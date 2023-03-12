Дзюба о «Локомотиве»: «Меня быстро приняли в коллектив. Я здесь как свой уже»

доволен своей адаптацией в «Локомотиве».

В субботу «Локомотив» победил в «Ахмат» в 19‑м туре МИР со счетом 1:0, несмотря на удаления Станислава Магкеева и Максима Ненахова. Дзюба вышел в старте и отыграл 75 минут.

– Отбегал в матче с «Ахматом» прилично. Все, можно говорить, что готов на 100%?

– Да, я готов. Здесь надо огромное спасибо сказать тренерскому штабу – Михалычу (Михаилу Галактионову – прим. Sports.ru), Анатоличу (Олег Левин – прим. Sports.ru). Они в меня очень верят, я им безумно благодарен.

С первого дня здесь понимал, что приложу все усилия, чтобы помочь команде. Ребятам тоже надо отдать должное, меня быстро приняли в коллектив. Я здесь как свой уже, – сказал форвард « ».

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