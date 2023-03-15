Гути прислал Хвиче футболку с автографом: «Жду в «Реале». Твоя игра заставит влюбиться многих»

Теги Реал Мадрид Гути серия А Италия Ла Лига Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Гути отправил Хвиче Кварацхелии футболку с автографом.

Хвиче вручили подарок на базе «Наполи», и он вслух прочитал письмо от Гути в эфире El Chiringuito TV.

«Спасибо, что полюбил мой футбол. Твоя игра заставит влюбиться многих детей. Надеюсь, тебе понравится футболка, и все твои мечты осуществятся. Жду тебя в «Реале». Надеюсь, мы скоро встретимся», – написал бывший игрок «Мадрида».

Получив футболку, Хвича сказал: «У меня тоже есть подарок для Гути, я отправлю его ему. Спасибо огромное за футболку и это послание. Ты легенда футбола. Сегодня случилось важное событие для меня».

Несколько дней назад Гути узнал, что был кумиром Хвичи, и пообещал отправить ему свою футболку.

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32 комментария

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Лёха Жданчик
Кейс с Кулибали ничему не научил Реал))
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maximilian_15
Дзюбе прислали футболку из порнхаба
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l1fe
Ответ Raybay
в ответ Хвича прислал свою футболку с ценником на на 120 лям евро
Отправил наложенным платежом:D
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MADRiD_00
Я думаю он готов играть в Реале. Тем более является фанатом этого клуба:)
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ubAA
Ответ Slavick Nemkovsky
Ну и где Хвича в Реале будет выступать? Там же, где и Гути обычно - на лавке? Слева бессменный Винисиус
Бессмысленный, справил не благодари.
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ARIGAMI ARIGAMI
А я ещё когда-то хейтил этого грузинского волшебника ☹️
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ubAA
Ответ Raybay
в ответ Хвича прислал свою футболку с ценником на на 120 лям евро
😁😁😁
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Alematte_Caunnabeau
awwwwwwwww...
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Raybay
в ответ Хвича прислал свою футболку с ценником на на 120 лям евро
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Jaxongir Shodiev
Осимхен предпочтительнее, потому что позиция ЦФ самая проблемная в Реале.
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игрочишка всея руси
Винисиуса и кварацхелию можно уместить 4-2-1-2-1
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инок
Хвича - оставайся лучше в Неаполе. Станешь живой легендой там
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Роман
Реал отличная команда. Но думаю лучше года 2 поиграть с Осимхеном в Наполи.
Создать супермощный дуэт.
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Паша Ппа
Странно,мне такая же пришла)))
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Алексей Ненахов
Ответ Эркинбек Апаканов
в ФНЛ?))))
Лучшая лига в мире ,завистники называют ФНЛ
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Bullet91
Думаю летом уже можно в реал.
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orelik_1987
Ответ Roman
Хвича вчера звонил и говорил, что мечтает вернуться в Рубин, дабы попробовать свои силы в лучшей лиге мира
Опыта пусть ещё набирается в ЛЧ и Серии А. Сырой он для ФНЛ ещё!
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Николай Корягин
А Винисиуса куда девать?
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Зелёный гопник
Вот и нашли новый 7 номер 💪🏻
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Футбол_это_жизнь
Осталось всего лишь Де Лаурентису заплатить миллионов 100 и вуаля Хвича в Реале!
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frimpong
В Реале я думаю он мог бы заиграть
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Рахил Тагиев
часто смотрю игры Хвичи, гораздо круче Винисиуса. У Винисиуса столько брака в передачах, ударах, а про потери в обводках можно молчать. Хвича играет умно, а у бразильца будто неограниченная возможность на потери
+18
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Slavick Nemkovsky
Ну и где Хвича в Реале будет выступать? Там же, где и Гути обычно - на лавке? Слева бессменный Винисиус
+3
-1
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Эркинбек Апаканов
Ответ Roman
Хвича вчера звонил и говорил, что мечтает вернуться в Рубин, дабы попробовать свои силы в лучшей лиге мира
в ФНЛ?))))
0
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Sergey Kuznetsov
Ответ Айхальский
Хачапури от Хвичи
Chacha from Khvicha
+5
0
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