Дзюба о «Локомотиве»: «Меня быстро приняли в коллектив. Я здесь как свой уже»
Артем Дзюба доволен своей адаптацией в «Локомотиве».
В субботу «Локомотив» победил в «Ахмат» в 19‑м туре МИР РПЛ со счетом 1:0, несмотря на удаления Станислава Магкеева и Максима Ненахова. Дзюба вышел в старте и отыграл 75 минут.
– Отбегал в матче с «Ахматом» прилично. Все, можно говорить, что готов на 100%?
– Да, я готов. Здесь надо огромное спасибо сказать тренерскому штабу – Михалычу (Михаилу Галактионову – прим. Sports.ru), Анатоличу (Олег Левин – прим. Sports.ru). Они в меня очень верят, я им безумно благодарен.
С первого дня здесь понимал, что приложу все усилия, чтобы помочь команде. Ребятам тоже надо отдать должное, меня быстро приняли в коллектив. Я здесь как свой уже, – сказал форвард «Локомотива».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
1. Все прекрасно, я счастлив быть в этой команде
2. Ничего страшного, всё по делу.
3. (После перехода в другую команду). И тренер неправ, и работники клуба насолили, и вообще "Рио-де-Жанейро".
Большинство игроков все же придерживаются этики да и в целом разумно опасаются влияния критики бывшего работодателя на карьеру, и дают бесцветные интервью "все хорошо" на всех трех стадиях цикла.
Есть прямые Денисовы, которые рубят правду-матку на стадии 2, подкашивая свой клуб. А есть Дзюба, который предпочитает подартаньянствовать после. Немного обидно, что так. Отсюда кто-то и называет его характер "гнилым".