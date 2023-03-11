Кавазашвили о Дзюбе: «Поднял дух «Локо» на 50% сразу, молодец»

считает, что поднял дух « ».

«Дзюба – молодец. Показывает, будто еще молод. Демонстрирует достаточно грамотную, техничную, агрессивную игру.

Он поднял дух «Локомотива» на 50 процентов сразу», – сказал бывший вратарь «Спартака».

После перехода в «Локомотив» в феврале этого года 34-летний нападающий провел 4 матча во всех турнирах, забив 3 гола. Его подробную статистику можно найти здесь.

«Дзюба – как Ибрагимович в «Милане». Он оказывает огромный мотивационный эффект на команду, еще и забивает». Тихонов о форварде «Локо»

Геннадий Орлов: «Если Дзюба будет забивать в каждом матче, Карпин возьмет его в сборную. Общественность заставит»

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