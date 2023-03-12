Дзюба о «Локомотиве»: «Меня быстро приняли в коллектив. Я здесь как свой уже»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба доволен своей адаптацией в «Локомотиве».

В субботу «Локомотив» победил в «Ахмат» в 19‑м туре МИР РПЛ со счетом 1:0, несмотря на удаления Станислава Магкеева и Максима Ненахова. Дзюба вышел в старте и отыграл 75 минут.

– Отбегал в матче с «Ахматом» прилично. Все, можно говорить, что готов на 100%?

– Да, я готов. Здесь надо огромное спасибо сказать тренерскому штабу – Михалычу (Михаилу Галактионову – прим. Sports.ru), Анатоличу (Олег Левин – прим. Sports.ru). Они в меня очень верят, я им безумно благодарен.

С первого дня здесь понимал, что приложу все усилия, чтобы помочь команде. Ребятам тоже надо отдать должное, меня быстро приняли в коллектив. Я здесь как свой уже, – сказал форвард «Локомотива».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goldstream
Да, хотя как футболист с несгибаемым характером (вспомнить ту же аренду в Арсенал), лидерскими качествами и прекрасным футбольным мастерством мне импонирует, нельзя не признать, что его интервью подвержены циклу:

1. Все прекрасно, я счастлив быть в этой команде
2. Ничего страшного, всё по делу.
3. (После перехода в другую команду). И тренер неправ, и работники клуба насолили, и вообще "Рио-де-Жанейро".

Большинство игроков все же придерживаются этики да и в целом разумно опасаются влияния критики бывшего работодателя на карьеру, и дают бесцветные интервью "все хорошо" на всех трех стадиях цикла.

Есть прямые Денисовы, которые рубят правду-матку на стадии 2, подкашивая свой клуб. А есть Дзюба, который предпочитает подартаньянствовать после. Немного обидно, что так. Отсюда кто-то и называет его характер "гнилым".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Казанов
Ответ Nogoi89
Если он с Семаком умудрялся не ладить, то до конфликта в Локо даю матчей 5. Хоть и не желаю ему и Локо плохого, но это предсказуемо.
Так не ладил, что стал лучшим нападающим страны и сколько раз там выиграл чемпионат? Хотя если читать комментарии и СМИ, а не смотреть футбол, то да, ваше мнение объяснимо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Если он с Семаком умудрялся не ладить, то до конфликта в Локо даю матчей 5. Хоть и не желаю ему и Локо плохого, но это предсказуемо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zrada prada
Разослав жёнам и девушкам футболистов личное видео , для сплочения коллектива
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
therealgreenman
Ну всё, теперь за кошельками глаз да глаз, вошёл в доверие…
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Его приняли а он сейчас гадить начнет.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_msk
Пара замен на 55 минуте и начнется
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий