападающий провел 4 матча во всех турнирах, забив 3 гола. Его подробную статистику можно найти здесь.

«Дзюба – как Ибрагимович в «Милане». Он оказывает огромный мотивационный эффект на команду, еще и забивает». Тихонов о форварде «Локо»

Геннадий Орлов: «Если Дзюба будет забивать в каждом матче, Карпин возьмет его в сборную. Общественность заставит»

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6 комментариев

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Scrumhalf
Ага, и ни слова про тренера...
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Гамарджоба Генацвале
С характером в спортивном плане у него всегда было все нормально. В Локо не хватало таких игроков.
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Пепси пеналдувич
Идиотизм…
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макар_чудра
дзюба - маскот, получается
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MikhaL
Одной левой.. или правой, без разницы
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Forrest Gamp
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