Гути прислал Хвиче футболку с автографом: «Жду в «Реале». Твоя игра заставит влюбиться многих»
Гути отправил Хвиче Кварацхелии футболку с автографом.
Хвиче вручили подарок на базе «Наполи», и он вслух прочитал письмо от Гути в эфире El Chiringuito TV.
«Спасибо, что полюбил мой футбол. Твоя игра заставит влюбиться многих детей. Надеюсь, тебе понравится футболка, и все твои мечты осуществятся. Жду тебя в «Реале». Надеюсь, мы скоро встретимся», – написал бывший игрок «Мадрида».
Получив футболку, Хвича сказал: «У меня тоже есть подарок для Гути, я отправлю его ему. Спасибо огромное за футболку и это послание. Ты легенда футбола. Сегодня случилось важное событие для меня».
Несколько дней назад Гути узнал, что был кумиром Хвичи, и пообещал отправить ему свою футболку.
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